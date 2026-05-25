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Bunny Shaw assina contrato! O Manchester City confirma que o craque atacante assinou um contrato de longo prazo, apesar dos rumores sobre uma possível transferência para o Chelsea
O City garante a permanência do craque do ataque até 2030
Shaw assinou um novo contrato de quatro anos com o City, garantindo que a atacante mais eficaz da WSL permaneça em Manchester por um bom tempo. O acordo manterá a jogadora de 29 anos no clube até 2030, levando sua trajetória com a camisa azul-celeste a quase uma década. O anúncio foi feito de forma espetacular pela própria jogadora no palco durante a After Party 2025-26 do City, logo após ela ter sido nomeada a Jogadora da Temporada do Etihad.
Falando sobre sua decisão de renovar, em declarações destacadas pelo site oficial do Manchester City, Shaw disse: “Estou muito feliz por ficar neste clube incrível por mais quatro anos. Sempre disse que o Manchester City é como um lar para mim – evoluí muito como jogadora e cresci muito como pessoa durante meus primeiros cinco anos aqui. Ajudar as meninas a conquistarem o título da WSL é um dos momentos de maior orgulho da minha carreira, e estou muito animada para ver o que podemos fazer na próxima temporada e além – embora ainda haja mais um grande jogo pela frente contra o Brighton! Aos torcedores do City – obrigada por sempre nos apoiarem. Estou muito feliz por estar nessa jornada memorável com todos vocês e mal posso esperar para ver o que podemos conquistar no futuro.”
- AFP
Ignorando o interesse do Chelsea
A notícia representa um duro golpe para os clubes rivais interessados, principalmente o Chelsea, que vinha sendo fortemente associado a uma possível contratação da três vezes vencedora da Chuteira de Ouro. Notícias anteriores sugeriam que as negociações contratuais haviam chegado a um impasse, levando muitos a acreditar que Shaw sairia a título gratuito. No entanto, o City conseguiu superar esses obstáculos para garantir a permanência de sua artilheira recordista com um novo contrato.
A técnica do Chelsea, Sonia Bompastor, havia anteriormente alimentado esses rumores, perguntando em tom de brincadeira: “Quem não a teria na sua lista de desejos?” quando questionada sobre a jamaicana. Ao garantir a assinatura de Shaw por mais quatro anos, a diretora de futebol do City, Therese Sjogran, fez uma importante declaração de intenções, provando que o time de Manchester é capaz de afastar o interesse da elite europeia.
Uma campanha que bateu todos os recordes
A renovação do contrato de Shaw vem na sequência daquela que pode ser considerada a melhor temporada individual da história da WSL. Ela levou o City ao título do campeonato ao terminar como artilheira pela terceira temporada consecutiva — um recorde —, marcando 21 gols em apenas 22 partidas. Com isso, tornou-se a primeira jogadora na história da competição a ultrapassar a marca de 20 gols em três temporadas distintas, destacando um nível de consistência que transformou a equipe de Gareth Taylor em uma potência nacional.
Além de sua capacidade de marcar gols, as estatísticas mostram uma atacante completa, tão importante na defesa quanto no terço final do campo. Shaw liderou a liga em duelos vencidos (152) nesta temporada e ficou entre as melhores em recuperações de bola. Já a maior artilheira de todos os tempos do clube, a jamaicana ostenta atualmente impressionantes 117 gols e 28 assistências em 137 partidas pelo Blues desde sua chegada do Bordeaux em 2021.
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Em busca da dobradinha
Com o título da WSL já garantido e seu futuro assegurado, Shaw volta agora sua atenção para a final da FA Cup contra o Brighton, em Wembley. Uma vitória no domingo garantiria uma histórica dobradinha nacional para o Manchester City e acrescentaria mais um troféu à coleção brilhante da atacante. A diretora de futebol Therese Sjogran acredita que a presença de Shaw continua sendo vital, observando que ela se tornou uma verdadeira líder na equipe, enquanto se preparam para o retorno à Liga dos Campeões.
Sjogran acrescentou: “É uma grande demonstração do City termos garantido os serviços de uma das melhores atacantes centrais do mundo, mas também da Bunny, que acredita que somos o melhor lugar para ela ter sucesso. Gostaria de agradecer a ela por essa confiança contínua no que esperamos alcançar.” Com 26 gols em todas as competições até agora nesta temporada, Shaw será a grande favorita para dar o impulso decisivo no estádio nacional neste fim de semana.