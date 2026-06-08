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Yan Couto of DortmundGetty Images
Jochen Tittmar

Traduzido por

BVB, notícias e rumores: confusão em torno de Yan Couto! Nova reportagem desmente rumores sobre interesse da Itália

Bundesliga
Borussia Dortmund
Y. Couto
Z. Yohanna

Um novo relatório desmente os rumores de transferência que surgiram em torno do lateral Yan Couto, do Borussia Dortmund. Um jovem talento, que estava na mira do clube da Westfália, vai para a Inglaterra. Notícias e rumores sobre o BVB.

Mais notícias e rumores sobre o BVB:

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  • FBL-GER-ITA-FRIENDLY-DORTMUND-JUVENTUSAFP

    BVB, Rumor: Nova reportagem desmente rumor sobre Yan Couto

    Recentemente, foi noticiado que o lateral-direito do Dortmund, Yan Couto, despertou o interesse da equipe revelação da Série A: o Como 1907, quarto colocado na tabela, já teria iniciado as primeiras negociações com o brasileiro. 

    Segundo informações do jornal Bild, no entanto, ainda não houve contato direto com o jogador ou com o BVB; até o momento, apenas um interesse preliminar teria sido manifestado. Uma coisa é certa: apesar de uma temporada um tanto fraca, o zagueiro não será uma pechincha. Para evitar um negócio deficitário, o Dortmund exige uma taxa de transferência entre 20 e 25 milhões de euros.

    Além disso, o futuro de Couto está intimamente ligado à situação do elenco na lateral direita do BVB. Seu concorrente, Julian Ryerson, estaria na lista de desejos do Manchester United. 

    Caso o norueguês tenha um grande desempenho na próxima Copa do Mundo e deixe o clube, a venda de Couto provavelmente não será mais uma opção para o BVB. Outro ponto crucial para o time italiano participante da Liga dos Campeões é a questão financeira: Couto possui em Dortmund um contrato lucrativo até 2030, que supostamente lhe rende cerca de cinco milhões de euros por ano. O ambicioso Como, comandado pelo técnico Cesc Fàbregas, teria, portanto, que abrir os cofres para uma transferência.

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  • Preußen Münster v SV Elversberg - 2. BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Notícias: Dortmund sofre revés no mercado de transferências

    O Borussia Dortmund sofre uma derrota no mercado de transferências: um jovem talento muito cobiçado optou por deixar o BVB e se juntar à Premier League inglesa. 

    O Brighton & Hove Albion concretizou a contratação do atacante nigeriano Zadok Yohanna, de 18 anos, sujeita a aprovações finais, e lhe ofereceu um contrato de longo prazo até 2031. Para o clube sueco AIK Solna, o negócio representa uma saída recorde histórica com uma diferença enorme: enquanto o The Athletic informa sobre um valor de transferência de quase 25 milhões de euros, a Sky estima 28 milhões de euros fixos, mais outros dois milhões de euros em bônus.

    Yohanna, que só havia se transferido da Ikon Allah Football Academy, de seu país natal, para a Suécia no verão de 2025, impressionou lá em 18 partidas, com cinco gols e quatro assistências. O enorme potencial do jovem ponta já não era segredo há muito tempo. 

    Além do BVB, segundo a Sky, os rivais da Bundesliga, RB Leipzig e Bayer Leverkusen, também acompanhavam de perto a situação do jovem, mas agora saem perdendo na disputa pelo grande talento contra os ingleses, que contam com maior poder financeiro.

  • Histórico de transferências do Borussia Dortmund: as vendas recordes do BVB

    JogadoresPosiçãoVendido paraAnoValor da transferência
    Ousmane DembéléAtaqueFC Barcelona2017148 milhões de euros
    Jude BellinghamMeio-campoReal Madrid2023127 milhões de euros
    Jadon SanchoAtaqueManchester United202285 milhões de euros
    Christian PulisicAtaqueChelsea FC201864 milhões de euros
    Pierre-Emerick AubameyangAtaqueArsenal FC202363,75 milhões de euros