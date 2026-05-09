BVB, notícias e rumores: Julian Brandt faz um discurso inflamado sobre a estrela do BVB, alvo de muitas críticas, antes de se despedir

Julian Brandt disputará na próxima semana sua última partida pelo BVB. Após sete anos, o jogador de 30 anos deixará o clube no meio do ano, sem custo de transferência. Seu contrato, que está chegando ao fim, não será renovado.

No podcast do clube, antes de seu último jogo em casa contra o Eintracht Frankfurt, no qual ele foi escalado como capitão, Brandt foi questionado sobre seu time ideal do BVB e ficou especialmente emocionado ao falar de um jogador.

No gol, ele indicou Gregor Kobel; a linha defensiva é formada por Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck e Lukasz Piszczek. O meio-campo é ocupado por Jude Bellingham, Marco Reus e, principalmente, Emre Can.

“Emre é o meu capitão! Tudo o que vivi aqui, ele também viveu. Tenho um respeito enorme por ele. É uma pessoa nota 10 e, para mim, também um capitão incrível. Alguém que assume responsabilidades, se entrega de corpo e alma e se sacrifica. O reconhecimento que ele merece, ele recebe de mim”, elogiou Brandt o capitão dos amarelos e pretos, que atualmente se recupera de uma lesão no ligamento cruzado.

A seleção dos melhores de Brandt é completada por Jadon Sancho, Karim Adeyemi e Erling Haaland. Brandt mantém uma relação particularmente próxima com o astro norueguês desde o início da pandemia de Covid-19. “Pude passar muito tempo com o Erling durante a pandemia, porque só tínhamos treinos em duplas. Então, tive que treinar muito com ele. É assim que a gente conhece alguém de uma maneira totalmente diferente. Isso foi realmente muito interessante, independentemente do que ele representa como jogador de futebol”, disse Brandt.

De modo geral, ele disse ter vivido um “período incrível” no BVB e destacou especialmente que sempre jogou em um time que estava “intacto”, “que vivia e treinava uns pelos outros, que tentava ajudar. Tive a sensação de que havia um ambiente saudável e, ao mesmo tempo, competitivo – e que você tem uma unidade.”

O que acontecerá com Brandt na próxima temporada ainda é uma incógnita. O Atlético de Madrid estaria interessado em contratar Brandt como sucessor de Antoine Griezmann. O próprio Brandt também estaria de olho em uma transferência para o exterior. Mas ainda não haveria uma tendência clara.