Uma derrota arrasadora por sete gols em Buenos Aires expôs de forma clara o grave caos logístico enfrentado pela delegação da seleção de Burkina Faso antes da partida. Problemas com vistos de trânsito e rotas aéreas tortuosas obrigaram o elenco a enfrentar uma viagem de vários dias, chegando apenas horas antes do pontapé inicial e sem vários titulares que atuam no exterior.

Agora, o foco das duras críticas se voltou diretamente para a liderança do Coronel-Major Oumarou Sawadogo na federação, considerado responsável por ter falhado na gestão das necessidades fundamentais da equipe.