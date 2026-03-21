BVB, notícias e rumores: ele poderia substituir um ex-técnico do FC Barcelona! Será que o ex-técnico do Dortmund, Edin Terzic, vai voltar?

O ex-técnico do BVB, Edin Terzic, poderá em breve comemorar seu retorno às margens do campo.

Segundo o jornal espanhol AS, o técnico de 43 anos é um dos favoritos para suceder Ernesto Valverde no Athletic Bilbao.

O experiente técnico, que esteve à frente do FC Barcelona entre 2017 e 2020, comunicou na sexta-feira, em um comunicado, que não pretende renovar seu contrato com o time basco, que expira no verão: “Já venho ponderando essa decisão há algum tempo e a discuti com o clube. Ainda faltam dez jogos, nos quais podemos conquistar muitas vitórias”, afirmou Valverde.

Terzic está sem cargo de treinador desde que deixou o BVB no verão de 2024. Ele treinou os “amarelos e pretos” duas vezes, entre 2020 e 2021 e entre 2022 e 2024, levando-os à conquista da Copa da Alemanha em 2021. Além disso, com o Borussia, chegou à final da Liga dos Campeões em 2023/24, onde foi derrotado por uma pequena diferença pelo Real Madrid.

Terzic já teria recusado várias ofertas de clubes europeus, incluindo uma do AS Monaco. Seu objetivo seria a Premier League. Terzic já conhece bem a liga inglesa. De 2015 a 2017, foi assistente técnico de Slaven Bilic (57) no West Ham United.