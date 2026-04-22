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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

BVB, notícias e rumores: Ele não consegue treinar há dias! O Borussia Dortmund corre o risco de perder um jogador importante

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Guirassy

O Borussia Dortmund poderá ter de contar com a ausência de uma estrela neste fim de semana. Aparentemente, também será cancelado um compromisso no próximo verão. Notícias e rumores sobre o BVB.

Mais notícias e rumores sobre o BVB:

  • O BVB estaria trabalhando em uma transferência bombástica
  • O BVB quer evitar a todo custo o “cenário de pesadelo” antes da próxima temporada
  • Nome surpreendente! O BVB parece querer contratar um atacante muito cobiçado
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP

    BVB, rumor: Serhou Guirassy deve ficar de fora contra o Freiburg

    No Borussia Dortmund, cresce a preocupação com Serhou Guirassy antes do próximo confronto contra o SC Freiburg. O atacante pode ficar de fora da partida deste fim de semana.

    Na partida contra o TSG Hoffenheim (1 a 2), Guirassy ainda havia marcado e empatado o jogo, mas aparentemente já estava contundido. Conforme informa a Sky, o atacante sofreu uma concussão durante uma jogada defensiva na própria área.

    O episódio ocorreu aos 84 minutos: durante uma tentativa de afastamento da bola, Guirassy foi derrubado por Ozan Kabak. Não houve penalidade contra o zagueiro do Hoffenheim, mas as consequências para o jogador do Dortmund foram graves. A concussão só foi diagnosticada após o apito final.

    Os efeitos ainda são perceptíveis: Guirassy não pôde treinar nem no fim de semana nem no início da semana. Assim, há dúvidas sobre sua participação contra o Freiburg; uma decisão definitiva deve ser tomada ao longo da semana.

    Para o BVB, uma ausência seria particularmente dolorosa. Com 19 gols e seis assistências em todas as competições até o momento, Guirassy é o jogador ofensivo mais perigoso do Dortmund nesta temporada.

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  • Borussia Dortmund Bad Ragaz Training Camp 2024Getty Images Sport

    BVB, rumor: o Borussia Dortmund parece ter desistido do estágio de verão

    De acordo com o jornal Ruhr Nachrichten, o Borussia Dortmund está reajustando seus planos para o verão, reagindo assim a um calendário atípico. 

    Após uma estadia única em Saalfelden, na Áustria, no verão de 2025, segue-se agora o próximo passo: assim, o BVB abrirá mão completamente de um campo de treinamento clássico na preparação para a temporada 2026/27. Em vez disso, com exceção de uma viagem planejada à Ásia no final de julho, o foco será claramente nas sessões de treino em casa.

    A razão para essa adaptação reside principalmente no denso calendário de jogos e torneios. A próxima Copa do Mundo faz com que muitos profissionais do Dortmund tenham pouco tempo para se recuperar. Logo após uma temporada intensa, o próximo grande evento já está à porta para muitos jogadores da seleção nacional.

    Internamente, supostamente está previsto que todos os jogadores profissionais que participarem da Copa do Mundo tenham, após a eliminação de suas seleções, uma pausa inicial de pelo menos três semanas. No entanto, aqui também se revela o dilema do calendário apertado: no pior dos cenários, essa folga seria seguida imediatamente pela próxima fase da preparação, sem um período de transição significativo. Para os jogadores envolvidos, isso deixaria pouco espaço para, após o torneio e o descanso, retomarem gradualmente o ritmo do clube.

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    DataJogo
    26/04, 17h30BVB x Freiburg
    03/05, 17h30Mönchengladbach x BVB
    08/05, 20h30BVB x Frankfurt
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