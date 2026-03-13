BVB, notícias e rumores: Felix Nmecha prestes a se tornar o jogador mais bem pago graças a Niklas Süle?

Mais notícias e rumores sobre o BVB:
- Suposto prazo final para a transferência de Guirassy revelado
- Novos detalhes: Nmecha deixa o clube apesar da renovação do contrato
- “Arquiteto do sucesso” assume como diretor esportivo do time feminino do BVB
Com a renovação antecipada do seu contrato até 2030, Felix Nmecha tornou-se, ao lado de Niklas Süle, o jogador mais bem pago do BVB. De acordo com relatos consistentes da mídia, o meio-campista central ganha agora dez milhões de euros por ano, mas não deve ficar por aí.
Segundo aSky, o salário do jogador de 25 anos aumentará novamente em uma quantia considerável no verão. Isso porque ele deve assumir parte do salário de Niklas Süle, que, de acordo com relatos consistentes, não renovará seu contrato com o Dortmund e deixará o clube sem indenização após a temporada.
No entanto, o especialista em transferências Gianluca Di Marzio informou recentemente o contrário: “Não há novidades sobre Süle e acredito que ele ainda pode renovar seu contrato com o Borussia Dortmund. O BVB tentou renovar seu contrato e continuará tentando. Eles realmente querem que ele fique”, disse ele ao site wettfreunde.net.
De acordo com a Sky, Süle recebe atualmente um salário recorde de 12 a 14 milhões de euros por ano. Uma quantia que Nmecha deverá receber. Nico Schlotterbeck também deverá ascender a esses patamares em caso de renovação do contrato.
Como o interesse por Nmecha é imenso, especialmente na Premier League, e clubes como Manchester United, Chelsea, Tottenham e Manchester City teriam manifestado interesse, o BVB teve que garantir uma cláusula de rescisão ao jogador.
De acordo com o Bild, essa cláusula será de 80 milhões de euros em 2027, e um ano depois ele poderia ser contratado por um valor um pouco menor, ou seja, 70 milhões de euros. Se um clube com grande poder financeiro acionar essa cláusula, Nmecha poderá deixar o BVB em breve, apesar da renovação do contrato. Afinal, o Borussia receberia uma compensação generosa.
O BVB entrará em campo no jogo em casa contra o HSV, no dia 21 de março, com uma camisa especial dedicada ao centenário do lendário estádio Rote Erde.
O estádio, localizado nas proximidades do Westfalenstadion, foi a casa dos profissionais do BVB entre 1936 e 1974 e, entre outros eventos, foi palco do lendário jogo do século contra o Benfica de Lisboa, em dezembro de 1963. Naquela época, os Schwarzgelben derrotaram o atual campeão da Copa da Europa por 5 a 0. Atualmente, as equipes sub-23 e feminina do Dortmund jogam no estádio.
“A camisa retoma elementos centrais do design do estádio, que se mantiveram até hoje e caracterizam a atmosfera especial deste local histórico”, diz o site do clube de Dortmund: “Assim, o padrão na frente é inspirado nos dois portões de entrada do estádio, especialmente no marcante portão Marathon. As mangas, o colarinho e o floco fazem referência à pista de corrida característica que circunda o gramado e faz parte dos eventos esportivos há décadas. As cores e o visual do logotipo do BVB são inspirados no arenito das paredes que emolduram o estádio desde sua inauguração em 1926. Na nuca da camisa está a inscrição “100 anos do estádio Rote Erde”.
|Data
|Jogo
|14 de março, 15h30
|BVB - FC Augsburg (Bundesliga)
|21 de março, 18h30
|BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
|4 de abril, 18h30
|VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
|11 de abril, 15h30
|BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".