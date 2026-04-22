BVB, notícias e rumores: Ele não consegue treinar há dias! O Borussia Dortmund corre o risco de perder um jogador importante

De acordo com o jornal Ruhr Nachrichten, o Borussia Dortmund está reajustando seus planos para o verão, reagindo assim a um calendário atípico.
Após uma estadia única em Saalfelden, na Áustria, no verão de 2025, segue-se agora o próximo passo: assim, o BVB abrirá mão completamente de um campo de treinamento clássico na preparação para a temporada 2026/27. Em vez disso, com exceção de uma viagem planejada à Ásia no final de julho, o foco será claramente nas sessões de treino em casa.
A razão para essa adaptação reside principalmente no denso calendário de jogos e torneios. A próxima Copa do Mundo faz com que muitos profissionais do Dortmund tenham pouco tempo para se recuperar. Logo após uma temporada intensa, o próximo grande evento já está à porta para muitos jogadores da seleção nacional.
Internamente, supostamente está previsto que todos os jogadores profissionais que participarem da Copa do Mundo tenham, após a eliminação de suas seleções, uma pausa inicial de pelo menos três semanas. No entanto, aqui também se revela o dilema do calendário apertado: no pior dos cenários, essa folga seria seguida imediatamente pela próxima fase da preparação, sem um período de transição significativo. Para os jogadores envolvidos, isso deixaria pouco espaço para, após o torneio e o descanso, retomarem gradualmente o ritmo do clube.