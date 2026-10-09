AFP
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Burkina Faso corre risco de banimento da Fifa depois que o presidente Ibrahim Traore ameaça assumir o controle do futebol após a humilhação por 7 a 0 para a Argentina
Caos logístico provoca repercussão diplomática
Uma derrota arrasadora por sete gols em Buenos Aires expôs de forma clara o grave caos logístico enfrentado pela delegação da seleção de Burkina Faso antes da partida. Problemas com vistos de trânsito e rotas aéreas tortuosas obrigaram o elenco a enfrentar uma viagem de vários dias, chegando apenas horas antes do pontapé inicial e sem vários titulares que atuam no exterior.
Agora, o foco das duras críticas se voltou diretamente para a liderança do Coronel-Major Oumarou Sawadogo na federação, considerado responsável por ter falhado na gestão das necessidades fundamentais da equipe.
- Getty Images Sport
Traore promete ampla reformulação na federação
O presidente de transição, capitão Traore, criticou a incapacidade da gestão de atender às necessidades básicas da seleção nacional. Conforme noticiado pela emissora francesa RMC Sport, ele destacou a necessidade de uma ação decisiva do Estado: "É verdade que o nosso futebol está doente, e vamos encontrar o remédio. Para voltar a investir, precisamos curar a doença. Acredito que temos grandes decisões a tomar nesta semana para que as coisas possam avançar."
Intervenção estatal pode levar ao isolamento global
A determinação do governo de reformular a federação ficou cada vez mais evidente por meio do alerta direto que Traore fez à liderança da organização. Ele continuou: "Da última vez, eu disse ao presidente da federação: 'Até agora não queríamos interferir nos seus assuntos, mas agora não temos escolha. Temos que fazer isso, sejamos suspensos ou não. Mas, se interviermos, será para colocar as coisas em ordem e fazê-las funcionar corretamente'"
- AFP
Sanções se aproximam em meio à incerteza continental
A planejada tomada de controle entra em conflito direto com o Artigo 14 dos Estatutos da Fifa, que proíbe rigorosamente a interferência de terceiros. Caso o governo dissolva o comitê executivo ou estabeleça uma liderança paralela, uma suspensão de filiação ocorreria automaticamente, espelhando precedentes estabelecidos com Quênia e Zimbábue.
Tal sanção excluiria a seleção nacional das Eliminatórias da Copa do Mundo e da Copa Africana de Nações, impediria clubes nacionais de disputar torneios da CAF e interromperia o fluxo de financiamento do FIFA Forward.
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