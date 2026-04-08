BVB, notícias e rumores: o Borussia Dortmund deve se preocupar? Desenrolar curioso na transferência milionária do BVB

Em fevereiro, o Borussia Dortmund anunciou que iria reforçar-se a partir do verão com o talentoso lateral-esquerdo Kaua Prates. O jogador de 17 anos irá se transferir para o BVB em agosto, quando completar 18 anos, e o Cruzeiro, clube da primeira divisão brasileira, receberá doze milhões de euros de transferência.

Desde que a transferência de Prates foi confirmada, ocorreu uma evolução curiosa com o jovem: sua última partida pelo clube atual data de 14 de fevereiro. Poucos dias depois, foi anunciado oficialmente que Prates iria para Dortmund – e, desde então, ele não jogou mais nenhum minuto pelo Cruzeiro.

Desde o final de fevereiro, o jovem brasileiro integrou o elenco em nove partidas oficiais, mas não chegou a entrar em campo em nenhuma delas. No BVB, portanto, há motivos para se preocupar com a possibilidade de que o novo reforço de doze milhões de euros chegue ao Borussia no verão sem muita experiência de jogo.

Prates já não era titular no Cruzeiro antes do anúncio de sua transferência, mas, por exemplo, em janeiro ainda foi titular três vezes pelo tradicional clube de Belo Horizonte. Depois disso, em fevereiro, somou-se apenas duas breves participações, cada uma com sete minutos.

Prates é considerado pelo BVB como o lateral-esquerdo do futuro e assinou um contrato de longo prazo até 2031. Após sua chegada em agosto, ele deve ser integrado aos poucos.

Um ponto positivo para o jovem talento: ao contrário do que vem acontecendo no clube, ele conseguiu acumular alguma experiência de jogo recentemente na seleção sub-20 do Brasil. Nas duas vitórias por 3 a 1 em amistosos contra a seleção sub-20 do Paraguai no final de março, Prates jogou 90 e 45 minutos, respectivamente.