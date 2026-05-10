“Bukayo Saka tem uma aura” – Mikel Arteta aposta no “jogador decisivo” do Arsenal para inspirar a conquista do título da Premier League

Saka trouxe ao clube um novo “fator intimidador” na busca pela glória. Apesar de ter sido atormentado por pequenas lesões ao longo da temporada, o jogador da seleção inglesa está voltando à sua melhor forma no momento certo. O mágico camisa 7 do Arsenal desenvolveu uma “aura” que o torna um dos jogadores mais importantes tanto para o clube quanto para a seleção nacional, às vésperas da Copa do Mundo deste verão.

Saka deu um grande impulso na reta final da disputa pelo título da Premier League e recentemente marcou o gol da vitória quando os Gunners derrotaram o Atlético de Madrid para chegar à sua primeira final da Liga dos Campeões em 20 anos. Ele tem se mostrado afiado, em plena forma, e desempenhou um papel fundamental na mudança de clima que deixou o Arsenal em alta e em busca de uma histórica dobradinha nacional e europeia.