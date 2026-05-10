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“Bukayo Saka tem uma aura” – Mikel Arteta aposta no “jogador decisivo” do Arsenal para inspirar a conquista do título da Premier League
A crescente influência de Saka no Emirates
Saka trouxe ao clube um novo “fator intimidador” na busca pela glória. Apesar de ter sido atormentado por pequenas lesões ao longo da temporada, o jogador da seleção inglesa está voltando à sua melhor forma no momento certo. O mágico camisa 7 do Arsenal desenvolveu uma “aura” que o torna um dos jogadores mais importantes tanto para o clube quanto para a seleção nacional, às vésperas da Copa do Mundo deste verão.
Saka deu um grande impulso na reta final da disputa pelo título da Premier League e recentemente marcou o gol da vitória quando os Gunners derrotaram o Atlético de Madrid para chegar à sua primeira final da Liga dos Campeões em 20 anos. Ele tem se mostrado afiado, em plena forma, e desempenhou um papel fundamental na mudança de clima que deixou o Arsenal em alta e em busca de uma histórica dobradinha nacional e europeia.
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Arteta elogia seu jogador “especial” que mudou o rumo da partida
Arteta elogiou muito a estrela do Arsenal e destacou o impacto que ele está causando no restante do elenco, bem como a vantagem psicológica que proporciona contra os adversários. Arteta afirmou: “Obviamente, o papel dele cresceu dentro do clube, na equipe e também em campo diante do adversário. Isso dá para sentir. Ele tem uma presença agora, tem uma aura. Ele tem algo especial.”
O técnico dos Gunners enfatizou ainda que o jogador de 24 anos é agora o tipo de jogador capaz de decidir sozinho confrontos de alto risco. Arteta acrescentou: “Ele é um jogador diferente, é um jogador que pode mudar um jogo a qualquer momento. E criar esse medo no adversário é algo importante.”
Superando os obstáculos das lesões
Não tem sido uma temporada fácil para Saka, que tem enfrentado diversos problemas — incluindo uma lesão no joelho e uma tendinite no tendão de Aquiles. Isso exigiu que o ponta superasse a dor para atingir a melhor forma física nas últimas semanas da temporada, um sacrifício que não passou despercebido pela comissão técnica.
Arteta acredita que o período de ausência pode, na verdade, beneficiar a equipe na reta final. Ele revelou: “Adoraríamos tê-lo contado muito mais nas últimas semanas. Mas eu disse a ele: ‘Se for esse o caso, vamos usar isso da melhor maneira possível — ou seja, você vai entrar em campo revigorado, motivado e com um estado emocional diferente. Você pode realmente causar um impacto na equipe agora’.”
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Liderança e qualidades humanas
Além de sua habilidade técnica, Saka se destacou como um líder fundamental no vestiário. O respeito de seus companheiros é tão grande que Arteta frequentemente lhe confia a braçadeira de capitão, à frente de outros jogadores mais experientes como Declan Rice e Gabriel, quando o capitão titular Martin Odegaard não está disponível. Arteta se sente afortunado por ter um jogador que reflete os valores fundamentais do clube de forma tão consistente.
“Sinto-me extremamente sortudo por encontrar alguém no clube em quem se pode confiar em qualquer nível, sabendo que ele vai corresponder”, disse Arteta. “Sabendo que seu coração está no lugar certo, sabendo que tudo o que ele faz vai além de certos valores, certa educação, certos princípios. Tem sido uma alegria. No plano humano, acho que o conhecemos. E no plano futebolístico, o que ele tem proporcionado a este clube e o que fez na outra noite é simplesmente notável.”