Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ole BookIMAGO / HMB-Media
Jonas Rütten

Traduzido por

BVB, notícias e rumores: o Borussia Dortmund estaria trabalhando em uma grande contratação de um supertalento

Bundesliga
Mercado da bola
Borussia Dortmund
Hertha Berlin
K. Eichhorn
Y. Couto

O BVB teria feito uma abordagem inicial ao supertalento Kennet Eichhorn. No entanto, no meio do ano, pode haver um grande prejuízo com a saída de outro jogador. As notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

Mais notícias e artigos sobre o BVB:

  • Não será uma contratação sem custo? O BVB parece sair perdendo na disputa por um jogador de ponta
  • Matthäus expressa suspeita polêmica sobre Schlotterbeck: “Sei quem impôs a cláusula”
  • Ameaça de duro golpe: PSG e Barça têm a joia do BVB na mira
  • Kennet EichhornGetty Images

    BVB, Notícias: Interesse confirmado! Dortmund quer contratar o supertalento cobiçado

    O BVB parece estar intensificando seus esforços para contratar o grande talento Kennet Eichhorn, do Hertha BSC. Segundo o jornal *Bild*, o clube da Bundesliga já teria entrado em contato com o jogador e manifestado seu interesse inicial na transferência. No entanto, a contratação também seria motivo de discussão interna.

    Isso porque, em princípio, acredita-se que os grandes talentos da própria equipe no meio-campo, Mussa Kaba (17) e Enzo Duarte (17), também tenham potencial para se destacar a longo prazo. No entanto, também há a convicção de que Eichhorn, que pode ser transferido no verão por apenas dez a doze milhões de euros graças a uma cláusula de rescisão, aumentará seu valor de revenda em muito.

    Com apenas 16 anos, ele conseguiu se destacar imediatamente na equipe principal do Hertha em sua primeira temporada, sob o comando do técnico Stefan Leitl, e tornou-se, ao longo da temporada, titular indiscutível na posição de volante. No início de dezembro, ele chegou a fazer história como o mais jovem artilheiro da Copa da Alemanha.

    No final do ano, porém, uma grave lesão no tornozelo o tirou de ação. Eichhorn ficou quase três meses afastado e só voltou no início de abril. Atualmente, ele lidera a seleção alemã sub-17 como capitão. No BVB, ele poderia preencher uma grande lacuna no elenco como um volante forte na corrida e nos duelos ao lado de Felix Nmecha e desempenhar um papel fundamental, caso se adapte tão rapidamente a um nível ainda mais alto quanto fez na transição da base para a 2.ª Divisão.

    No entanto, o BVB está longe de ser o único clube de renome que demonstrou interesse em Eichhorn. Há meses, o FC Bayern é apontado como um dos principais interessados no jovem talento do meio-campo. Em dezembro do ano passado, o jornal Bild noticiou, por exemplo, que os olheiros do clube mais titulado da Alemanha ficaram “profundamente impressionados” com a combinação de Eichhorn de “dribles, visão de jogo, calma, dinamismo e transições”, aliada a uma “incrível maturidade física”. Recentemente, porém, o Sport1 noticiou que o FCB teria se retirado da disputa pela contratação de Eichhorn.

    Isso faz com que outros clubes disputem Eichhorn ainda mais. Recentemente, Fabrizio Romano relatou, por exemplo, que o Manchester City também entrou na disputa. Da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt, o Bayer 04 Leverkusen e o RB Leipzig teriam colocado os olhos no meio-campista.

    Eichhorn havia assinado um contrato de longo prazo com o Hertha apenas em julho de 2025; o clube da capital não divulgou a duração exata do contrato. No entanto, os dirigentes do time da segunda divisão estariam se empenhando intensamente para renovar o contrato mais uma vez, a fim de garantir a cláusula de rescisão diante do interesse de vários clubes.

    • Publicidade
  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Notícias: "Futuro incerto!" Uma estrela do Dortmund pode acabar se tornando um grande fracasso

    O BVB parece estar prestes a enfrentar uma transação financeiramente desastrosa neste verão. Pois, segundo o Ruhr Nachrichten, o “futuro de Yan Couto é incerto” — e isso apesar de seu contrato vigorar até 2029. Após uma segunda temporada extremamente irregular, tanto o jogador quanto o clube devem estar avaliando, de acordo com o Ruhr Nachrichten, se faz sentido continuar a parceria. 

    Embora Couto tenha dado alguns passos à frente em relação à sua desastrosa primeira temporada com os amarelos e pretos e tenha aumentado significativamente seu tempo de jogo em quase 53%, ele está longe de superar o concorrente Julien Ryerson, pois é muito vulnerável na defesa e raramente consegue se impor no ataque.

    Caso os caminhos realmente se separem no verão, um enorme prejuízo financeiro para o BVB com a saída de Couto é praticamente inevitável. Devido a uma cláusula de compra extremamente questionável no valor de 20 milhões de euros, que no caso de Couto já havia sido acionada após apenas sete partidas oficiais e três como titular, o BVB pagou ao Manchester City uma quantia de transferência pelo quatro vezes jogador da seleção brasileira que dificilmente algum clube voltaria a oferecer, tendo em vista o desempenho em Dortmund.

    Há várias semanas, Couto está praticamente de fora novamente sob o comando do técnico Niko Kovac. Como Ryerson cumpriu suspensão por cartão amarelo na partida contra o FC Bayern (2 a 3), Couto teve sua segunda e, até o momento, última participação como titular na segunda metade da temporada. Na ocasião, ele se saiu muito bem contra Luis Diaz (nota 3,5), mas, desde então, acumulou apenas 33 minutos em campo na Bundesliga.

    Contra o HSV e o VfB Stuttgart, ele ficou no banco durante os 90 minutos; na derrota por 0 a 1 no último fim de semana, ele ficou de fora devido a problemas musculares. Atualmente, ele soma dois gols e uma assistência em 25 partidas oficiais.

  • BVB - Calendário: Os próximos jogos do Borussia Dortmund

    DataJogo
    18 de abril, 15h30TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)
    26 de abril, 17h30BVB x SC Freiburg (Bundesliga)
    3 de maio, 17h30Borussia Mönchengladbach x BVB (Bundesliga)
Bundesliga
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
2. Bundesliga
Eintracht Braunschweig crest
Eintracht Braunschweig
EBS
Hertha Berlin crest
Hertha Berlin
BSC