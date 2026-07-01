BVB, notícias e rumores: o Borussia Dortmund estaria de olho em uma revelação da Copa do Mundo para substituir Serhou Guirassy

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Aparentemente, o BVB está se preparando nos bastidores para o pior cenário possível e para a possível saída do craque do ataque Serhou Guirassy. Embora se parta do princípio de que ele permanecerá no clube, segundo o jornal *Bild*, não se confia totalmente nessa hipótese.
Pois, segundo o jornal, Guirassy e seu irmão Karamba, que atua como seu assessor, continuam sondando o mercado; caso surja uma oferta financeiramente atraente de um clube ambicioso, uma saída já não estaria mais descartada. Além disso, para alguns clubes de ponta, existe uma cláusula de rescisão no valor de 38 milhões de euros.
Caso o guineense saia, o BVB aparentemente já está tomando providências: Fisnik Asllani, do Hoffenheim, continua “no topo da lista” dos amarelos e pretos para substituir Guirassy e, segundo consta, o próprio jogador prefere uma transferência para o BVB por meio da cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros.
No entanto, o RB Leipzig também estaria interessado, razão pela qual a pressão sobre o diretor esportivo Ole Book vem aumentando gradualmente. Book já conhece Asllani muito bem desde a época em que jogava no Elversberg. Lá, Asllani já havia se destacado com atuações brilhantes na temporada 2024/25, antes do término do empréstimo, e também causou sensação no Kraichgau em sua primeira temporada na Bundesliga. Recentemente, circularam até mesmo notícias vindas do Kosovo sobre uma transferência de Asllani para o BVB já fechada.
Além de Asllani, porém, segundoo jornal “Bild”, o BVB estaria de olho em mais uma opção para a posição de atacante. De acordo com a publicação, Folarin Balogun, do AS Monaco, chamou a atenção do time amarelo e preto com suas excelentes atuações pela seleção dos EUA na Copa do Mundo (dois gols e uma assistência).
Balogun ainda tem contrato no Principado até 2028. No entanto, caso Guirassy seja vendido pelo valor estipulado de 38 milhões de euros e Asllani não esteja mais disponível, a contratação do americano pelo BVB seria “financeiramente viável”, segundo a reportagem.
Balogun vem de uma temporada excepcional com os monegascos, na qual marcou 19 gols em 43 partidas oficiais e ainda deu mais cinco assistências.
Particularmente impressionante foi, por um lado, sua atuação na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o PSG, na qual marcou dois gols. Por outro lado, Balogun demonstrou uma precisão incrível entre meados de fevereiro e o início de maio. Em oito partidas consecutivas da Ligue 1, ele marcou um gol em cada uma delas. No total, foram nove gols em dez partidas nesse período.
De acordo com relatos unânimes da mídia, é considerado certo que o BVB está tentando contratar Matias Soule, da AS Roma. Soule é visto como o sucessor do craque Julian Brandt, que deixou o clube sem custo de transferência.
No entanto, ainda não chegou nenhuma oferta concreta para Soule, afirma agora seu agente, Martin Guastadisegno, ao *Corriere dello Sport*: “Todos os rumores sobre ofertas para ele não são verdadeiros. E, claro, não podemos recusar uma oferta que nem sequer nos foi apresentada.”
Embora ele tenha “recebido muitas ligações nas últimas semanas e conversado com vários clubes, ninguém apresentou de fato uma oferta concreta e, por isso, estamos estagnados”.
O contrato de Soule, válido até 2029, prevê uma cláusula de rescisão de 25 a 30 milhões de euros, que, no entanto, só é válida até o final deste mês. Depois disso, um clube interessado teria que negociar diretamente com a Roma. O especialista em transferências Nicolo Schira informa que a Roma agora está exigindo cerca de 40 milhões de euros.
O técnico Niko Kovac, em especial, teria grande apreço pelo argentino. Ao contrário de Brandt, cujos pontos fortes residem principalmente no meio-campo ofensivo central, Soule se sente mais à vontade na lateral, mas também pode atuar como ponta recuada e como meia-atacante. O canhoto busca constantemente o um contra um, desafia os laterais e, pela direita, sempre corta para dentro.
Além do BVB, o VfB Stuttgart e o Bayer Leverkusen também teriam demonstrado interesse no jogador de 23 anos. Mas será que ele está interessado apenas no dinheiro? Recentemente, a mídia italiana noticiou que o jogador, muito cobiçado, estaria prestes a se transferir para a Arábia Saudita, onde teria um salário anual de doze milhões de euros. Os clubes Al-Ahli e Al-Diriyah são considerados os interessados.
|Jogadores
|Posição
|Transferido para
|Ano
|Valor da transferência
|Ousmane Dembélé
|Ataque
|FC Barcelona
|2017
|148 milhões de euros
|Jude Bellingham
|Meio-campo
|Real Madrid
|2023
|127 milhões de euros
|Jadon Sancho
|Ataque
|Manchester United
|2021
|85 milhões de euros
|Christian Pulisic
|Ataque
|Chelsea FC
|2019
|64 milhões de euros
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Ataque
|Arsenal FC
|2018
|63,75 milhões de euros