BVB, notícias e rumores: o Borussia Dortmund deve se preocupar? Desenrolar curioso na transferência milionária do BVB

Mais notícias e rumores sobre o BVB:
- O BVB deve pensar na contratação sensacional de Woltemade
- “Tornou-se outro jogador”: Matthäus critica estrela do BVB
- Primeira grande contratação de Book? O BVB pode superar o Arsenal na disputa por um atacante
Mais notícias e rumores sobre o BVB:
Em fevereiro, o Borussia Dortmund anunciou que iria reforçar-se a partir do verão com o talentoso lateral-esquerdo Kaua Prates. O jogador de 17 anos irá se transferir para o BVB em agosto, quando completar 18 anos, e o Cruzeiro, clube da primeira divisão brasileira, receberá doze milhões de euros de transferência.
Desde que a transferência de Prates foi confirmada, ocorreu uma evolução curiosa com o jovem: sua última partida pelo clube atual data de 14 de fevereiro. Poucos dias depois, foi anunciado oficialmente que Prates iria para Dortmund – e, desde então, ele não jogou mais nenhum minuto pelo Cruzeiro.
Desde o final de fevereiro, o jovem brasileiro integrou o elenco em nove partidas oficiais, mas não chegou a entrar em campo em nenhuma delas. No BVB, portanto, há motivos para se preocupar com a possibilidade de que o novo reforço de doze milhões de euros chegue ao Borussia no verão sem muita experiência de jogo.
Prates já não era titular no Cruzeiro antes do anúncio de sua transferência, mas, por exemplo, em janeiro ainda foi titular três vezes pelo tradicional clube de Belo Horizonte. Depois disso, em fevereiro, somou-se apenas duas breves participações, cada uma com sete minutos.
Prates é considerado pelo BVB como o lateral-esquerdo do futuro e assinou um contrato de longo prazo até 2031. Após sua chegada em agosto, ele deve ser integrado aos poucos.
Um ponto positivo para o jovem talento: ao contrário do que vem acontecendo no clube, ele conseguiu acumular alguma experiência de jogo recentemente na seleção sub-20 do Brasil. Nas duas vitórias por 3 a 1 em amistosos contra a seleção sub-20 do Paraguai no final de março, Prates jogou 90 e 45 minutos, respectivamente.
Mahmoud Dahoud, ex-jogador do Dortmund, deixará o clube no meio do ano sem custo de transferência. Conforme informou o Eintracht Frankfurt nesta terça-feira, o contrato do meio-campista, que expira no final da temporada, não será renovado.
“Mo sempre se colocou a serviço da equipe e, além disso, sempre se comportou de maneira profissional. Agradecemos por seu empenho nas duas últimas temporadas e desejamos tudo de bom para seu futuro esportivo e pessoal”, disse o diretor esportivo do Frankfurt, Timmo Hardung, sobre a saída iminente. Ainda não se sabe onde Dahoud continuará sua carreira. Segundo informações, o jogador de 30 anos ainda tem várias opções.
Dahoud vestiu a camisa do BVB de 2017 a 2023 e disputou um total de 141 partidas (cinco gols) pelo Dortmund, antes de se transferir inicialmente para o Brighton & Hove Albion, na Inglaterra, em 2023. Após um empréstimo de seis meses ao VfB Stuttgart, Dahoud mudou-se para Frankfurt já no verão de 2024, mas não conseguiu garantir uma vaga no time titular do Eintracht. Até o momento, ele disputou 35 partidas (três gols) pelo SGE.
Dois jogadores que estavam ausentes devido a lesões podem voltar a estar à disposição do Bayer Leverkusen no grande clássico da Bundesliga contra o Borussia Dortmund, no sábado.
O lateral-direito Lucas Vázquez volta a ser candidato à escalação após um longo período de afastamento. O espanhol, afastado desde o final de fevereiro devido a uma lesão na panturrilha, já está treinando normalmente com o time e, portanto, deve ser considerado para a escalação do Bayer em Dortmund.
O mesmo vale para Jarell Quansah. O zagueiro central ficou de fora na vitória por 6 a 3 sobre o Wolfsburg no último fim de semana devido a problemas na coxa, mas em Leverkusen ainda se espera um rápido retorno contra o BVB. Na terça-feira, porém, Quansah treinou inicialmente de forma individual.
O Leverkusen quer a todo custo somar pontos em Dortmund para não perder terreno importante em relação aos concorrentes na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões (Leipzig, Stuttgart e Hoffenheim). O BVB, por sua vez, poderia garantir matematicamente a vaga na competição com uma vitória contra o Leverkusen, caso o TSG Hoffenheim, quinto colocado, não vença em Augsburg no dia anterior.
Data
Jogo
11 de abril, 15h30
BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15h30
TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)
26 de abril, 17h30
BVB x SC Freiburg (Bundesliga)
3 de maio, 17h30
Borussia Mönchengladbach x BVB (Bundesliga)