BVB, notícias e rumores: o Borussia Dortmund estaria de olho em uma revelação da Copa do Mundo para substituir Serhou Guirassy

Aparentemente, o BVB está se preparando nos bastidores para o pior cenário possível e para a possível saída do craque do ataque Serhou Guirassy. Embora se parta do princípio de que ele permanecerá no clube, segundo o jornal *Bild*, não se confia totalmente nessa hipótese.

Pois, segundo o jornal, Guirassy e seu irmão Karamba, que atua como seu assessor, continuam sondando o mercado; caso surja uma oferta financeiramente atraente de um clube ambicioso, uma saída já não estaria mais descartada. Além disso, para alguns clubes de ponta, existe uma cláusula de rescisão no valor de 38 milhões de euros.

Caso o guineense saia, o BVB aparentemente já está tomando providências: Fisnik Asllani, do Hoffenheim, continua “no topo da lista” dos amarelos e pretos para substituir Guirassy e, segundo consta, o próprio jogador prefere uma transferência para o BVB por meio da cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros.

No entanto, o RB Leipzig também estaria interessado, razão pela qual a pressão sobre o diretor esportivo Ole Book vem aumentando gradualmente. Book já conhece Asllani muito bem desde a época em que jogava no Elversberg. Lá, Asllani já havia se destacado com atuações brilhantes na temporada 2024/25, antes do término do empréstimo, e também causou sensação no Kraichgau em sua primeira temporada na Bundesliga. Recentemente, circularam até mesmo notícias vindas do Kosovo sobre uma transferência de Asllani para o BVB já fechada.

Além de Asllani, porém, segundo o jornal “Bild”, o BVB estaria de olho em mais uma opção para a posição de atacante. De acordo com a publicação, Folarin Balogun, do AS Monaco, chamou a atenção do time amarelo e preto com suas excelentes atuações pela seleção dos EUA na Copa do Mundo (dois gols e uma assistência).

Balogun ainda tem contrato no Principado até 2028. No entanto, caso Guirassy seja vendido pelo valor estipulado de 38 milhões de euros e Asllani não esteja mais disponível, a contratação do americano pelo BVB seria “financeiramente viável”, segundo a reportagem.

Balogun vem de uma temporada excepcional com os monegascos, na qual marcou 19 gols em 43 partidas oficiais e ainda deu mais cinco assistências.

Particularmente impressionante foi, por um lado, sua atuação na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o PSG, na qual marcou dois gols. Por outro lado, Balogun demonstrou uma precisão incrível entre meados de fevereiro e o início de maio. Em oito partidas consecutivas da Ligue 1, ele marcou um gol em cada uma delas. No total, foram nove gols em dez partidas nesse período.