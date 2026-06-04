BVB, notícias e rumores: 40 milhões de euros! Um grande clube europeu estaria de olho em Waldemar Anton, do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund deve temer a saída do zagueiro Waldemar Anton? Segundo uma reportagem do Mirror, o Manchester United está de olho no jogador alemão que disputou a Copa do Mundo.

Segundo a reportagem, o terceiro colocado da última temporada da Premier League estaria pensando em fazer uma oferta de 40 milhões de euros por Anton, depois que olheiros do United observaram o zagueiro em várias ocasiões. O técnico Michael Carrick, que no início do ano assumiu interinamente o cargo do demitido Ruben Amorim e, após um forte segundo semestre, assinou recentemente um contrato de mais dois anos, pretende, segundo o Mirror, contratar urgentemente um novo zagueiro central neste verão.

O futuro dos dois zagueiros centrais, Matthijs de Ligt e Lisandro Martinez, ambos atormentados por lesões, é incerto. Anton seria um dos candidatos que Carrick e sua equipe marcaram com destaque em sua lista de alternativas. ASky já havia noticiado em março o interesse dos ingleses no jogador do Dortmund, e o Aston Villa e o Atlético de Madrid também foram associados a Anton.

É questionável se o Dortmund estaria disposto a considerar uma eventual oferta por Anton. Afinal, o jogador da seleção alemã é uma das constantes do BVB e é titular indiscutível na zaga do técnico Niko Kovac. Além disso, a situação do elenco na zaga está complicada, já que Niklas Süle não estará mais disponível na próxima temporada após encerrar a carreira e Emre Can ficará fora por mais tempo devido a uma lesão no ligamento cruzado.

O zagueiro Nico Schlotterbeck, por sua vez, renovou seu contrato há algumas semanas, mas deixou uma brecha ao incluir uma cláusula de rescisão, o que lhe permitiria, após a Copa do Mundo, transferir-se para um grande clube internacional.

Anton, que chegou ao Dortmund vindo do VfB Stuttgart em 2024, tem contrato com o BVB até 2028. O jogador de 29 anos conseguiu entrar na seleção alemã para a Copa do Mundo como uma das alternativas na zaga, atrás dos titulares Schlotterbeck e Jonathan Tah (FC Bayern). Caso Joshua Kimmich fique de fora, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, pode ter Anton em mente como lateral-direito no torneio nos EUA, México e Canadá.