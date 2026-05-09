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BrandtGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

BVB, notícias e rumores: Julian Brandt faz um discurso inflamado sobre a estrela do BVB, alvo de muitas críticas, antes de se despedir

Bundesliga
Mercado da bola
Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
N. Kovac
J. Brandt
E. Can
T. Reitz

Julian Brandt faz um discurso inflamado a um companheiro de equipe. Um dos principais artilheiros deve deixar o BVB. As notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

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  • Julian BrandtGetty Images

    BVB, Notícias: Julian Brandt escolhe seu time ideal — e fica emocionado com um dos jogadores

    Julian Brandt disputará na próxima semana sua última partida pelo BVB. Após sete anos, o jogador de 30 anos deixará o clube no meio do ano, sem custo de transferência. Seu contrato, que está chegando ao fim, não será renovado.

    No podcast do clube, antes de seu último jogo em casa contra o Eintracht Frankfurt, no qual ele foi escalado como capitão, Brandt foi questionado sobre seu time ideal do BVB e ficou especialmente emocionado ao falar de um jogador. 

    No gol, ele indicou Gregor Kobel; a linha defensiva é formada por Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck e Lukasz Piszczek. O meio-campo é ocupado por Jude Bellingham, Marco Reus e, principalmente, Emre Can.

    “Emre é o meu capitão! Tudo o que vivi aqui, ele também viveu. Tenho um respeito enorme por ele. É uma pessoa nota 10 e, para mim, também um capitão incrível. Alguém que assume responsabilidades, se entrega de corpo e alma e se sacrifica. O reconhecimento que ele merece, ele recebe de mim”, elogiou Brandt o capitão dos amarelos e pretos, que atualmente se recupera de uma lesão no ligamento cruzado.

    A seleção dos melhores de Brandt é completada por Jadon Sancho, Karim Adeyemi e Erling Haaland. Brandt mantém uma relação particularmente próxima com o astro norueguês desde o início da pandemia de Covid-19. “Pude passar muito tempo com o Erling durante a pandemia, porque só tínhamos treinos em duplas. Então, tive que treinar muito com ele. É assim que a gente conhece alguém de uma maneira totalmente diferente. Isso foi realmente muito interessante, independentemente do que ele representa como jogador de futebol”, disse Brandt.

    De modo geral, ele disse ter vivido um “período incrível” no BVB e destacou especialmente que sempre jogou em um time que estava “intacto”, “que vivia e treinava uns pelos outros, que tentava ajudar. Tive a sensação de que havia um ambiente saudável e, ao mesmo tempo, competitivo – e que você tem uma unidade.”

    O que acontecerá com Brandt na próxima temporada ainda é uma incógnita. O Atlético de Madrid estaria interessado em contratar Brandt como sucessor de Antoine Griezmann. O próprio Brandt também estaria de olho em uma transferência para o exterior. Mas ainda não haveria uma tendência clara.

    • O time titular de Brandt no BVB: Kobel – Piszczek, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro – Can – Bellingham, Reus – Adeyemi, Haaland, Sancho
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  • Tony ReitzGetty Images

    BVB, Notícias: Reitz, grande promessa, prestes a se despedir

    Toni Reitz deverá deixar o BVB no próximo verão. É o que informa a Sky.

    O jogador de 21 anos teria recebido algumas propostas da 2ª Divisão. Seu contrato vai até 2027. 

    Reitz, irmão mais novo do futuro jogador do Leipzig Rocco Reitz, lidera a equipe reserva do BVB na Liga Regional como capitão e é também o artilheiro da equipe, com 16 gols em 30 partidas.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Notícias: “Ainda não está bom!” Emre Can dá notícias sobre a recuperação

    O BVB ainda terá que passar muito tempo sem o capitão Emre Can. Pelo menos, o jogador de 32 anos deu uma atualização sobre o andamento de sua recuperação.

    “Já estou me sentindo melhor. Mas ainda não estou bem. Já consigo andar sem muletas e colocar peso no joelho. Infelizmente, ainda será um longo caminho”, disse Can em um evento de apresentação da nova camisa do Dortmund para a próxima temporada.

    Can sofreu uma ruptura do ligamento cruzado no clássico contra o FC Bayern no final de fevereiro. Em resposta à grave lesão, o time amarelo e preto renovou o contrato, que expirava no verão, por mais um ano, até 2027.

    "Estou feliz por continuar fazendo parte do Borussia Dortmund. O BVB é um clube especial e gostaria de agradecer sinceramente pelo apoio. Meu objetivo é me recuperar o mais rápido possível, voltar a estar em campo com meus companheiros e ter sucesso com o clube", disse Can a respeito, enfatizando ser "Borussia de corpo e alma".

    O retorno de Can aos gramados deve ocorrer, no mínimo, no final do outono.

  • BVB - Calendário: Os próximos jogos do Borussia Dortmund

    DataConcursoJogo
    16 de maioBundesligaWerder Bremen x BVB
    18 de julhoJogo amistosoRot-Weiß Oberhausen x BVB
    29 de julhoAmistosoCerezo Osaka x BVB
    1º de agostoAmistosoFC Tokyo x BVB
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