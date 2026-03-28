BVB, notícias e rumores: Borussia Dortmund corre o risco de um duplo pesadelo com Serhou Guirassy

Mais notícias e artigos sobre o BVB:
- UEFA anuncia punição para Schlotterbeck após cartão vermelho
- “É a única possibilidade!” Mathys Tel no BVB?
- O BVB perderá um grande talento no verão?
Mais notícias e artigos sobre o BVB:
Serhou Guirassy poderá deixar o Borussia Dortmund no próximo verão, apesar de ter contrato válido até 2028 — e, ao que parece, por um valor significativamente menor do que se supunha até agora.
Já foi noticiado várias vezes que o guineense possui uma cláusula de rescisão em seu contrato. A esse respeito, uma série de grandes clubes, incluindo gigantes como Real Madrid ou Liverpool, teria a possibilidade de contratar Guirassy, caso haja interesse, sem grandes negociações ou vetos do BVB. No entanto, segundo o jornal Bild, essa cláusula já poderá ser acionada no próximo verão por apenas 35 milhões de euros, e não por 45 a 50 milhões de euros, como vinha sendo divulgado até agora.
Portanto, caso Guirassy opte por uma transferência para um dos grandes clubes incluídos, o BVB não corre o risco de ter prejuízo (Guirassy chegou do Stuttgart por 18 milhões), mas ainda assim sofreria perdas financeiras, já que teria que vender o artilheiro por um valor abaixo do valor de mercado.
Além disso, o jogador de 30 anos está levando tempo para decidir seu futuro. Ele só pretende tomar essa decisão após o fim da temporada. E aqui o BVB corre o risco de enfrentar novos problemas, pois o caso Guirassy pode se transformar em uma situação de impasse no verão. Pois, segundo o Bild, a cláusula só deve ser ativada no final do verão — mais precisamente a partir de julho.
Recentemente, Guirassy tem sido repetidamente associado a uma transferência para a Arábia Saudita, onde assinaria mais um grande contrato e quase dobraria seu salário anual atual no BVB. Além disso, o AC Milan teria manifestado interesse. No entanto, a cláusula de rescisão não se aplica a nenhuma das duas partes interessadas.
Guirassy também é o artilheiro do Dortmund na temporada atual. Em 39 partidas oficiais, ele marcou 18 gols e deu seis assistências. Em sua temporada de estreia no BVB, ele marcou 34 gols e deu nove assistências em 45 partidas oficiais.
Há vários dias circula o boato de que o BVB estaria interessado no retorno de Jadon Sancho. Isso foi noticiado recentemente pela Sport Bild e pela Sky, de forma coincidente.
Caso Sancho, que estará disponível sem custo de transferência no próximo verão, renuncie a um bônus de assinatura ao assinar seu possível contrato e, além disso, aceite uma redução salarial significativa (no máximo cinco milhões em vez dos 16 milhões no ManUnited), supostamente quase nada impediria uma nova transferência para Dortmund. Especialmente o presidente do BVB, Hans-Joachim Watzke, estaria promovendo internamente a contratação de Sancho e pressionando por uma transferência. Tanto o diretor executivo Lars Ricken quanto o técnico Niko Kovac provavelmente não se oporiam a isso.
No entanto, é possível que a saúde de Sancho atrapalhe os planos. Isso porque o jogador de 26 anos pode ter sofrido uma lesão grave durante um jogo-teste do Aston Villa contra o Elche, na Espanha, no âmbito de um campo de treinamento de três dias. Sancho caiu de forma infeliz sobre o ombro ou a clavícula durante uma disputa e teve que sair de campo imediatamente. O braço foi então imobilizado com uma tipoia. Os Villans não deram inicialmente nenhuma informação sobre a gravidade da lesão.
A lesão chega para Sancho em um momento extremamente inoportuno. Recentemente, ele voltava a ser titular com frequência no clube da Premier League. Na vitória por 2 a 0 sobre o West Ham United, pouco antes da pausa para os jogos internacionais, ele deu a assistência para o primeiro gol de John McGinn. No entanto, parece improvável, neste momento, que o Villa pretenda contratar Sancho em definitivo após o término do empréstimo, embora ele possa ser contratado sem custo de transferência.
O BVB tem em Mussa Kaba uma grande joia em suas fileiras. No entanto, a propensão a lesões do jogador de 17 anos levantou grandes dúvidas. Até o momento, ele soma apenas seis partidas na Regionalliga West pela equipe reserva. No início de março, ele disputou sua última partida até então e, desde então, está novamente fora de ação em circunstâncias misteriosas.
Agora, o jornal Ruhr Nachrichten informa que um desequilíbrio muscular causado por um surto de crescimento está causando problemas recorrentes. Por isso, o meio-campista defensivo está sendo tratado com especial cuidado. “Queremos aproveitar a pausa para os jogos internacionais para que ele fique completamente livre de dores. O objetivo é que ele volte a ser uma opção na intensa programação de abril”, disse o técnico da equipe sub-23, Daniel Rios.
|Data
|Jogo
|4 de abril, 18h30
|VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)
|11 de abril, 15h30
|BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)
|18 de abril, 15h30
|TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)