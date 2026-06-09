BVB, notícias e rumores: houve novas conversas! O artilheiro da Bundesliga estaria “muito aberto” a uma transferência para Dortmund

Fisnik Asllani continua entre os jogadores de ataque que estão sendo acompanhados de perto pelo Borussia Dortmund. É o que informa o jornal *Bild*.

O jogador de 23 anos, do TSG Hoffenheim, seria visto internamente no clube como um possível reforço para o ataque, especialmente caso haja alguma mudança no elenco do Dortmund no meio do ano.

Assim, recentemente houve novas conversas entre o entorno do jogador da seleção do Kosovo e o BVB. Asllani estaria “muito aberto” a uma transferência para Dortmund, segundo o jornal. Por parte do clube, o interesse existente foi mais uma vez ressaltado. Ao mesmo tempo, os responsáveis deixaram claro que medidas concretas só serão possíveis quando as saídas do elenco atual estiverem definidas.

Sobretudo, o futuro de Serhou Guirassy e Karim Adeyemi desempenha um papel central. Enquanto os dois atacantes permanecerem em Dortmund, a contratação do atacante do Hoffenheim parece improvável. No entanto, caso um dos principais jogadores deixe o clube, a negociação poderá ganhar impulso rapidamente.

Asllani ganhou notoriedade nos últimos meses. Já durante sua passagem pelo SV Elversberg, ele impressionou com ótimas atuações e despertou o interesse de vários clubes da Bundesliga. Entretanto, ele também se consolidou no Hoffenheim e confirmou suas qualidades em um nível mais alto. Consequentemente, seu desenvolvimento está sendo acompanhado de perto por vários clubes de renome.

Para clubes que participaram da Liga dos Campeões nos últimos três anos, há, segundo relatos, uma cláusula de rescisão fixada em 30 milhões de euros. Clubes fora desse círculo teriam, portanto, que contar com uma taxa de transferência de cerca de 25 milhões de euros.

Para o Dortmund, no entanto, a situação pode se tornar cada vez mais difícil. Além do time amarelo e preto, o RB Leipzig também teria manifestado interesse. Isso aumenta a pressão da concorrência, especialmente porque o planejamento de transferências do Dortmund se orienta inicialmente por possíveis vendas. Se as decisões correspondentes se atrasarem, outros interessados poderão agir mais rapidamente.

Ainda assim, Asllani continua sendo um assunto seriamente discutido em Dortmund. Uma possível vantagem para o BVB: o diretor esportivo Ole Book conhece a atacante desde o tempo em que jogaram juntos no Elversberg e é considerado um importante defensor dela. Caso haja flexibilidade financeira devido a uma venda de grande porte, uma investida do Dortmund poderia ocorrer em breve.