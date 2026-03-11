É difícil exagerar o quanto seria um grande golpe para o City perder Shaw. Sua importância para a equipe é evidente apenas nos números, com 108 gols marcados em apenas 128 jogos em todas as competições desde que ela ingressou no clube em 2020. Vale a pena notar que, quando o City não conseguiu conquistar o título da WSL 2023-24, quando parecia ter tudo para isso, a ausência de Shaw devido a uma lesão foi um dos principais motivos para isso. Isso sem nem mesmo mencionar todo o trabalho que a jogadora de 29 anos faz pela equipe fora da bola, na defesa e na construção do ataque.

Perder ela para um rival da liga seria ainda mais devastador. O City tem decepcionado na WSL nos últimos tempos, como evidenciado pela espera de 10 anos pelo segundo título, mas fez um progresso significativo nesta temporada quando se trata de recuperar o terreno perdido. Ver Shaw sair para se juntar ao Chelsea, porém, e especialmente se isso se deve ao investimento ficar atrás dos rivais, levantaria sérias questões sobre a capacidade da equipe de seguir em frente a partir daqui.