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Jonas Rütten

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BVB, notícias e rumores: o Borussia Dortmund parece ter sofrido um duro revés na contratação do "jogador desejado"

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Borussia Dortmund
S. Martinez

O BVB já havia chegado a um acordo com um grande talento, mas agora fica de mãos vazias. As notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

Mais notícias e artigos sobre o BVB:

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  • Concorrência para o BVB: aparentemente, o Atlético também quer o jogador da seleção sub-21

  • BVB, Notícias: Liverpool parece ter levado o jovem talento que o Borussia Dortmund estava tentando contratar

    O BVB parece não ter conseguido contratar Samuel Martinez — e isso apesar de já ter havido um acordo de princípio. Segundo a Sky e o AS, o jovem craque ofensivo de 17 anos vai se juntar ao Liverpool por pouco menos de um milhão de euros. 

    Segundo essas informações, o BVB não conseguiu “atender” a certas exigências da transferência. É duvidoso que se trate do valor da transferência. De acordo com a Sky, Martinez era um dos jogadores mais desejados pelo Dortmund para a próxima janela de transferências de verão. 

    No entanto, a transferência de Martinez para os Reds ainda não é oficial. Assim, ainda está pendente o exame médico na Inglaterra. O Atlético Nacional, da Colômbia, receberá uma participação na revenda de Martinez como clube de origem.

    No entanto, Martinez só poderá se transferir definitivamente para o Liverpool ao completar 18 anos – ou seja, após a próxima temporada. Martinez só atingirá a maioridade em 5 de abril de 2027.

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  • MoukokoIMAGO / Gonzales Photo

    BVB, Notícias: Moukoko se torna um herói europeu no FC Copenhague

    Apesar de uma temporada difícil do FC Copenhague, Youssoufa Moukoko conseguiu, no final das contas, um golpe de gênio. O ex-superjovem do BVB tornou-se o herói aclamado na partida decisiva pela classificação para a fase preliminar da Liga Conferência, ao marcar dois gols contra o Bröndby na prorrogação.

    Um final reconfortante para mais uma temporada um tanto infeliz de Moukoko, durante a qual o jogador de 21 anos havia, na verdade, perdido a vaga de titular no Copenhague, e o clube dinamarquês, normalmente tão bem-sucedido, também passou por uma queda de rendimento. O Copenhague chegou a ter que disputar a repescagem contra o rebaixamento e conseguiu se salvar graças aos seis gols que Moukoko marcou em seis partidas. 

    Agora, pelo menos, há a possibilidade de uma participação em uma competição europeia; na temporada passada, o Copenhague ainda disputou a Liga dos Campeões e enfrentou, entre outros, o ex-clube de Moukoko, o Dortmund.

    Após um empréstimo extremamente decepcionante ao OGC Nice, o BVB e Moukoko encerraram definitivamente essa etapa juntos no verão passado. O Copenhague pagou cinco milhões de euros pelos serviços do atacante. Pelo menos uma parte disso, Moukoko já conseguiu retribuir.

  • BVB, Notícias: Dortmund dá uma freada na questão das camisetas

    Aparentemente, o BVB pretende dar uma freada no que diz respeito às camisetas para a próxima temporada. Segundo o jornal Ruhr Nachrichten, a camisa de visitante apresentada no verão será simples e preta. Além disso, não haverá nenhuma camisa especial na próxima temporada. Ainda não se sabe se haverá uma camisa especial para a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões.

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    DataConcursoJogo
    18 de julhoJogo amistosoRot-Weiß Oberhausen x BVB
    29 de julhoJogo amistosoCerezo Osaka x BVB
    1º de agostoAmistosoFC Tokyo x BVB