O Burnley agiu rapidamente para reforçar suas opções defensivas antes da nova campanha com uma adição significativa. O clube inglês concluiu oficialmente a contratação do zagueiro Ahmedhodzic, do Feyenoord, da Eredivisie holandesa.

O acordo traz o talentoso defensor de volta ao futebol inglês, enquanto os Clarets buscam dar mais solidez ao elenco. Ahmedhodzic chega ao Turf Moor com grandes expectativas para reforçar a linha defensiva da equipe.