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Bukayo Saka retorna aos treinos completos da seleção inglesa, enquanto Thomas Tuchel dá notícias sobre o plano de gestão de lesões para a Copa do Mundo do ponta do Arsenal
Saka retorna aos treinos completos antes do confronto contra Gana
A Inglaterra recebeu uma boa notícia no domingo, quando Saka voltou a treinar com o grupo completo em Foxborough, Massachusetts. O ponta do Arsenal havia treinado individualmente no dia anterior, enquanto os Três Leões acompanhavam de perto um problema no tendão de Aquiles que o incomodou nos últimos meses da temporada da Premier League.
Apesar de ter ficado restrito a uma participação de 18 minutos como reserva na vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia, em Dallas, Saka parecia estar em boa forma durante a última sessão. Seu retorno reforça as opções de Tuchel antes da segunda partida da Inglaterra pelo Grupo L, no Boston Stadium.
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Tuchel explica a abordagem cautelosa da Inglaterra
Tuchel destacou que a seleção da Inglaterra está adotando uma abordagem cautelosa em relação à condição física de Saka à medida que o torneio avança. O técnico também ressaltou a importância de lidar com pequenos problemas físicos durante um grande torneio.
“Não faço parte da equipe de fisioterapia, mas ele não perdeu um único dia de treino, então acho que isso é algo positivo”, disse Tuchel, conforme citado pela ESPN. “Acho que ele disputou muitos jogos ao longo dos últimos anos. Dá para ver que ele é um jogador fundamental para o Arsenal. É um jogador de altíssima qualidade e agrega valor em campo, tanto para o Arsenal quanto para a Inglaterra.
“Acho que ele é muito importante, como todos podem ver. Cuidar de pequenos incômodos antes de uma competição é muito importante para as fases finais. É preciso que jogadores importantes como ele estejam prontos para jogar e assumam a responsabilidade quando forem chamados.”
A Inglaterra está focada no plano de longo prazo
A comissão técnica e a equipe médica da Inglaterra estão priorizando a condição física de Saka com um rigoroso programa de gerenciamento de carga de treino, elaborado para que ele esteja disponível em sua melhor forma nas fases finais da competição. Essa estratégia ficou evidente na partida contra a Croácia, em que Noni Madueke foi titular na ala direita e Saka só entrou em campo quando o resultado já estava praticamente garantido. Segundo relatos, Tuchel não espera que o jogador de 24 anos esteja pronto para uma partida completa como titular até o último jogo da Inglaterra na fase de grupos, contra o Panamá, em 27 de junho.
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A progressão cautelosa continua sendo a prioridade
A Inglaterra enfrenta agora Gana antes de viajar para Nova Jersey para sua última partida do Grupo L. Com três pontos já conquistados, a equipe de Tuchel está em uma posição sólida para poupar jogadores-chave sem correr riscos desnecessários. O foco agora é garantir que a condição física de Saka continue melhorando. Se sua recuperação seguir no caminho certo, a Inglaterra espera que ele esteja totalmente preparado para desempenhar um papel importante nas fases eliminatórias e em uma eventual campanha até as fases finais do torneio.