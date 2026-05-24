Bukayo Saka tem provas! O craque do Arsenal reage às críticas de que a equipe seria “covarde”, que agora “se esconderam”, enquanto os Gunners completam a transformação de “chorões” em campeões

Saka prometeu “encontrar” aqueles que duvidaram publicamente das chances do clube de conquistar o título da Premier League. O Arsenal foi confirmado como campeão do campeonato após o empate do Manchester City com o Bournemouth na noite de terça-feira, o que provocou comemorações frenéticas no norte de Londres e pôs fim a anos de sofrimento para a torcida do Emirates.

Em entrevista exclusiva à TNT Sports, Saka não mediu palavras ao abordar a narrativa que tem acompanhado a equipe de Mikel Arteta nas últimas três temporadas. “Sabemos o que todos dizem sobre nós e com o que temos que lidar no clube, as dúvidas que temos: será que realmente conseguimos?”, disse Saka. “Conseguimos agora, é hora de aproveitar. As pessoas estão começando a se esconder, mas vamos encontrá-las.”