Bukayo Saka retorna aos treinos completos da seleção inglesa, enquanto Thomas Tuchel dá notícias sobre o plano de gestão de lesões para a Copa do Mundo do ponta do Arsenal

Tuchel destacou que a seleção da Inglaterra está adotando uma abordagem cautelosa em relação à condição física de Saka à medida que o torneio avança. O técnico também ressaltou a importância de lidar com pequenos problemas físicos durante um grande torneio.

“Não faço parte da equipe de fisioterapia, mas ele não perdeu um único dia de treino, então acho que isso é algo positivo”, disse Tuchel, conforme citado pela ESPN. “Acho que ele disputou muitos jogos ao longo dos últimos anos. Dá para ver que ele é um jogador fundamental para o Arsenal. É um jogador de altíssima qualidade e agrega valor em campo, tanto para o Arsenal quanto para a Inglaterra.

“Acho que ele é muito importante, como todos podem ver. Cuidar de pequenos incômodos antes de uma competição é muito importante para as fases finais. É preciso que jogadores importantes como ele estejam prontos para jogar e assumam a responsabilidade quando forem chamados.”