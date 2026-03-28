BVB, notícias e rumores: Borussia Dortmund corre o risco de um duplo pesadelo com Serhou Guirassy

Serhou Guirassy poderá deixar o Borussia Dortmund no próximo verão, apesar de ter contrato válido até 2028 — e, ao que parece, por um valor significativamente menor do que se supunha até agora.

Já foi noticiado várias vezes que o guineense possui uma cláusula de rescisão em seu contrato. A esse respeito, uma série de grandes clubes, incluindo gigantes como Real Madrid ou Liverpool, teria a possibilidade de contratar Guirassy, caso haja interesse, sem grandes negociações ou vetos do BVB. No entanto, segundo o jornal Bild, essa cláusula já poderá ser acionada no próximo verão por apenas 35 milhões de euros, e não por 45 a 50 milhões de euros, como vinha sendo divulgado até agora.

Portanto, caso Guirassy opte por uma transferência para um dos grandes clubes incluídos, o BVB não corre o risco de ter prejuízo (Guirassy chegou do Stuttgart por 18 milhões), mas ainda assim sofreria perdas financeiras, já que teria que vender o artilheiro por um valor abaixo do valor de mercado.

Além disso, o jogador de 30 anos está levando tempo para decidir seu futuro. Ele só pretende tomar essa decisão após o fim da temporada. E aqui o BVB corre o risco de enfrentar novos problemas, pois o caso Guirassy pode se transformar em uma situação de impasse no verão. Pois, segundo o Bild, a cláusula só deve ser ativada no final do verão — mais precisamente a partir de julho.

Recentemente, Guirassy tem sido repetidamente associado a uma transferência para a Arábia Saudita, onde assinaria mais um grande contrato e quase dobraria seu salário anual atual no BVB. Além disso, o AC Milan teria manifestado interesse. No entanto, a cláusula de rescisão não se aplica a nenhuma das duas partes interessadas.

Guirassy também é o artilheiro do Dortmund na temporada atual. Em 39 partidas oficiais, ele marcou 18 gols e deu seis assistências. Em sua temporada de estreia no BVB, ele marcou 34 gols e deu nove assistências em 45 partidas oficiais.