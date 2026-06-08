BVB, notícias e rumores: confusão em torno de Yan Couto! Nova reportagem desmente rumores sobre interesse da Itália

Recentemente, foi noticiado que o lateral-direito do Dortmund, Yan Couto, despertou o interesse da equipe revelação da Série A: o Como 1907, quarto colocado na tabela, já teria iniciado as primeiras negociações com o brasileiro.

Segundo informações do jornal Bild, no entanto, ainda não houve contato direto com o jogador ou com o BVB; até o momento, apenas um interesse preliminar teria sido manifestado. Uma coisa é certa: apesar de uma temporada um tanto fraca, o zagueiro não será uma pechincha. Para evitar um negócio deficitário, o Dortmund exige uma taxa de transferência entre 20 e 25 milhões de euros.

Além disso, o futuro de Couto está intimamente ligado à situação do elenco na lateral direita do BVB. Seu concorrente, Julian Ryerson, estaria na lista de desejos do Manchester United.

Caso o norueguês tenha um grande desempenho na próxima Copa do Mundo e deixe o clube, a venda de Couto provavelmente não será mais uma opção para o BVB. Outro ponto crucial para o time italiano participante da Liga dos Campeões é a questão financeira: Couto possui em Dortmund um contrato lucrativo até 2030, que supostamente lhe rende cerca de cinco milhões de euros por ano. O ambicioso Como, comandado pelo técnico Cesc Fàbregas, teria, portanto, que abrir os cofres para uma transferência.