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Bukayo Saka tem provas! O craque do Arsenal reage às críticas de que a equipe seria “covarde”, que agora “se esconderam”, enquanto os Gunners completam a transformação de “chorões” em campeões
Saka mira a turma dos "garrafões"
Saka prometeu “encontrar” aqueles que duvidaram publicamente das chances do clube de conquistar o título da Premier League. O Arsenal foi confirmado como campeão do campeonato após o empate do Manchester City com o Bournemouth na noite de terça-feira, o que provocou comemorações frenéticas no norte de Londres e pôs fim a anos de sofrimento para a torcida do Emirates.
Em entrevista exclusiva à TNT Sports, Saka não mediu palavras ao abordar a narrativa que tem acompanhado a equipe de Mikel Arteta nas últimas três temporadas. “Sabemos o que todos dizem sobre nós e com o que temos que lidar no clube, as dúvidas que temos: será que realmente conseguimos?”, disse Saka. “Conseguimos agora, é hora de aproveitar. As pessoas estão começando a se esconder, mas vamos encontrá-las.”
De "chorões" a campeões
O jogador de 24 anos sugeriu que as críticas dirigidas ao Arsenal muitas vezes pareciam desproporcionais em comparação com outros grandes clubes, alegando que, no passado, a equipe não conseguia se defender sem ser rotulada de excessivamente sensível. Ele acredita que o elenco finalmente se livrou da reputação de “fraco” com que os críticos costumavam zombar deles durante as anteriores derrotas na disputa pelo título.
“Não sei por que é assim”, explicou Saka ao discutir o escrutínio. “Podemos dizer isso agora livremente, mas antes, se disséssemos, diriam que somos chorões. Fala-se muito mais do que o necessário sobre o Arsenal, e as coisas são ampliadas se a gente perder pontos ou um jogo. Isso vem junto com a piada, você viu todo mundo com suas garrafas na mão. É uma brincadeira, as pessoas vão nos provocar, e a gente vai revidar. A gente conquistou esse direito. É hora de aproveitar.”
Lidando com dificuldades pessoais
Apesar do sucesso coletivo, Saka admitiu que o caminho até o título foi pessoalmente árduo. O ponta ficou fora de ação por várias semanas devido a uma lesão e, embora tenha voltado para marcar gols e dar assistências decisivas contra Newcastle, Fulham e Burnley, ele reconheceu que sua condição física foi uma batalha constante ao longo do ano.
“Há muito a dizer. Nos últimos anos, fisicamente, não estive no meu melhor nível e paguei o preço com algumas das minhas atuações”, admitiu. “Eu mesmo sei disso, não preciso que ninguém me diga. Este foi um ano muito importante para nós. Para mim, tive que manter o ânimo, permanecer fiel e saber que Deus iria nos dar a vitória no final. Foi difícil, me testou muito este ano, mas no fim conseguimos. As pessoas neste clube — não sou só eu — muitos jogadores e membros da comissão técnica passaram por momentos difíceis este ano, mas nos mantivemos unidos e é uma sensação tão especial agora que conseguimos.”
- GOAL
À descoberta da história europeia em Paris
As comemorações podem estar a todo vapor, mas a temporada do Arsenal está longe de terminar, já que o time se prepara para uma final histórica da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Depois de garantir o título nacional, Saka acredita que a recém-conquistada “liberdade” de serem campeões os ajudará na busca pelo primeiro título europeu da história do clube.
“Obviamente, nunca ganhamos a Liga dos Campeões antes, e muitas pessoas, depois que vencemos o Atlético de Madrid, estão falando comigo sobre a final, sobre como choraram”, disse Saka. “É isso que significa: vencer na Europa é algo gigantesco. Podemos fazer isso na próxima semana e seria incrível para o clube fazer história. Adoraríamos fazer isso. Acho que depende mais de nós mesmos, eu diria. Obviamente, queríamos a Premier League, todo mundo sabe disso. Agora que conseguimos, isso vai nos dar mais confiança, mais liberdade, um ritmo para entrar nessa partida.”