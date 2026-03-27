BVB, notícias e rumores: a UEFA anuncia a punição para Nico Schlotterbeck após um cartão vermelho estranho

A amarga eliminação do Borussia Dortmund da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo nas oitavas de final teve consequências. Após a turbulenta derrota por 1 a 4 no final de fevereiro em Bergamo, a UEFA impôs agora várias sanções contra o BVB e seus torcedores – e definiu a pena para Nico Schlotterbeck.

O zagueiro central foi suspenso por um jogo em uma competição da UEFA por “conduta antidesportiva”. Com isso, o regulamento oficial entra em vigor: um jogador ou dirigente é “automaticamente suspenso para o próximo jogo de uma competição de clubes da UEFA”. Portanto, não há possibilidade de anulação da punição.

Um detalhe interessante: Schlotterbeck viu o cartão vermelho da bancada naquele momento – sem motivo aparente para muitos. Sua própria versão, divulgada no Instagram, foi clara: “Depois que, na minha percepção, dez jogadores da Atalanta se levantaram ao mesmo tempo e reclamaram em voz alta, eu me levantei.” Ele acrescentou: “Eu disse para eles se sentarem novamente. Foi só isso. Sem insultos, sem desrespeito ou qualquer outra coisa.”

Até hoje, a cena continua causando espanto. Mesmo após a partida, a decisão permaneceu inexplicável para ele: “Por que recebi o cartão vermelho por isso, o próprio árbitro não conseguiu me explicar, mesmo depois da partida.” Os eventos em torno da expulsão ocorreram na agitada fase final da partida.

Uma possível explicação foi dada posteriormente por Manuel Gräfe. O ex-árbitro da Bundesliga declarou ao Bild: “Se ele entrar na área de revisão de forma confrontadora e agressiva, ou na zona técnica adversária ou no campo de jogo, deve ser expulso rapidamente.”

Além da suspensão imposta a Schlotterbeck, o clube também foi punido. A UEFA emitiu uma advertência por comportamento antidesportivo da equipe. Além disso, o Dortmund deve pagar 13.000 euros por danos causados ao estádio e deve chegar a um acordo com a Atalanta sobre a reparação de outros danos causados pelos torcedores. Por distúrbios causados pelos torcedores, foi aplicada uma multa adicional no valor de 5.000 euros.