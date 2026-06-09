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FISNIK ASLLANI HOFFENHEIM Getty Images
Jochen Tittmar

Traduzido por

BVB, notícias e rumores: houve novas conversas! O artilheiro da Bundesliga estaria “muito aberto” a uma transferência para Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund
F. Asllani

Fisnik Asllani parece estar aberto a uma transferência para o Borussia Dortmund. Além disso, um jovem talento deve renovar seu contrato por um longo prazo. Notícias e rumores sobre o BVB.

Mais notícias e rumores sobre o BVB:

  • O BVB parece ter feito a primeira oferta para uma transferência surpresa
  • Adeus? Guirassy aparentemente toma a primeira decisão sobre uma possível transferência
  • Confusão em torno de Couto! Nova reportagem contradiz rumores sobre interesse da Itália
  • Fisnik Asllani TSG Hoffenheim 2025getty

    BVB, Rumor: Fisnik Asllani estaria aberto a uma transferência para o Dortmund

    Fisnik Asllani continua entre os jogadores de ataque que estão sendo acompanhados de perto pelo Borussia Dortmund. É o que informa o jornal *Bild*.

    O jogador de 23 anos, do TSG Hoffenheim, seria visto internamente no clube como um possível reforço para o ataque, especialmente caso haja alguma mudança no elenco do Dortmund no meio do ano.

    Assim, recentemente houve novas conversas entre o entorno do jogador da seleção do Kosovo e o BVB. Asllani estaria “muito aberto” a uma transferência para Dortmund, segundo o jornal. Por parte do clube, o interesse existente foi mais uma vez ressaltado. Ao mesmo tempo, os responsáveis deixaram claro que medidas concretas só serão possíveis quando as saídas do elenco atual estiverem definidas.

    Sobretudo, o futuro de Serhou Guirassy e Karim Adeyemi desempenha um papel central. Enquanto os dois atacantes permanecerem em Dortmund, a contratação do atacante do Hoffenheim parece improvável. No entanto, caso um dos principais jogadores deixe o clube, a negociação poderá ganhar impulso rapidamente.

    Asllani ganhou notoriedade nos últimos meses. Já durante sua passagem pelo SV Elversberg, ele impressionou com ótimas atuações e despertou o interesse de vários clubes da Bundesliga. Entretanto, ele também se consolidou no Hoffenheim e confirmou suas qualidades em um nível mais alto. Consequentemente, seu desenvolvimento está sendo acompanhado de perto por vários clubes de renome.

    Para clubes que participaram da Liga dos Campeões nos últimos três anos, há, segundo relatos, uma cláusula de rescisão fixada em 30 milhões de euros. Clubes fora desse círculo teriam, portanto, que contar com uma taxa de transferência de cerca de 25 milhões de euros.

    Para o Dortmund, no entanto, a situação pode se tornar cada vez mais difícil. Além do time amarelo e preto, o RB Leipzig também teria manifestado interesse. Isso aumenta a pressão da concorrência, especialmente porque o planejamento de transferências do Dortmund se orienta inicialmente por possíveis vendas. Se as decisões correspondentes se atrasarem, outros interessados poderão agir mais rapidamente.

    Ainda assim, Asllani continua sendo um assunto seriamente discutido em Dortmund. Uma possível vantagem para o BVB: o diretor esportivo Ole Book conhece a atacante desde o tempo em que jogaram juntos no Elversberg e é considerado um importante defensor dela. Caso haja flexibilidade financeira devido a uma venda de grande porte, uma investida do Dortmund poderia ocorrer em breve.

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  • BookGetty Images

    BVB, Rumor: O Borussia Dortmund parece querer renovar o contrato de Enzo Duarte

    O Borussia Dortmund avança com seus planos para o futuro com o jovem talento Enzo Duarte. Segundo o jornal Ruhr Nachrichten, o BVB está trabalhando para garantir a permanência do meio-campista de 17 anos no clube a longo prazo. 

    De acordo com a reportagem, está previsto um primeiro contrato profissional com duração de quatro a cinco anos. O atual contrato de formação do luxemburguês é válido até 2028.

    Conforme o jornal informa ainda, ambas as partes já estão em negociações há algum tempo sobre a parceria. As negociações ocorreram “de forma totalmente discreta”. 

    Internamente, Duarte aparentemente é considerado um jogador com grande potencial de desenvolvimento. Acredita-se que o meio-campista central venha a se estabelecer no elenco profissional sob o comando do técnico Niko Kovac. 

    No entanto, ele ainda não disputou sua primeira partida oficial pela equipe principal do Dortmund. O jogador de 17 anos já disputou cinco partidas pela seleção luxemburguesa e, recentemente, foi titular pela primeira vez.

  • Histórico de transferências do Borussia Dortmund: as vendas recordes do BVB

    JogadoresPosiçãoVendido paraAnoValor da transferência
    Ousmane DembéléAtaqueFC Barcelona2017148 milhões de euros
    Jude BellinghamMeio-campoReal Madrid2023127 milhões de euros
    Jadon SanchoAtaqueManchester United202285 milhões de euros
    Christian PulisicAtaqueChelsea FC201864 milhões de euros
    Pierre-Emerick AubameyangAtaqueArsenal202363,75 milhões de euros