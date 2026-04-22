BVB, notícias e rumores: Ele não consegue treinar há dias! O Borussia Dortmund corre o risco de perder um jogador importante

No Borussia Dortmund, cresce a preocupação com Serhou Guirassy antes do próximo confronto contra o SC Freiburg. O atacante pode ficar de fora da partida deste fim de semana.

Na partida contra o TSG Hoffenheim (1 a 2), Guirassy ainda havia marcado e empatado o jogo, mas aparentemente já estava contundido. Conforme informa a Sky, o atacante sofreu uma concussão durante uma jogada defensiva na própria área.

O episódio ocorreu aos 84 minutos: durante uma tentativa de afastamento da bola, Guirassy foi derrubado por Ozan Kabak. Não houve penalidade contra o zagueiro do Hoffenheim, mas as consequências para o jogador do Dortmund foram graves. A concussão só foi diagnosticada após o apito final.

Os efeitos ainda são perceptíveis: Guirassy não pôde treinar nem no fim de semana nem no início da semana. Assim, há dúvidas sobre sua participação contra o Freiburg; uma decisão definitiva deve ser tomada ao longo da semana.

Para o BVB, uma ausência seria particularmente dolorosa. Com 19 gols e seis assistências em todas as competições até o momento, Guirassy é o jogador ofensivo mais perigoso do Dortmund nesta temporada.