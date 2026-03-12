Getty Images
Bunny Shaw para o Chelsea?! O Manchester City está “perto” de fechar um novo contrato com a atacante sem contrato, em meio ao interesse de rivais da WSL
Relatório: Chelsea busca transferência gratuita para Shaw
O Manchester City está tendo uma temporada excelente e está a caminho do seu primeiro título da WSL desde 2016, com oito pontos de vantagem na liderança da tabela e apenas seis jogos restantes. No entanto, o futuro incerto de Shaw é uma grande preocupação, com a jogadora da seleção da Jamaica destacando seu status como uma das melhores do mundo, com 15 gols em 16 jogos da liga nesta temporada.
Caso Shaw não renove seu contrato com o Manchester City, que expira em poucos meses, o jornal The Times informou na quarta-feira que o Chelsea seria o principal candidato a contratá-la, já que o clube londrino estaria oferecendo mais dinheiro do que seu clube atual.
Shaw agora está “perto” de um novo acordo após uma saga incomum
É uma surpresa que a situação de Shaw tenha chegado a este ponto. O City tem sido muito bom em renovar os contratos de seus principais jogadores nos últimos anos, garantindo-os antecipadamente para evitar cenários difíceis como este e reduzir as chances de perder figuras importantes. Shaw também nunca teve nada além de elogios sobre seu tempo em Manchester, e não está claro, neste momento, o que poderia ter levado a um progresso tão lento nas negociações sobre um novo contrato.
No entanto, Andree Jeglertz, técnico do City, havia confirmado no início da temporada que as negociações sobre o contrato estavam de fato em andamento e, apenas um dia após surgirem os rumores sobre o Chelsea, o Guardian noticiou na quinta-feira que Shaw estava “perto” de fechar um novo acordo em Manchester. A reportagem dizia que as negociações entre as duas partes haviam “progredido positivamente” nas últimas semanas e, embora os “detalhes finais” ainda precisem ser acertados, o City está “confiante” de que seu craque assinará um novo contrato.
Perder Shaw para um rival da WSL seria um grande golpe para o Man City.
É difícil exagerar o quanto seria um grande golpe para o City perder Shaw e, como tal, o quanto essa notícia é positiva para o clube. Sua importância para a equipe é evidente apenas nos números, com 108 gols marcados em 128 jogos em todas as competições desde que ela se juntou ao Cityzens em 2020. Vale a pena notar que, quando o clube não conseguiu conquistar o título da WSL 2023-24, a ausência de Shaw devido a uma lesão foi um dos principais motivos para isso. Isso sem nem mesmo mencionar todo o trabalho que a jogadora de 29 anos faz pela equipe fora da bola, na defesa e na construção do ataque.
Perder ela para um rival da liga seria ainda mais devastador. O City tem decepcionado na WSL nos últimos tempos, como evidenciado pela espera de 10 anos pelo segundo título, mas fez um progresso significativo nesta temporada quando se trata de recuperar o terreno perdido. Ver Shaw sair para se juntar ao Chelsea, porém, e especialmente se isso for devido ao investimento ficar atrás dos rivais, levantaria sérias questões sobre a capacidade da equipe de seguir em frente a partir daqui. Felizmente para o City, os sinais agora indicam que isso não será o caso.
Por que um atacante estrela como Shaw é exatamente o que o Chelsea precisa
Para o Chelsea, por outro lado, fechar um acordo por um jogador como Shaw seria muito importante. O time azul tem carecido de precisão no terço final do campo nesta temporada, sendo o time com pior desempenho na WSL em frente ao gol. O clube londrino marcou 29 gols, apesar de uma estatística de gols esperados de 33,77. O West Ham, terceiro colocado da parte de baixo da tabela, é o próximo na lista, embora com um diferencial negativo de 2,66, em comparação com os 4,77 do Chelsea.
O Chelsea também tem muitos atacantes com contrato expirando neste verão, então não é surpresa que esteja procurando um novo atacante no mercado. Sam Kerr, Catarina Macario e Aggie Beever-Jones estão todas nos últimos meses de contrato com o Chelsea, com Macario certamente parecendo a mais provável a sair, já que, quando está em forma, ela não tem tido o papel regular que se poderia esperar nesta temporada. Há também muito interesse na estrela dos Estados Unidos, com uma transferência para os EUA parecendo a mais provável.
No entanto, se Shaw renovar com o Manchester City, o Chelsea precisará voltar suas atenções para outro lugar, com rumores de novos alvos em potencial surgindo à medida que a janela de transferências deste verão se aproxima.
