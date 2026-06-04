BVB, notícias e rumores: 40 milhões de euros! Um grande clube europeu estaria de olho em Waldemar Anton, do Borussia Dortmund

Mais notícias e rumores sobre o BVB:
- Karim Adeyemi reage às especulações sobre sua saída do BVB
- Para manter Guirassy: o BVB aparentemente quer contratar pelo menos mais um jogador de destaque
- Julian Brandt vai para a Série A após deixar o BVB?
Mais notícias e rumores sobre o BVB:
O Borussia Dortmund deve temer a saída do zagueiro Waldemar Anton? Segundo uma reportagem do Mirror, o Manchester United está de olho no jogador alemão que disputou a Copa do Mundo.
Segundo a reportagem, o terceiro colocado da última temporada da Premier League estaria pensando em fazer uma oferta de 40 milhões de euros por Anton, depois que olheiros do United observaram o zagueiro em várias ocasiões. O técnico Michael Carrick, que no início do ano assumiu interinamente o cargo do demitido Ruben Amorim e, após um forte segundo semestre, assinou recentemente um contrato de mais dois anos, pretende, segundo o Mirror, contratar urgentemente um novo zagueiro central neste verão.
O futuro dos dois zagueiros centrais, Matthijs de Ligt e Lisandro Martinez, ambos atormentados por lesões, é incerto. Anton seria um dos candidatos que Carrick e sua equipe marcaram com destaque em sua lista de alternativas. ASky já havia noticiado em março o interesse dos ingleses no jogador do Dortmund, e o Aston Villa e o Atlético de Madrid também foram associados a Anton.
É questionável se o Dortmund estaria disposto a considerar uma eventual oferta por Anton. Afinal, o jogador da seleção alemã é uma das constantes do BVB e é titular indiscutível na zaga do técnico Niko Kovac. Além disso, a situação do elenco na zaga está complicada, já que Niklas Süle não estará mais disponível na próxima temporada após encerrar a carreira e Emre Can ficará fora por mais tempo devido a uma lesão no ligamento cruzado.
O zagueiro Nico Schlotterbeck, por sua vez, renovou seu contrato há algumas semanas, mas deixou uma brecha ao incluir uma cláusula de rescisão, o que lhe permitiria, após a Copa do Mundo, transferir-se para um grande clube internacional.
Anton, que chegou ao Dortmund vindo do VfB Stuttgart em 2024, tem contrato com o BVB até 2028. O jogador de 29 anos conseguiu entrar na seleção alemã para a Copa do Mundo como uma das alternativas na zaga, atrás dos titulares Schlotterbeck e Jonathan Tah (FC Bayern). Caso Joshua Kimmich fique de fora, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, pode ter Anton em mente como lateral-direito no torneio nos EUA, México e Canadá.
Será que Yan Couto vai deixar o Borussia Dortmund neste verão? O lateral-direito teria agora uma opção interessante para uma transferência para a Itália.
O especialista em transferências Matteo Moretto informa que o Como está atualmente sondando Couto. O quarto colocado na última temporada da Série A, que se classificou pela primeira vez para a Liga dos Campeões, já estaria, segundo ele, conduzindo negociações para a contratação do brasileiro.
Como Couto não conseguiu se firmar de forma duradoura no BVB em seus dois anos em Dortmund, o Borussia pode estar disposto a ceder o jogador de 24 anos. Em 2024, o BVB havia inicialmente contratado Couto por empréstimo do Manchester City; um ano depois, a cláusula de compra foi acionada e o Borussia teve que desembolsar um total de 25 milhões de euros de taxa de transferência.
Como o contrato de Couto vai até 2030, o Dortmund certamente exigirá pelo menos o mesmo valor de transferência que pagou por ele. O Como, que ganhou ainda mais destaque após se classificar para a Liga dos Campeões, teria, portanto, que se esforçar bastante caso o interesse em Couto seja realmente concreto.
Mesmo após três anos e meio, durante os quais lesões frequentes o impediram de se destacar e ele mal conseguiu deixar sua marca, o Borussia Dortmund aparentemente ainda não perdeu a fé no talento ofensivo Julien Duranville.
Pois, conforme relata a Sport Bild, o BVB só concordaria com a venda do jogador de 20 anos sob a condição de que o clube destinatário não se opusesse a uma cláusula de recompra. Assim, o Borussia não quer perder o acesso a Duranville, mesmo no caso de uma transferência definitiva.
Caso não consiga vender o belga respeitando essa condição, o BVB planeja, segundo a Sport Bild, um novo empréstimo. No último semestre, o Dortmund havia emprestado o ponta ao FC Basel, na Suíça, onde, no entanto, as coisas não correram tão bem quanto se esperava. Embora Duranville tenha obtido no Basel a tão importante regularidade em campo, ele não conseguiu, de forma alguma, convencer.
No BVB, que contratou Duranville no início de 2023 por 8,5 milhões de euros do RSC Anderlecht, o jogador da seleção belga sub-21 ainda tem contrato até 2028. Ainda não se sabe onde ele jogará na próxima temporada; segundo rumores, o Strasbourg, da primeira divisão francesa, e o AC Monza, recém-promovido à Série A italiana, teriam demonstrado interesse.
Até agora, Duranville disputou apenas 27 partidas pela equipe principal do Dortmund. Nestas partidas, o jovem jogador marcou um gol e deu uma assistência.
Jogadores
Posição
Vendido para
Ano
Valor da transferência
Ousmane Dembélé
Ataque
FC Barcelona
2017
148 milhões de euros
Jude Bellingham
Meio-campo
Real Madrid
2023
127 milhões de euros
Jadon Sancho
Ataque
Manchester United
2022
85 milhões de euros
Christian Pulisic
Ataque
Chelsea FC
2018
64 milhões de euros
Pierre-Emerick Aubameyang
Ataque
Arsenal
2023
63,75 milhões de euros