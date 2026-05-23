Mais notícias e artigos sobre o BVB:
- Ryerson parece ter despertado “maior interesse” em um grande clube
- A notável queda de rendimento de Karim Adeyemi no BVB
- Concorrência para o BVB: aparentemente, o Atlético também quer o jogador da seleção sub-21
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O BVB parece não ter conseguido contratar Samuel Martinez — e isso apesar de já ter havido um acordo de princípio. Segundo a Sky e o AS, o jovem craque ofensivo de 17 anos vai se juntar ao Liverpool por pouco menos de um milhão de euros.
Segundo essas informações, o BVB não conseguiu “atender” a certas exigências da transferência. É duvidoso que se trate do valor da transferência. De acordo com a Sky, Martinez era um dos jogadores mais desejados pelo Dortmund para a próxima janela de transferências de verão.
No entanto, a transferência de Martinez para os Reds ainda não é oficial. Assim, ainda está pendente o exame médico na Inglaterra. O Atlético Nacional, da Colômbia, receberá uma participação na revenda de Martinez como clube de origem.
No entanto, Martinez só poderá se transferir definitivamente para o Liverpool ao completar 18 anos – ou seja, após a próxima temporada. Martinez só atingirá a maioridade em 5 de abril de 2027.
Apesar de uma temporada difícil do FC Copenhague, Youssoufa Moukoko conseguiu, no final das contas, um golpe de gênio. O ex-superjovem do BVB tornou-se o herói aclamado na partida decisiva pela classificação para a fase preliminar da Liga Conferência, ao marcar dois gols contra o Bröndby na prorrogação.
Um final reconfortante para mais uma temporada um tanto infeliz de Moukoko, durante a qual o jogador de 21 anos havia, na verdade, perdido a vaga de titular no Copenhague, e o clube dinamarquês, normalmente tão bem-sucedido, também passou por uma queda de rendimento. O Copenhague chegou a ter que disputar a repescagem contra o rebaixamento e conseguiu se salvar graças aos seis gols que Moukoko marcou em seis partidas.
Agora, pelo menos, há a possibilidade de uma participação em uma competição europeia; na temporada passada, o Copenhague ainda disputou a Liga dos Campeões e enfrentou, entre outros, o ex-clube de Moukoko, o Dortmund.
Após um empréstimo extremamente decepcionante ao OGC Nice, o BVB e Moukoko encerraram definitivamente essa etapa juntos no verão passado. O Copenhague pagou cinco milhões de euros pelos serviços do atacante. Pelo menos uma parte disso, Moukoko já conseguiu retribuir.
Aparentemente, o BVB pretende dar uma freada no que diz respeito às camisetas para a próxima temporada. Segundo o jornal Ruhr Nachrichten, a camisa de visitante apresentada no verão será simples e preta. Além disso, não haverá nenhuma camisa especial na próxima temporada. Ainda não se sabe se haverá uma camisa especial para a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões.
|Data
|Concurso
|Jogo
|18 de julho
|Jogo amistoso
|Rot-Weiß Oberhausen x BVB
|29 de julho
|Jogo amistoso
|Cerezo Osaka x BVB
|1º de agosto
|Amistoso
|FC Tokyo x BVB