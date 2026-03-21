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Edin TerzicGetty Images
Christian Guinin

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BVB, notícias e rumores: ele poderia substituir um ex-técnico do FC Barcelona! Será que o ex-técnico do Dortmund, Edin Terzic, vai voltar?

Edin Terzic poderá em breve fazer seu retorno ao banco de reservas, substituindo um ex-técnico do FC Barcelona. Notícias e rumores sobre o BVB.

Mais notícias e rumores sobre o BVB:

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  • Após gol de estreia na Bundesliga: BVB recompensa jovem jogador com contrato profissional
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  • Edin TerzicImago Images

    BVB, rumor: Terzic voltará à LaLiga?

    O ex-técnico do BVB, Edin Terzic, poderá em breve comemorar seu retorno às margens do campo.

    Segundo o jornal espanhol AS, o técnico de 43 anos é um dos favoritos para suceder Ernesto Valverde no Athletic Bilbao.

    O experiente técnico, que esteve à frente do FC Barcelona entre 2017 e 2020, comunicou na sexta-feira, em um comunicado, que não pretende renovar seu contrato com o time basco, que expira no verão: “Já venho ponderando essa decisão há algum tempo e a discuti com o clube. Ainda faltam dez jogos, nos quais podemos conquistar muitas vitórias”, afirmou Valverde.

    Terzic está sem cargo de treinador desde que deixou o BVB no verão de 2024. Ele treinou os “amarelos e pretos” duas vezes, entre 2020 e 2021 e entre 2022 e 2024, levando-os à conquista da Copa da Alemanha em 2021. Além disso, com o Borussia, chegou à final da Liga dos Campeões em 2023/24, onde foi derrotado por uma pequena diferença pelo Real Madrid.

    Terzic já teria recusado várias ofertas de clubes europeus, incluindo uma do AS Monaco. Seu objetivo seria a Premier League. Terzic já conhece bem a liga inglesa. De 2015 a 2017, foi assistente técnico de Slaven Bilic (57) no West Ham United.

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  • Borussia Dortmund v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, rumor: renovação do contrato de Can antes do jogo contra o HSV?

    Já se sabe há algum tempo que Emre Can vai renovar seu contrato com o Borussia Dortmund.

    Segundo informações da Sky, agora a parte oficial deve ser concretizada — assim, a continuação da parceria deve ser anunciada ainda antes do jogo do BVB no sábado à noite contra o HSV.

    Can, capitão do BVB desde o verão de 2023, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo no clássico da Bundesliga contra o Bayern de Munique (2 a 3) há algumas semanas. Em seguida, surgiram especulações sobre se ele, tendo em vista que seu contrato expira no final da temporada, teria disputado sua última partida pelos amarelos e pretos.

    No entanto, poucos dias após a lesão, o diretor esportivo Lars Ricken confirmou que o clube continua contando com o jogador de 32 anos: “Temos um enorme apreço por Emre. É também por isso que queremos apoiá-lo em seu caminho de volta aos gramados além de 30 de junho e renovar seu contrato, que está chegando ao fim.”

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    Data

    Jogo

    21 de março, 18h30

    BVB x Hamburger SV (Bundesliga)

    4 de abril, 18h30

    VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)

    11 de abril, 15h30

    BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 de abril, 15h30

    TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)

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