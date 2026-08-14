Em uma reviravolta surpreendente, justamente quando a temporada do futebol inglês se prepara para começar, o Burnley rompeu oficialmente os laços com seu principal parceiro, a Finotive One. A parceria, que inicialmente foi anunciada como um pilar-chave da estratégia comercial do clube para a campanha 2026-27, durou apenas seis semanas antes de a diretoria decidir encerrar o acordo por completo. A forma repentina como tudo desmoronou deixou o clube de Lancashire correndo para corrigir um pesadelo de marketing que inclui vídeos promocionais cheios de estrelas e que agora estão completamente inutilizáveis.

O clube confirmou a notícia na manhã de sexta-feira por meio de uma atualização formal e concisa, encerrando efetivamente a relação com o ecossistema de trading registrado em Chipre.

Em uma comunicação oficial aos torcedores, o clube afirmou: O Burnley Football Club lamenta confirmar que seu acordo com a Finotive foi encerrado. O comunicado seguiu explicando a justificativa por trás da decisão de alto risco, observando que a diretoria "agiu de forma decisiva para proteger os interesses do Clube, e os de nossos torcedores, ao mesmo tempo em que garante que os preparativos para a nova temporada continuem sem interrupções, dentro e fora de campo."