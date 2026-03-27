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NICO SCHLOTTERBECK BORUSSIA DORTMUNDIMAGO / Kirchner-Media

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BVB, notícias e rumores: a UEFA anuncia a punição para Nico Schlotterbeck após um cartão vermelho estranho

Bundesliga
Borussia Dortmund
Stuttgart x Borussia Dortmund
N. Schlotterbeck
S. Kehl

Após a misteriosa expulsão do Borussia Dortmund em Bergamo, a UEFA toma medidas – e suspende Nico Schlotterbeck. Enquanto isso, o ex-diretor esportivo Sebastian Kehl deve retornar ao Borussia. Notícias e rumores sobre o BVB.

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  • Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 2025IMAGO / ANP

    BVB, Notícias: UEFA suspende Schlotterbeck após cartão vermelho recebido no banco

    A amarga eliminação do Borussia Dortmund da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo nas oitavas de final teve consequências. Após a turbulenta derrota por 1 a 4 no final de fevereiro em Bergamo, a UEFA impôs agora várias sanções contra o BVB e seus torcedores – e definiu a pena para Nico Schlotterbeck.

    O zagueiro central foi suspenso por um jogo em uma competição da UEFA por “conduta antidesportiva”. Com isso, o regulamento oficial entra em vigor: um jogador ou dirigente é “automaticamente suspenso para o próximo jogo de uma competição de clubes da UEFA”. Portanto, não há possibilidade de anulação da punição.

    Um detalhe interessante: Schlotterbeck viu o cartão vermelho da bancada naquele momento – sem motivo aparente para muitos. Sua própria versão, divulgada no Instagram, foi clara: “Depois que, na minha percepção, dez jogadores da Atalanta se levantaram ao mesmo tempo e reclamaram em voz alta, eu me levantei.” Ele acrescentou: “Eu disse para eles se sentarem novamente. Foi só isso. Sem insultos, sem desrespeito ou qualquer outra coisa.”

    Até hoje, a cena continua causando espanto. Mesmo após a partida, a decisão permaneceu inexplicável para ele: “Por que recebi o cartão vermelho por isso, o próprio árbitro não conseguiu me explicar, mesmo depois da partida.” Os eventos em torno da expulsão ocorreram na agitada fase final da partida.

    Uma possível explicação foi dada posteriormente por Manuel Gräfe. O ex-árbitro da Bundesliga declarou ao Bild: “Se ele entrar na área de revisão de forma confrontadora e agressiva, ou na zona técnica adversária ou no campo de jogo, deve ser expulso rapidamente.”

    Além da suspensão imposta a Schlotterbeck, o clube também foi punido. A UEFA emitiu uma advertência por comportamento antidesportivo da equipe. Além disso, o Dortmund deve pagar 13.000 euros por danos causados ao estádio e deve chegar a um acordo com a Atalanta sobre a reparação de outros danos causados pelos torcedores. Por distúrbios causados pelos torcedores, foi aplicada uma multa adicional no valor de 5.000 euros.

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  • Sebastian KehlGetty Images

    BVB, Notícias: Weidenfeller defende o retorno de Kehl a Dortmund

    A saída de Sebastian Kehl do Borussia Dortmund continua sendo assunto – e provoca reações visivelmente emocionadas em Roman Weidenfeller.

    Weidenfeller, que jogou ao lado de Kehl pelo BVB por muitos anos e é amigo dele, não deixou dúvidas sobre a importância dele para o clube. “Só podemos agradecer a Sebastian pela paixão que sempre demonstrou”, enfatizou o campeão mundial de 2014 à margem de uma partida do time de veteranos do BVB, destacando que Kehl desempenhou um papel central ao longo de décadas – tanto como jogador e capitão quanto, posteriormente, como diretor esportivo.

    No entanto, o que mais tocou o ex-goleiro foi o aspecto pessoal. “Ele, naturalmente, sempre será meu amigo”, esclareceu Weidenfeller, deixando claro o quão estreita é a ligação entre os dois até hoje. Ele disse que compreende a decisão do clube, afinal, mudanças fazem parte do negócio. “Se, em algum momento, houver uma reestruturação, todos serão afetados”, disse ele – sem querer avaliar a decisão em si.

    Ao mesmo tempo, Weidenfeller voltou o olhar para o futuro – e expressou o desejo de que Kehl retorne em breve ao BVB – como jogador do time de tradição do BVB. “Posso imaginar muito bem que ele volte a fazer parte disso algum dia. Ele está cordialmente convidado a estar comigo em campo”, explicou ele, com vistas a futuros jogos de lendas.

    Na verdade, Weidenfeller já havia tentado convencer seu ex-companheiro de equipe a participar do jogo comemorativo no estádio Rote Erde. “Eu gostaria de tê-lo convencido a estar aqui conosco”, revelou ele. Mas a separação ainda era muito recente para isso; um pouco de distância faz bem no momento. Para Weidenfeller, no entanto, permanece a esperança de que, algum dia, haja novamente uma aparição conjunta vestindo o preto e amarelo.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    BVB, rumor: o interesse por Marco Senesi deve avançar para a próxima fase

    O Borussia Dortmund pode, supostamente, voltar a alimentar esperanças justificadas na disputa por Marcos Senesi. Depois de o argentino ter sido, durante muito tempo, associado a outros grandes clubes, a situação mudou recentemente a favor do BVB.

    Conforme noticiado pelo jornal esportivo italiano Corriere dello Sport, a Juventus de Turim perdeu terreno na disputa pelo zagueiro central. Embora os italianos já tenham apresentado um contrato pronto para assinatura, aparentemente sua oferta financeira não consegue competir com a concorrência, razão pela qual estão buscando alternativas.

    Senesi, cujo contrato com o AFC Bournemouth expira no verão, está disponível sem custo de transferência e, portanto, é muito cobiçado. Além do Aston Villa, que atualmente é considerado um dos principais candidatos, o Borussia Dortmund também teria feito uma oferta concreta, segundo a reportagem, e continuaria com boas chances. Além disso, a AS Roma e vários clubes da Premier League, entre outros, demonstraram interesse. O Atlético de Madrid e o FC Barcelona também foram recentemente associados ao jogador de 28 anos.

    No BVB, o planejamento para a defesa já está a todo vapor. Independentemente de uma possível renovação do contrato de Nico Schlotterbeck, há necessidade de reforços na zaga – sobretudo devido à iminente saída de Niklas Süle e a outras incertezas no elenco. Com Senesi, o Dortmund contrataria um jogador canhoto experiente, que poderia ajudar imediatamente. No entanto, já existe concorrência em sua posição preferida: além de Schlotterbeck, Ramy Bensebaini e o talentoso Luca Reggiani também fazem parte do elenco.

    Muito indica que Senesi deixará o Bournemouth no verão para dar o próximo passo em sua carreira – idealmente em um clube com perspectivas internacionais. Resta saber se o argentino realmente seguirá para o Dortmund.

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    Data

    Jogo

    4 de abril, 18h30

    VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)

    11 de abril, 15h30

    BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 de abril, 15h30

    TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)

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