Bunny Shaw para o Chelsea?! O Manchester City está “perto” de fechar um novo contrato com a atacante sem contrato, em meio ao interesse de rivais da WSL

Para o Chelsea, por outro lado, fechar um acordo por um jogador como Shaw seria muito importante. O time azul tem carecido de precisão no terço final do campo nesta temporada, sendo o time com pior desempenho na WSL em frente ao gol. O clube londrino marcou 29 gols, apesar de uma estatística de gols esperados de 33,77. O West Ham, terceiro colocado da parte de baixo da tabela, é o próximo na lista, embora com um diferencial negativo de 2,66, em comparação com os 4,77 do Chelsea.

O Chelsea também tem muitos atacantes com contrato expirando neste verão, então não é surpresa que esteja procurando um novo atacante no mercado. Sam Kerr, Catarina Macario e Aggie Beever-Jones estão todas nos últimos meses de contrato com o Chelsea, com Macario certamente parecendo a mais provável a sair, já que, quando está em forma, ela não tem tido o papel regular que se poderia esperar nesta temporada. Há também muito interesse na estrela dos Estados Unidos, com uma transferência para os EUA parecendo a mais provável.

No entanto, se Shaw renovar com o Manchester City, o Chelsea precisará voltar suas atenções para outro lugar, com rumores de novos alvos em potencial surgindo à medida que a janela de transferências deste verão se aproxima.