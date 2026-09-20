Os líderes do vestiário do Borussia Dortmund demonstraram enorme satisfação após arrancarem uma vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart para manter o início perfeito na temporada doméstica. O gol de Maxi Beier no segundo tempo fez a diferença na MHPArena e selou a quarta vitória consecutiva do BVB na liga.

O diretor esportivo Ole Book, o defensor Waldemar Anton e o autor do gol, Beier, elogiaram a maturidade do elenco sob pressão.

A vitória garantiu que o Borussia fosse para a pausa internacional na liderança da Bundesliga.



