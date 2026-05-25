Shaw assinou um novo contrato de quatro anos com o City, garantindo que a atacante mais eficaz da WSL permaneça em Manchester por um bom tempo. O acordo manterá a jogadora de 29 anos no clube até 2030, levando sua trajetória com a camisa azul-celeste a quase uma década. O anúncio foi feito de forma espetacular pela própria jogadora no palco durante a After Party 2025-26 do City, logo após ela ter sido nomeada a Jogadora da Temporada do Etihad.

Falando sobre sua decisão de renovar, em declarações destacadas pelo site oficial do Manchester City, Shaw disse: “Estou muito feliz por ficar neste clube incrível por mais quatro anos. Sempre disse que o Manchester City é como um lar para mim – evoluí muito como jogadora e cresci muito como pessoa durante meus primeiros cinco anos aqui. Ajudar as meninas a conquistarem o título da WSL é um dos momentos de maior orgulho da minha carreira, e estou muito animada para ver o que podemos fazer na próxima temporada e além – embora ainda haja mais um grande jogo pela frente contra o Brighton! Aos torcedores do City – obrigada por sempre nos apoiarem. Estou muito feliz por estar nessa jornada memorável com todos vocês e mal posso esperar para ver o que podemos conquistar no futuro.”