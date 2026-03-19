O futuro do atacante do Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, parece continuar totalmente em aberto. Nas negociações para a renovação do contrato, que expira em 2027, prevalece atualmente “mais um impasse do que um avanço”, segundo o podcast “Auffe Süd” da Sky Sport.

Segundo o podcast, há uma nova proposta de contrato do BVB em cima da mesa, que aumentaria o salário de Adeyemi e o colocaria “em um patamar considerável” em termos de remuneração. No entanto, os dirigentes do Dortmund não querem ceder a todas as exigências — e o mesmo se aplica, ao contrário do que ocorre com Felix Nmecha (que renovou recentemente) e Nico Schlotterbeck (que deve renovar a todo custo), no que diz respeito à cláusula de rescisão.

O BVB não estaria disposto a aceitar o valor da cláusula de rescisão exigido pelo agente de Adeyemi, Jorge Mendes. Entre outros motivos, é por isso que ambas as partes se encontram atualmente em uma situação de negociação em que não conseguem chegar a um acordo.

Para o Borussia, isso gera uma certa pressão à medida que o tempo passa. Afinal, o clube não quer de forma alguma perder Adeyemi sem indenização em 2027 e, portanto, uma venda neste verão pode se tornar uma possibilidade, caso o jogador da seleção alemã não tenha renovado até lá. A Sky acredita que um valor de transferência em torno de 40 milhões de euros, com um ano restante de contrato, seria realista.

Adeyemi, que chegou do RB Salzburg em 2022 por 30 milhões de euros, não tem atualmente uma vaga no time titular do BVB. Maximilian Beier tomou seu lugar no ataque do Dortmund, e Adeyemi tem entrado cada vez mais apenas como reserva. No total, o jogador de 24 anos soma nove gols e cinco assistências em 35 partidas nesta temporada.