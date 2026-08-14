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Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Burnley é forçado a abandonar patrocinador na camisa apenas 42 dias após assinar acordo, e torcedores recebem oferta de reembolso pelos uniformes da nova temporada

Burnley
Championship
West Ham

O Burnley tomou a medida drástica de rescindir seu contrato principal de patrocínio máster com a Finotive One apenas 42 dias depois de o acordo inicial ter sido anunciado. A decisão deixa o Burnley em uma corrida contra o tempo para se preparar para sua estreia na Championship contra o West Ham, com as camisas réplica já sendo retiradas das prateleiras do clube.

  • Acordo de patrocínio termina em rescisão repentina

    Em uma reviravolta surpreendente, justamente quando a temporada do futebol inglês se prepara para começar, o Burnley rompeu oficialmente os laços com seu principal parceiro, a Finotive One. A parceria, que inicialmente foi anunciada como um pilar-chave da estratégia comercial do clube para a campanha 2026-27, durou apenas seis semanas antes de a diretoria decidir encerrar o acordo por completo. A forma repentina como tudo desmoronou deixou o clube de Lancashire correndo para corrigir um pesadelo de marketing que inclui vídeos promocionais cheios de estrelas e que agora estão completamente inutilizáveis.

    O clube confirmou a notícia na manhã de sexta-feira por meio de uma atualização formal e concisa, encerrando efetivamente a relação com o ecossistema de trading registrado em Chipre.

    Em uma comunicação oficial aos torcedores, o clube afirmou: O Burnley Football Club lamenta confirmar que seu acordo com a Finotive foi encerrado. O comunicado seguiu explicando a justificativa por trás da decisão de alto risco, observando que a diretoria "agiu de forma decisiva para proteger os interesses do Clube, e os de nossos torcedores, ao mesmo tempo em que garante que os preparativos para a nova temporada continuem sem interrupções, dentro e fora de campo."

    • Publicidade
  • burnley sunderlandGetty Images

    Torcedores receberam reembolso integral por camisas réplica

    O momento da rescisão dificilmente poderia ser pior para o Burnley, que receberá o West Ham United no Turf Moor neste domingo, na estreia pela Championship.

    Os torcedores que já investiram nos novos uniformes 1 e 2, incluindo o uniforme 2 na cor creme, lançado com uma enorme campanha viral com Arnold Schwarzenegger e JJ Watt, agora ficaram com produtos sem utilidade. O clube foi forçado a retirar todo o estoque de sua loja online e de seus pontos de venda físicos até que as camisas possam ser substituídas por versões com a identidade atualizada do patrocinador.

    Para amenizar a reação negativa da torcida decepcionada, o Burnley se comprometeu com um programa abrangente de reembolso e troca para qualquer torcedor que tenha comprado os uniformes com a marca Finotive. Embora alguns possam optar por ficar com as camisas como itens raros de colecionador, a expectativa é que muitos as troquem pela nova versão com a Vertu Motors.

  • Pistas surgiram durante os amistosos de pré-temporada

    Observadores mais atentos já começavam a suspeitar, no início da semana, que havia problemas se formando nos bastidores. Em conteúdo promocional divulgado pelas emissoras para a próxima partida contra o West Ham, o zagueiro Kyle Walker foi visto vestindo um uniforme do Burnley visivelmente sem nada estampado na parte da frente.

    Isso levantou questionamentos imediatos, principalmente porque a equipe havia usado o logo da Finotive One durante toda a pré-temporada e ainda no último sábado, no confronto da primeira rodada da Carabao Cup contra o Notts County.

    As suspeitas aumentaram ainda mais quando todas as menções à parceria com a Finotive One foram removidas do site oficial e das redes sociais do clube 24 horas antes do anúncio oficial. Isso segue um padrão de instabilidade nos patrocínios no Turf Moor sob a propriedade da ALK Capital.

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  • Burnley v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma história de laços comerciais controversos

    Esse mais recente fiasco acrescenta mais um capítulo à complicada relação do Burnley com patrocinadores máster nos últimos anos. Apesar das intenções públicas de Pace de se afastar da indústria de apostas, o clube frequentemente voltou a marcas de jogos de azar como W88 e SpreadEx.

    No ano passado, a Gambling Commission emitiu advertências ao Burnley e a vários outros clubes sobre suas ligações com sites operados pela TGP Europe, após uma investigação que encontrou falhas nas regras de combate à lavagem de dinheiro e nas verificações de parceiros comerciais. A mudança para a Finotive One pretendia ser um movimento em direção a um setor diferente, mas a relação azedou antes mesmo de a primeira bola da liga rolar.

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