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Waldemar Anton Dortmund 2026Getty
Oliver Maywurm

Traduzido por

BVB, notícias e rumores: 40 milhões de euros! Um grande clube europeu estaria de olho em Waldemar Anton, do Borussia Dortmund

Bundesliga
Mercado da bola
W. Anton
Borussia Dortmund
Manchester United

Waldemar Anton parece estar prestes a deixar o BVB, o que poderia causar um grande rebuliço no mercado de transferências. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

Mais notícias e rumores sobre o BVB:

  • Karim Adeyemi reage às especulações sobre sua saída do BVB
  • Para manter Guirassy: o BVB aparentemente quer contratar pelo menos mais um jogador de destaque
  • Julian Brandt vai para a Série A após deixar o BVB?
  • Waldemar AntonGetty

    BVB, Rumor: Grande clube europeu disputa Waldemar Anton

    O Borussia Dortmund deve temer a saída do zagueiro Waldemar Anton? Segundo uma reportagem do Mirror, o Manchester United está de olho no jogador alemão que disputou a Copa do Mundo.

    Segundo a reportagem, o terceiro colocado da última temporada da Premier League estaria pensando em fazer uma oferta de 40 milhões de euros por Anton, depois que olheiros do United observaram o zagueiro em várias ocasiões. O técnico Michael Carrick, que no início do ano assumiu interinamente o cargo do demitido Ruben Amorim e, após um forte segundo semestre, assinou recentemente um contrato de mais dois anos, pretende, segundo o Mirror, contratar urgentemente um novo zagueiro central neste verão.

    O futuro dos dois zagueiros centrais, Matthijs de Ligt e Lisandro Martinez, ambos atormentados por lesões, é incerto. Anton seria um dos candidatos que Carrick e sua equipe marcaram com destaque em sua lista de alternativas. ASky já havia noticiado em março o interesse dos ingleses no jogador do Dortmund, e o Aston Villa e o Atlético de Madrid também foram associados a Anton.

    É questionável se o Dortmund estaria disposto a considerar uma eventual oferta por Anton. Afinal, o jogador da seleção alemã é uma das constantes do BVB e é titular indiscutível na zaga do técnico Niko Kovac. Além disso, a situação do elenco na zaga está complicada, já que Niklas Süle não estará mais disponível na próxima temporada após encerrar a carreira e Emre Can ficará fora por mais tempo devido a uma lesão no ligamento cruzado.

    O zagueiro Nico Schlotterbeck, por sua vez, renovou seu contrato há algumas semanas, mas deixou uma brecha ao incluir uma cláusula de rescisão, o que lhe permitiria, após a Copa do Mundo, transferir-se para um grande clube internacional.

    Anton, que chegou ao Dortmund vindo do VfB Stuttgart em 2024, tem contrato com o BVB até 2028. O jogador de 29 anos conseguiu entrar na seleção alemã para a Copa do Mundo como uma das alternativas na zaga, atrás dos titulares Schlotterbeck e Jonathan Tah (FC Bayern). Caso Joshua Kimmich fique de fora, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, pode ter Anton em mente como lateral-direito no torneio nos EUA, México e Canadá.

    • Publicidade
  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Notícias: Clube italiano de olho em Yan Couto?

    Será que Yan Couto vai deixar o Borussia Dortmund neste verão? O lateral-direito teria agora uma opção interessante para uma transferência para a Itália.

    O especialista em transferências Matteo Moretto informa que o Como está atualmente sondando Couto. O quarto colocado na última temporada da Série A, que se classificou pela primeira vez para a Liga dos Campeões, já estaria, segundo ele, conduzindo negociações para a contratação do brasileiro.

    Como Couto não conseguiu se firmar de forma duradoura no BVB em seus dois anos em Dortmund, o Borussia pode estar disposto a ceder o jogador de 24 anos. Em 2024, o BVB havia inicialmente contratado Couto por empréstimo do Manchester City; um ano depois, a cláusula de compra foi acionada e o Borussia teve que desembolsar um total de 25 milhões de euros de taxa de transferência.

    Como o contrato de Couto vai até 2030, o Dortmund certamente exigirá pelo menos o mesmo valor de transferência que pagou por ele. O Como, que ganhou ainda mais destaque após se classificar para a Liga dos Campeões, teria, portanto, que se esforçar bastante caso o interesse em Couto seja realmente concreto.

  • DuranvilleGetty Images

    BVB, Notícias: Dortmund impõe condição surpreendente a Julien Duranville

    Mesmo após três anos e meio, durante os quais lesões frequentes o impediram de se destacar e ele mal conseguiu deixar sua marca, o Borussia Dortmund aparentemente ainda não perdeu a fé no talento ofensivo Julien Duranville.

    Pois, conforme relata a Sport Bild, o BVB só concordaria com a venda do jogador de 20 anos sob a condição de que o clube destinatário não se opusesse a uma cláusula de recompra. Assim, o Borussia não quer perder o acesso a Duranville, mesmo no caso de uma transferência definitiva.

    Caso não consiga vender o belga respeitando essa condição, o BVB planeja, segundo a Sport Bild, um novo empréstimo. No último semestre, o Dortmund havia emprestado o ponta ao FC Basel, na Suíça, onde, no entanto, as coisas não correram tão bem quanto se esperava. Embora Duranville tenha obtido no Basel a tão importante regularidade em campo, ele não conseguiu, de forma alguma, convencer.

    No BVB, que contratou Duranville no início de 2023 por 8,5 milhões de euros do RSC Anderlecht, o jogador da seleção belga sub-21 ainda tem contrato até 2028. Ainda não se sabe onde ele jogará na próxima temporada; segundo rumores, o Strasbourg, da primeira divisão francesa, e o AC Monza, recém-promovido à Série A italiana, teriam demonstrado interesse.

    Até agora, Duranville disputou apenas 27 partidas pela equipe principal do Dortmund. Nestas partidas, o jovem jogador marcou um gol e deu uma assistência.

  • Histórico de transferências do Borussia Dortmund: as vendas recordes do BVB

    Jogadores

    Posição

    Vendido para

    Ano

    Valor da transferência

    Ousmane Dembélé

    Ataque

    FC Barcelona

    2017

    148 milhões de euros

    Jude Bellingham

    Meio-campo

    Real Madrid

    2023

    127 milhões de euros

    Jadon Sancho

    Ataque

    Manchester United

    2022

    85 milhões de euros

    Christian Pulisic

    Ataque

    Chelsea FC

    2018

    64 milhões de euros

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Ataque

    Arsenal

    2023

    63,75 milhões de euros