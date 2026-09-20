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imago-sport-1083518998.jpgSportfoto Rudel
Alvino Hanafi
Traduzido por

BVB é sucesso de bilheteria! Anton e Book exaltam a solidez defensiva, enquanto o atacante Beier agradece a Jobe pelo gol da vitória no dérbi

Borussia Dortmund
Bundesliga
M. Beier
W. Anton

Waldemar Anton, Ole Book e o autor do gol da vitória, Maxi Beier, do Borussia Dortmund, deram suas avaliações após a vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart. O trio elogiou o controle defensivo da equipe, a eficiência na área e a atuação sem sofrer gols.

  • Dirigentes do BVB reagem ao triunfo fora de casa muito disputado

    Os líderes do vestiário do Borussia Dortmund demonstraram enorme satisfação após arrancarem uma vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart para manter o início perfeito na temporada doméstica. O gol de Maxi Beier no segundo tempo fez a diferença na MHPArena e selou a quarta vitória consecutiva do BVB na liga.

    O diretor esportivo Ole Book, o defensor Waldemar Anton e o autor do gol, Beier, elogiaram a maturidade do elenco sob pressão.

    A vitória garantiu que o Borussia fosse para a pausa internacional na liderança da Bundesliga.


    • Publicidade
  • imago-sport-1083517942.jpgPressefoto Baumann

    Book e Anton destacam controle defensivo superior

    Falando na zona mista, o diretor esportivo Ole Book enfatizou que a superior eficiência nas duas áreas garantiu os três pontos contra um forte time da casa. O zagueiro Waldemar Anton fez coro a essas palavras, apontando para um controle de jogo muito melhor em comparação com as visitas anteriores a Stuttgart.

    Ambos destacaram que os padrões defensivos estabelecidos na temporada passada continuam rendendo jogos sem sofrer gols.

    "Foi um jogo equilibrado, mas, no fim das contas, nossa eficiência superior e uma defesa mais forte dentro da área garantiram a vitória", afirmou Book. Anton acrescentou: "Em comparação com o nosso jogo aqui na temporada passada, atuamos com muito mais controle e permitimos muito pouco defensivamente."

  • Beier dá crédito a Bellingham por passe brilhante que decidiu o jogo

    Autor do gol da vitória, Maxi Beier elogiou os companheiros de equipe por executarem um plano de jogo defensivo disciplinado antes de furarem a defesa do Stuttgart no fim. O atacante agradeceu ao reserva Jobe Bellingham, cujo passe rasteiro para a pequena área proporcionou uma finalização simples.

    Beier ressaltou que não sofrer gol seguiu sendo a principal diretriz do BVB durante os 90 minutos.

    "Antes de mais nada, tínhamos que sair sem sofrer gol aqui em Stuttgart, e conseguimos isso de forma enfática", disse Beier. "Foi um grande passe do Jobe. Para um atacante, não há nada melhor do que só ter que dizer obrigado."

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  • imago-sport-1083516775.jpgPressefoto Baumann

    Momento perfeito antes da pausa para a Data Fifa

    A vitória deixa o Dortmund em excelente situação enquanto o futebol doméstico faz uma pausa para a próxima Data Fifa. Jogadores e comissão técnica demonstraram vontade de aproveitar o embalo antes de encarar uma agenda agitada de nove partidas em 30 dias no retorno.

    Anton concluiu que o elenco mereceu plenamente a comemoração após uma atuação segura.

    O BVB retoma sua campanha na Bundesliga em casa contra o Werder Bremen em 9 de outubro.

Bundesliga
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