Mais notícias e rumores sobre o BVB:
- Reunião extremamente delicada: haverá uma grande mudança no elenco do BVB?
- Será que Jadon Sancho está prestes a retornar ao BVB?
- Kehl e Ricken estão de saída do BVB?
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O futuro do atacante do Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, parece continuar totalmente em aberto. Nas negociações para a renovação do contrato, que expira em 2027, prevalece atualmente “mais um impasse do que um avanço”, segundo o podcast “Auffe Süd” da Sky Sport.
Segundo o podcast, há uma nova proposta de contrato do BVB em cima da mesa, que aumentaria o salário de Adeyemi e o colocaria “em um patamar considerável” em termos de remuneração. No entanto, os dirigentes do Dortmund não querem ceder a todas as exigências — e o mesmo se aplica, ao contrário do que ocorre com Felix Nmecha (que renovou recentemente) e Nico Schlotterbeck (que deve renovar a todo custo), no que diz respeito à cláusula de rescisão.
O BVB não estaria disposto a aceitar o valor da cláusula de rescisão exigido pelo agente de Adeyemi, Jorge Mendes. Entre outros motivos, é por isso que ambas as partes se encontram atualmente em uma situação de negociação em que não conseguem chegar a um acordo.
Para o Borussia, isso gera uma certa pressão à medida que o tempo passa. Afinal, o clube não quer de forma alguma perder Adeyemi sem indenização em 2027 e, portanto, uma venda neste verão pode se tornar uma possibilidade, caso o jogador da seleção alemã não tenha renovado até lá. A Sky acredita que um valor de transferência em torno de 40 milhões de euros, com um ano restante de contrato, seria realista.
Adeyemi, que chegou do RB Salzburg em 2022 por 30 milhões de euros, não tem atualmente uma vaga no time titular do BVB. Maximilian Beier tomou seu lugar no ataque do Dortmund, e Adeyemi tem entrado cada vez mais apenas como reserva. No total, o jogador de 24 anos soma nove gols e cinco assistências em 35 partidas nesta temporada.
Em janeiro, surgiram rumores de que o diretor esportivo do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, poderia assumir o cargo no Hamburger SV, sucedendo ao ex-diretor esportivo Stefan Kuntz, de quem o clube do norte da Alemanha se despediu no início do ano.
Kehl evitou deliberadamente comentar os rumores, mas também não os desmentiu. Agora, no podcast “HSV, wir müssen reden” do Hamburger Abendblatt, surgiram novas especulações sobre uma possível contratação de Kehl pelo HSV.
Conforme relatado pelo repórter do WAZ, Christian Woop, no podcast, uma transferência de Kehl para o HSV “se encaixaria bem em seus planos para o futuro”. Segundo ele, o jogador de 46 anos quer assumir um cargo de liderança, perspectiva que não tem no BVB, uma vez que o cargo de diretor esportivo já foi ocupado por Lars Ricken.
Além disso, a Sky informou recentemente que o Borussia não pretende, por enquanto, renovar os contratos de Kehl e Ricken, que expiram em 2027. E, segundo o Abendblatt, em Dortmund conhecem muito bem as ambições de Kehl de assumir ainda mais responsabilidades e, por isso, não ficariam muito surpresos com eventuais desejos de saída.
No entanto, também seria questionável se haveria, de fato, interesse concreto por Kehl em Hamburgo. Segundo informações, o atual diretor esportivo do HSV, Claus Costa, bem como o ex-chefe do Bayern, Hasan Salihamidzic, que já atuou como jogador pelo time de Hamburgo (de 1995 a 1998), também são candidatos à sucessão de Kuntz. O HSV pretende definir a nova contratação até maio, no máximo.
O diretor executivo do Borussia Dortmund, Carsten Cramer, formulou ambições claras para o futuro do BVB.
“É claro que o Borussia Dortmund quer e precisa conquistar títulos”, enfatizou Cramer em entrevista ao jornal WAZ. Um dos pilares para isso deve ser a pequena reformulação no elenco, que se tornará necessária após as saídas sem custo de transferência, previstas para o verão, de jogadores com altos salários, como Julian Brandt, Niklas Süle e Salih Özcan.
“Queremos dar o próximo passo. Para isso, é preciso fazer alguns reajustes aqui e ali e estar disposto a cortar os laços do passado”, explicou Cramer sobre a orientação do Dortmund.
Para isso, é preciso “ser corajoso e, ao tomar decisões, ver as consequências como oportunidades e não apenas como preocupações”, continuou o técnico de 57 anos. “Se, diante das mudanças, eu sempre me perguntar apenas sobre os riscos, nunca serei corajoso.”
Data
Jogo
21 de março, 18h30
BVB x Hamburger SV (Bundesliga)
4 de abril, 18h30
VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15h30
BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15h30
TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".