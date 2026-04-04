BVB, Notícias e rumores - “Então não estaríamos onde estamos”: Niko Kovac rebate as críticas de Ralf Rangnick

O técnico do BVB, Niko Kovac, reagiu às críticas feitas pelo técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, sobre o domínio do alemão por parte de Carney Chukwuemeka.

Na coletiva de imprensa antes da partida do Dortmund contra o VfB Stuttgart no sábado à noite (18h30), Kovac declarou: “Somos um clube internacional, estamos em um mundo globalizado. Nesse contexto, é importante que um técnico fale várias línguas, e aqui realmente falamos muito inglês.”

Isso também se reflete na atual situação esportiva. “Se não nos entendêssemos, não estaríamos onde estamos”, explicou o técnico dos amarelos e pretos, que não viu nenhum problema em se comunicar apenas em inglês com o meio-campista: “Isso é totalmente normal no basquete. No handebol também está se tornando cada vez mais comum. No futebol, então, tudo está se tornando cada vez mais internacional. Por isso, para nós, não é nenhum problema.”

Rangnick havia criticado anteriormente o fato de Chukwuemeka, que recentemente mudou da federação inglesa para a austríaca e agora está apto a jogar pela república alpina, não ter nenhum conhecimento de alemão, apesar de já ser jogador do Borussia Dortmund há algum tempo.

“Isso deve ser do interesse dos clubes. Eles deveriam garantir que haja aulas regulares de alemão. Não quero que isso seja entendido como uma crítica, mas fiquei surpreso. Em Leipzig ou Hoffenheim, isso era obrigatório – aulas de alemão três vezes por semana. Quem faltava era tratado como se tivesse faltado ao treino. Mas cada clube lida com isso de maneira diferente, é claro. Para esses rapazes, isso não é fácil. O inglês funciona em qualquer lugar; mesmo na nossa equipe, ele se vira bem com isso”, comentou Rangnick.

Chukwuemeka, que cresceu na Inglaterra, passou por várias categorias de base das seleções juvenis inglesas, mas não disputou nenhuma partida pela seleção principal dos Three Lions, o que tornou possível a transferência. Desde agosto, ele é titular no BVB.