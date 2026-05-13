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Niko KovacGetty Images
Christian Guinin

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BVB, notícias e rumores – “Jogador de futebol excepcional”: Niko Kovac quer uma estrela mundial no Borussia Dortmund

Bundesliga
Mercado da bola
Borussia Dortmund
N. Kovac
L. Modric

Niko Kovac adoraria ver uma estrela mundial vestindo a camisa do BVB. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

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  • Modric Milan Serie AGetty Images

    BVB, Notícias: Kovac quer Modric em Dortmund

    Niko Kovac gostaria de ver seu compatriota Luka Modric no Borussia Dortmund.

    No podcast do Bild “Phrasenmäher”, o técnico do time amarelo e preto respondeu à pergunta sobre qual ex-companheiro de equipe ele gostaria de ter hoje no BVB: “Luka Modric. Eu era o capitão quando ele entrou para a seleção nacional, e dava para perceber imediatamente que ele é um jogador de futebol excepcional.”

    Na verdade, uma transferência do meio-campista, que já tem 40 anos, seria até mesmo possível, já que o contrato de Modric com o AC Milan expira no final da temporada atual. Ele estaria, portanto, disponível sem custo de transferência.

    “Era claro que a pergunta viria. Mas, por um lado, Luka tem 40 anos e, por outro, está lesionado no momento. Desejo que ele se recupere logo”, comentou Kovac com um piscar de olhos.

    Pela seleção croata, Kovac e Modric jogaram juntos 25 vezes entre 2006 e 2008.

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  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    BVB, Notícias: A equipe juvenil do Dortmund conquista a Premier League Cup

    Uma equipe mista do BVB, composta por jogadores sub-19 e sub-23, conquistou a Premier League International Cup logo em sua primeira participação. A equipe de base do Dortmund venceu o Real Madrid por 1 a 0 na final, com o gol decisivo marcado por Taycan Etcibasi aos 6 minutos.

    A Premier League International Cup, disputada desde a temporada 2014/15, é um dos torneios de base mais renomados da Europa; na edição deste ano, participaram 16 equipes inglesas e 16 internacionais.

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    Data

    Concurso

    Jogo

    16 de maio

    Bundesliga

    Werder Bremen x BVB

    18 de julho

    Jogo amistoso

    Rot-Weiß Oberhausen x BVB

    29 de julho

    Amistoso

    Cerezo Osaka x BVB

    1º de agosto

    Amistoso

    FC Tokyo x BVB

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