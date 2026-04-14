BVB, notícias e rumores: o Borussia Dortmund estaria trabalhando em uma grande contratação de um supertalento

O BVB parece estar intensificando seus esforços para contratar o grande talento Kennet Eichhorn, do Hertha BSC. Segundo o jornal *Bild*, o clube da Bundesliga já teria entrado em contato com o jogador e manifestado seu interesse inicial na transferência. No entanto, a contratação também seria motivo de discussão interna.

Isso porque, em princípio, acredita-se que os grandes talentos da própria equipe no meio-campo, Mussa Kaba (17) e Enzo Duarte (17), também tenham potencial para se destacar a longo prazo. No entanto, também há a convicção de que Eichhorn, que pode ser transferido no verão por apenas dez a doze milhões de euros graças a uma cláusula de rescisão, aumentará seu valor de revenda em muito.

Com apenas 16 anos, ele conseguiu se destacar imediatamente na equipe principal do Hertha em sua primeira temporada, sob o comando do técnico Stefan Leitl, e tornou-se, ao longo da temporada, titular indiscutível na posição de volante. No início de dezembro, ele chegou a fazer história como o mais jovem artilheiro da Copa da Alemanha.

No final do ano, porém, uma grave lesão no tornozelo o tirou de ação. Eichhorn ficou quase três meses afastado e só voltou no início de abril. Atualmente, ele lidera a seleção alemã sub-17 como capitão. No BVB, ele poderia preencher uma grande lacuna no elenco como um volante forte na corrida e nos duelos ao lado de Felix Nmecha e desempenhar um papel fundamental, caso se adapte tão rapidamente a um nível ainda mais alto quanto fez na transição da base para a 2.ª Divisão.

No entanto, o BVB está longe de ser o único clube de renome que demonstrou interesse em Eichhorn. Há meses, o FC Bayern é apontado como um dos principais interessados no jovem talento do meio-campo. Em dezembro do ano passado, o jornal Bild noticiou, por exemplo, que os olheiros do clube mais titulado da Alemanha ficaram “profundamente impressionados” com a combinação de Eichhorn de “dribles, visão de jogo, calma, dinamismo e transições”, aliada a uma “incrível maturidade física”. Recentemente, porém, o Sport1 noticiou que o FCB teria se retirado da disputa pela contratação de Eichhorn.

Isso faz com que outros clubes disputem Eichhorn ainda mais. Recentemente, Fabrizio Romano relatou, por exemplo, que o Manchester City também entrou na disputa. Da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt, o Bayer 04 Leverkusen e o RB Leipzig teriam colocado os olhos no meio-campista.

Eichhorn havia assinado um contrato de longo prazo com o Hertha apenas em julho de 2025; o clube da capital não divulgou a duração exata do contrato. No entanto, os dirigentes do time da segunda divisão estariam se empenhando intensamente para renovar o contrato mais uma vez, a fim de garantir a cláusula de rescisão diante do interesse de vários clubes.