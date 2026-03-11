Goal.com
Bunny Shaw para o Chelsea?! Os rivais do Man City na WSL estão prontos para atacar com uma transferência gratuita, já que a atacante estrela entra nos últimos meses de contrato

De acordo com uma reportagem, o Chelsea está considerando contratar a atacante estrela do Manchester City, Khadija “Bunny” Shaw. A artilheira da Superliga Feminina está sem contrato neste verão e, com um novo acordo ainda por ser fechado, um dos maiores rivais do City estaria pronto para agir e trazer uma das melhores atacantes do futebol feminino para Londres.

    O Manchester City está tendo uma temporada excepcional e está a caminho do seu primeiro título da WSL desde 2016, com oito pontos de vantagem na liderança da tabela e apenas seis jogos restantes. No entanto, o futuro incerto de Shaw é uma grande preocupação, com a jogadora da seleção da Jamaica a destacar o seu estatuto como uma das melhores do mundo, com 15 gols em 16 jogos da liga nesta temporada.

    Se Shaw não renovar seu contrato com o Manchester City, que expira em poucos meses, o jornal The Times informa que o Chelsea é considerado o principal candidato a contratá-la, com o clube oferecendo a ela um salário maior do que o atual clube, da forma como as coisas estão.

    Diferente do Manchester City: por que Shaw está nos últimos meses de contrato?

    É uma surpresa que a situação de Shaw tenha chegado a este ponto. O City tem sido muito bom em renovar os contratos de seus principais jogadores nos últimos anos, garantindo-os antecipadamente para evitar cenários difíceis como este e reduzir as chances de perder figuras importantes. Shaw também nunca teve nada além de elogios sobre seu tempo em Manchester, e não está claro, neste momento, o que poderia ter levado a tão pouco progresso nas negociações sobre um novo contrato.

    Andree Jeglertz, técnico do City, havia confirmado no início da temporada que as negociações sobre o contrato estavam em andamento. Quando questionado sobre a situação no mês passado, porém, ele não soube dar nenhuma informação nova. “Não tenho nenhuma novidade sobre isso”, disse ele em entrevista coletiva.

  • Pior cenário possível: perder Shaw para um rival da WSL seria um grande golpe para o Manchester City.

    É difícil exagerar o quanto seria um grande golpe para o City perder Shaw. Sua importância para a equipe é evidente apenas nos números, com 108 gols marcados em apenas 128 jogos em todas as competições desde que ela ingressou no clube em 2020. Vale a pena notar que, quando o City não conseguiu conquistar o título da WSL 2023-24, quando parecia ter tudo para isso, a ausência de Shaw devido a uma lesão foi um dos principais motivos para isso. Isso sem nem mesmo mencionar todo o trabalho que a jogadora de 29 anos faz pela equipe fora da bola, na defesa e na construção do ataque.

    Perder ela para um rival da liga seria ainda mais devastador. O City tem decepcionado na WSL nos últimos tempos, como evidenciado pela espera de 10 anos pelo segundo título, mas fez um progresso significativo nesta temporada quando se trata de recuperar o terreno perdido. Ver Shaw sair para se juntar ao Chelsea, porém, e especialmente se isso se deve ao investimento ficar atrás dos rivais, levantaria sérias questões sobre a capacidade da equipe de seguir em frente a partir daqui.

    Por que Shaw é exatamente o que o Chelsea precisa neste verão

    Para o Chelsea, no entanto, fechar um acordo com Shaw seria muito importante. O time azul tem carecido de precisão no terço final do campo nesta temporada, sendo o time com pior desempenho na WSL em frente ao gol. O clube londrino marcou 29 gols, apesar de uma estatística de gols esperados de 33,77. O West Ham, terceiro colocado da parte de baixo da tabela, é o próximo na lista, embora com um diferencial negativo de 2,66, em comparação com os 4,77 do Chelsea. Shaw, que está seis gols à frente de sua concorrente mais próxima na disputa pela Chuteira de Ouro, ajudaria muito nesse aspecto.

    O Blues também tem muitas atacantes com contrato vencendo neste verão e deve entrar no mercado em busca de uma nova atacante. Sam Kerr, Catarina Macario e Aggie Beever-Jones estão todas nos últimos meses de seus contratos com o Chelsea, com Macario certamente parecendo a mais provável a sair, dado que, quando em forma, ela não teve o papel regular que se poderia esperar nesta temporada. Há também muito interesse na estrela dos Estados Unidos, com uma transferência para os EUA parecendo a mais provável.

