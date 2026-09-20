Sportfoto Rudel
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BVB é sucesso de bilheteria! Anton e Book exaltam a solidez defensiva, enquanto o atacante Beier agradece a Jobe pelo gol da vitória no dérbi
Dirigentes do BVB reagem ao triunfo fora de casa muito disputado
Os líderes do vestiário do Borussia Dortmund demonstraram enorme satisfação após arrancarem uma vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart para manter o início perfeito na temporada doméstica. O gol de Maxi Beier no segundo tempo fez a diferença na MHPArena e selou a quarta vitória consecutiva do BVB na liga.
O diretor esportivo Ole Book, o defensor Waldemar Anton e o autor do gol, Beier, elogiaram a maturidade do elenco sob pressão.
A vitória garantiu que o Borussia fosse para a pausa internacional na liderança da Bundesliga.
- Pressefoto Baumann
Book e Anton destacam controle defensivo superior
Falando na zona mista, o diretor esportivo Ole Book enfatizou que a superior eficiência nas duas áreas garantiu os três pontos contra um forte time da casa. O zagueiro Waldemar Anton fez coro a essas palavras, apontando para um controle de jogo muito melhor em comparação com as visitas anteriores a Stuttgart.
Ambos destacaram que os padrões defensivos estabelecidos na temporada passada continuam rendendo jogos sem sofrer gols.
"Foi um jogo equilibrado, mas, no fim das contas, nossa eficiência superior e uma defesa mais forte dentro da área garantiram a vitória", afirmou Book. Anton acrescentou: "Em comparação com o nosso jogo aqui na temporada passada, atuamos com muito mais controle e permitimos muito pouco defensivamente."
Beier dá crédito a Bellingham por passe brilhante que decidiu o jogo
Autor do gol da vitória, Maxi Beier elogiou os companheiros de equipe por executarem um plano de jogo defensivo disciplinado antes de furarem a defesa do Stuttgart no fim. O atacante agradeceu ao reserva Jobe Bellingham, cujo passe rasteiro para a pequena área proporcionou uma finalização simples.
Beier ressaltou que não sofrer gol seguiu sendo a principal diretriz do BVB durante os 90 minutos.
"Antes de mais nada, tínhamos que sair sem sofrer gol aqui em Stuttgart, e conseguimos isso de forma enfática", disse Beier. "Foi um grande passe do Jobe. Para um atacante, não há nada melhor do que só ter que dizer obrigado."
- Pressefoto Baumann
Momento perfeito antes da pausa para a Data Fifa
A vitória deixa o Dortmund em excelente situação enquanto o futebol doméstico faz uma pausa para a próxima Data Fifa. Jogadores e comissão técnica demonstraram vontade de aproveitar o embalo antes de encarar uma agenda agitada de nove partidas em 30 dias no retorno.
Anton concluiu que o elenco mereceu plenamente a comemoração após uma atuação segura.
O BVB retoma sua campanha na Bundesliga em casa contra o Werder Bremen em 9 de outubro.
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