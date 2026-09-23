AFP
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Bukayo Saka manda mensagem "insana" para o recordista do Arsenal Max Dowman enquanto a joia se aproxima de uma convocação para a seleção principal da Inglaterra
Saka fica impressionado com sensação adolescente
Saka expressou sua admiração pela rápida ascensão do adolescente do Arsenal Dowman, enviando uma mensagem forte ao jovem prospecto. O prodígio de 16 anos surgiu com tudo no norte de Londres, chamando a atenção em toda a Europa com uma série de marcas históricas.
Mikel Arteta está integrando Dowman com cuidado ao elenco principal do Arsenal. O jovem talento provou ser um jogador de potencial extraordinário, incluindo uma grande atuação em que marcou dois gols na vitória do Arsenal por 4 a 2 sobre o Ipswich Town na Carabao Cup.
- Getty Images Sport
Colocando o próprio futuro nas próprias mãos
Apesar das enormes expectativas que atualmente cercam o adolescente, Saka ofereceu alguns conselhos com os pés no chão ao seu jovem companheiro de equipe. O talismã do Arsenal acredita que a habilidade natural, sozinha, não garantirá sucesso a longo prazo no mais alto nível do futebol.
Em entrevista à BBC, Saka destacou o incrível potencial de Dowman, ao mesmo tempo em que o lembrou da enorme dedicação necessária para prosperar, dizendo: "O talento dele é insano. Depende dele até onde vai chegar no futebol. É isso que eu diria. Mas, sim, o talento dele é uma loucura."
Reescrevendo os livros de história do Arsenal
A ascensão de Dowman ao destaque tem sido nada menos que espetacular ao longo do último ano. Ele inicialmente ganhou as manchetes em agosto de 2025, tornando-se o segundo jogador mais jovem da história da Premier League quando saiu do banco aos apenas 15 anos e 235 dias.
O adolescente então quebrou recordes europeus em novembro do mesmo ano, tornando-se oficialmente o jogador mais jovem a atuar na Champions League.
Sua notável campanha de estreia finalmente atingiu o auge em março. Ao balançar as redes contra o Everton, Dowman se tornou o artilheiro mais jovem da história da Premier League e do Arsenal, com exatamente 16 anos e 73 dias.
- Getty Images
Ganhando seus galões na seleção nacional
Dowman segue acumulando uma valiosa experiência no time principal nesta temporada, enquanto Arteta administra seus minutos. O adolescente já soma 15 partidas pela equipe principal no total, sendo duas delas na campanha atual.
O jogador de 16 anos está atualmente com a seleção sub-19 da Inglaterra. No entanto, diante de sua rápida trajetória e do desempenho recordista pelo clube, uma promoção para a equipe sub-21 parece completamente inevitável em um futuro muito próximo.
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