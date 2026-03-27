BVB, notícias e rumores: a UEFA anuncia a punição imposta a Nico Schlotterbeck após um cartão vermelho estranho

A saída de Sebastian Kehl do Borussia Dortmund continua sendo assunto – e provoca reações visivelmente emocionadas em Roman Weidenfeller.
Weidenfeller, que jogou ao lado de Kehl pelo BVB por muitos anos e é amigo dele, não deixou dúvidas sobre a importância dele para o clube. “Só podemos agradecer a Sebastian pela paixão que sempre demonstrou”, enfatizou o campeão mundial de 2014 à margem de uma partida do time de veteranos do BVB, destacando que Kehl desempenhou um papel central ao longo de décadas – tanto como jogador e capitão quanto, posteriormente, como diretor esportivo.
No entanto, o que mais tocou o ex-goleiro foi o aspecto pessoal. “Ele, naturalmente, sempre será meu amigo”, esclareceu Weidenfeller, deixando claro o quão estreita é a ligação entre os dois até hoje. Ele disse que compreende a decisão do clube, afinal, mudanças fazem parte do negócio. “Se, em algum momento, houver uma reestruturação, isso afetará a todos”, disse ele – sem querer avaliar a decisão em si.
Ao mesmo tempo, Weidenfeller voltou o olhar para o futuro – e expressou o desejo de que Kehl retorne em breve ao BVB – como jogador do time de tradição do BVB. “Posso imaginar muito bem que ele volte a participar em algum momento. Ele está cordialmente convidado a estar comigo em campo”, explicou ele, com vistas a futuros jogos de lendas.
Na verdade, Weidenfeller já havia tentado convencer seu ex-companheiro de equipe a participar do jogo comemorativo no estádio Rote Erde. “Eu gostaria de tê-lo convencido a estar aqui conosco”, revelou ele. Mas a separação ainda era muito recente para isso; um pouco de distância faz bem no momento. Para Weidenfeller, no entanto, permanece a esperança de que, algum dia, haja novamente uma aparição conjunta vestindo o preto e amarelo.