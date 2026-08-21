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Burnley conclui a contratação do defensor Anel Ahmedhodzic, do Feyenoord, em um acordo de £ 7 milhões

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Burnley
A. Ahmedhodzic
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O Burnley reforçou suas opções para a defesa com a contratação do zagueiro Anel Ahmedhodzic, do Feyenoord. Segundo informações, o clube inglês pagou 7 milhões de euros para trazer o ex-astro da Eredivisie de volta ao futebol inglês.

  • Reforçando a defesa

    O Burnley agiu rapidamente para reforçar suas opções defensivas antes da nova campanha com uma adição significativa. O clube inglês concluiu oficialmente a contratação do zagueiro Ahmedhodzic, do Feyenoord, da Eredivisie holandesa.

    O acordo traz o talentoso defensor de volta ao futebol inglês, enquanto os Clarets buscam dar mais solidez ao elenco. Ahmedhodzic chega ao Turf Moor com grandes expectativas para reforçar a linha defensiva da equipe.

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    Investimento de vários milhões de euros

    Para garantir os serviços do zagueiro, o clube inglês concordou em pagar uma taxa informada de cerca de € 7 milhões ao Feyenoord. Esse investimento substancial destaca a determinação do clube em acrescentar qualidade comprovada e experiência ao seu sistema defensivo.

    Dirigentes do clube agiram de forma decisiva nos bastidores para finalizar o acordo e afastar uma possível concorrência. A contratação representa uma das transferências defensivas mais notáveis da janela para a equipe.

  • Histórico defensivo comprovado

    Ahmedhodzic está a caminho da Inglaterra após uma passagem pela Eredivisie, onde se colocou à prova em um nível competitivo alto. Sua capacidade de ler o jogo, organizar a defesa e construir jogadas desde a defesa fez dele uma peça-chave na Holanda.

    Agora, o zagueiro traz essas características de volta ao futebol inglês. Sua familiaridade com as exigências físicas do jogo britânico deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente ao elenco.

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    Familiaridade com o futebol inglês

    Para Ahmedhodzic, o ambiente do futebol inglês já é bastante familiar. O imponente zagueiro já havia experimentado o rigor da elite quando atuou na Premier League pelo Sheffield United na temporada 2023–24.

    Sua chegada também faz parte dos ajustes em andamento no elenco do clube após a campanha da Premier League de 2025–26, na qual o Burnley terminou em 19º entre 20 equipes e acabou rebaixado. A contratação de um jogador com experiência comprovada na elite representa um passo vital para suas ambições futuras.

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