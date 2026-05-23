O BVB parece não ter conseguido contratar Samuel Martinez — e isso apesar de já ter havido um acordo de princípio. Segundo a Sky e o AS, o jovem craque ofensivo de 17 anos vai se juntar ao Liverpool por pouco menos de um milhão de euros.

Segundo essas informações, o BVB não conseguiu “atender” a certas exigências da transferência. É duvidoso que se trate do valor da transferência. De acordo com a Sky, Martinez era um dos jogadores mais desejados pelo Dortmund para a próxima janela de transferências de verão.

No entanto, a transferência de Martinez para os Reds ainda não é oficial. Assim, ainda está pendente o exame médico na Inglaterra. O Atlético Nacional, da Colômbia, receberá uma participação na revenda de Martinez como clube de origem.

No entanto, Martinez só poderá se transferir definitivamente para o Liverpool ao completar 18 anos – ou seja, após a próxima temporada. Martinez só atingirá a maioridade em 5 de abril de 2027.