BVB, notícias e rumores: “É por isso que você não consegue se alegrar de verdade” – O técnico do Dortmund, Niko Kovac, explica o que o incomoda profundamente no futebol moderno

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Na verdade, o assunto era como Niko Kovac, devido ao nervosismo, não conseguiu nem olhar para os três pênaltis marcados por Ramy Bensebaini e Felix Nmecha na espetacular vitória do Borussia Dortmund por 3 a 2 contra o Hamburger SV na noite de sábado, e acabou se virando para o outro lado. Ao ser questionado pela Sky, porém, o técnico do BVB também revelou o que mais o deixa nervoso à beira do campo.
“Também não consigo me alegrar de verdade. O VAR é ótimo e tudo mais – mas você nunca sabe se alguém vai levantar o dedo de novo e dizer que não vale”, lamentou Kovac, afirmando que o VAR, aos poucos, tirou dele a alegria espontânea pelos gols do próprio time. “Por isso você não consegue se alegrar – só quando for finalmente confirmado que foi gol”, continuou o croata. Mas, emocionalmente, “tudo já acabou de novo”.
No jogo contra o HSV, o desempenho da equipe de Kovac no primeiro tempo não deu motivo algum para comemorar. Por isso, ele ficou “muito irritado” no vestiário durante o intervalo: “Do jeito que jogamos no primeiro tempo, não foi bom, foi ruim. Todo mundo aqui no estádio viu isso e nós também ouvimos (vaias da torcida do BVB, nota do editor) quando entramos no vestiário.” Sobre o tom de voz em seu discurso no intervalo, o técnico de 54 anos comentou de forma reveladora: “Sou do signo de Libra. Na verdade, sou muito equilibrado – mas quando a balança pende, ela pende.”
O Dortmund estava perdendo por 0 a 2 para o recém-promovido no intervalo devido a graves erros individuais. Após a virada de campo, porém, o segundo colocado na tabela melhorou enormemente e, graças a dois gols de pênalti de Ramy Bensebaini e um gol de Serhou Guirassy – ambos entraram no segundo tempo –, conseguiu ainda assim uma vitória por 3 a 2 em casa. “Não estávamos em campo no primeiro tempo e não jogamos como fizemos na segunda etapa. Na verdade, eu gostaria que, sem precisar de uma orientação clara no intervalo, jogássemos assim desde o primeiro minuto”, disse Kovac. “No segundo tempo, fomos muito mais enérgicos, muito mais agressivos e dinâmicos, muito mais verticais. Por isso, no segundo tempo, mostramos exatamente o oposto do que no primeiro.”
Os jogadores também foram autocríticos em relação ao seu desempenho nos primeiros 45 minutos. “O primeiro tempo foi um desastre. Faltou muita coisa, por isso estávamos, com razão, perdendo por 0 a 2”, disse o goleiro Gregor Kobel. “Ter um primeiro tempo assim, em que praticamente nos prejudicamos sozinhos, obviamente não era o plano”, explicou o suíço. Como a virada aconteceu no segundo tempo, ele disse que “na verdade não se importa, porque jogamos muito bem na segunda etapa. Três pontos são três pontos e isso é tudo o que importa”, afirmou Kobel.
O jogador da seleção alemã Felix Nmecha, que, para piorar, ainda perdeu um pênalti pouco antes do apito do intervalo, resumiu assim o fraco primeiro tempo: “Não tivemos o controle que queríamos, não fomos agressivos o suficiente e permitimos que eles marcassem gols fáceis.” O fato de não ter acertado a cobrança de pênalti, “é assim mesmo no futebol”, enfatizou Nmecha. “Tenho muita confiança de que vou converter, mas hoje simplesmente não deu certo. Simplesmente segui em frente e estou feliz por termos vencido.”
O presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, se pronunciou sobre o futuro ainda incerto do zagueiro Nico Schlotterbeck.
“Gostaria que isso se resolvesse bem rápido”, disse Watzke no sábado à Sky sobre as negociações entre o clube e o jogador. Ele afirmou ter “um bom relacionamento com Schlotterbeck e gostaria que ele ficasse. Também estou – como Niko (o técnico Kovac, nota do editor) já disse há semanas – cautelosamente otimista.”
O BVB quer, a todo custo, renovar o contrato de Schlotterbeck, que expira em 2027. O zagueiro central vinha adiando cada vez mais a decisão sobre se assinaria ou não a oferta de renovação apresentada. Após mais uma rodada de negociações no início da semana, a tendência de Schlotterbeck parece agora cada vez mais ser a de permanecer em Dortmund por um longo prazo.
Nos últimos meses, especulou-se persistentemente sobre uma possível venda no verão, caso o jogador da seleção alemã não renovasse. Clubes de primeira linha, como Real Madrid, FC Barcelona ou Liverpool, foram recentemente associados a Schlotterbeck.
Lothar Matthäus comemorou seu 65º aniversário no sábado em Dortmund, já que estava trabalhando como comentarista da Sky na partida noturna entre o BVB e o Hamburger SV (3 a 2).
Antes da partida, quando as arquibancadas ainda estavam longe de estar completamente lotadas, o locutor do estádio de Dortmund, Norbert Dickel, pediu aos torcedores do BVB que cantassem um parabéns para Matthäus. Muitos atenderam ao pedido inicialmente, mas rapidamente mais e mais vaias se misturaram ao canto. O que não é de se surpreender, devido ao longo passado de Matthäus como jogador do FC Bayern de Munique (de 1984 a 1988 e de 1992 a 2000).
O jogador com mais partidas pela seleção nacional simplesmente “jogou por muito tempo em Munique”, comentou Dickel com ironia. Matthäus, porém, aceitou os vaias com total serenidade: “O Bayern de Munique não é exatamente popular aqui em Dortmund – mas, mesmo assim, muito obrigado àqueles que não apenas vaiaram, mas também cantaram com a torcida. Estou feliz por poder estar presente hoje, no meu aniversário, neste grande jogo”, disse o campeão mundial de 1990.
Mais tarde, Matthäus enfatizou novamente: “Também consigo entender os vaias dos torcedores do BVB. No início, eles cantavam – depois perceberam para quem estavam cantando e pensaram: ‘ok, vamos vaiar’. Mas aceito isso de bom grado, pois foi algo que eu conquistei, não apenas as palavras bonitas, mas também as vaias.”
Data
Jogo
4 de abril, 18h30
VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15h30
BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15h30
TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)