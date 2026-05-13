BVB, notícias e rumores – “Jogador de futebol excepcional”: Niko Kovac quer uma estrela mundial no Borussia Dortmund

Niko Kovac gostaria de ver seu compatriota Luka Modric no Borussia Dortmund.

No podcast do Bild “Phrasenmäher”, o técnico do time amarelo e preto respondeu à pergunta sobre qual ex-companheiro de equipe ele gostaria de ter hoje no BVB: “Luka Modric. Eu era o capitão quando ele entrou para a seleção nacional, e dava para perceber imediatamente que ele é um jogador de futebol excepcional.”

Na verdade, uma transferência do meio-campista, que já tem 40 anos, seria até mesmo possível, já que o contrato de Modric com o AC Milan expira no final da temporada atual. Ele estaria, portanto, disponível sem custo de transferência.

“Era claro que a pergunta viria. Mas, por um lado, Luka tem 40 anos e, por outro, está lesionado no momento. Desejo que ele se recupere logo”, comentou Kovac com um piscar de olhos.

Pela seleção croata, Kovac e Modric jogaram juntos 25 vezes entre 2006 e 2008.