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Yosua Arya
Traduzido por

Bukayo Saka manda mensagem "insana" para o recordista do Arsenal Max Dowman enquanto a joia se aproxima de uma convocação para a seleção principal da Inglaterra

B. Saka
M. Dowman
Arsenal
Inglaterra
Premier League

Bukayo Saka elogiou bastante o adolescente recordista do Arsenal, Max Dowman, descrevendo a habilidade natural do jovem meio-campista como completamente "insana". O ponta da Inglaterra também enviou uma mensagem clara ao fenômeno de 16 anos, alertando que seu sucesso futuro agora depende inteiramente da própria dedicação e ética de trabalho.

  • Saka fica impressionado com sensação adolescente

    Saka expressou sua admiração pela rápida ascensão do adolescente do Arsenal Dowman, enviando uma mensagem forte ao jovem prospecto. O prodígio de 16 anos surgiu com tudo no norte de Londres, chamando a atenção em toda a Europa com uma série de marcas históricas.

    Mikel Arteta está integrando Dowman com cuidado ao elenco principal do Arsenal. O jovem talento provou ser um jogador de potencial extraordinário, incluindo uma grande atuação em que marcou dois gols na vitória do Arsenal por 4 a 2 sobre o Ipswich Town na Carabao Cup.

    • Publicidade
  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Colocando o próprio futuro nas próprias mãos

    Apesar das enormes expectativas que atualmente cercam o adolescente, Saka ofereceu alguns conselhos com os pés no chão ao seu jovem companheiro de equipe. O talismã do Arsenal acredita que a habilidade natural, sozinha, não garantirá sucesso a longo prazo no mais alto nível do futebol.

    Em entrevista à BBC, Saka destacou o incrível potencial de Dowman, ao mesmo tempo em que o lembrou da enorme dedicação necessária para prosperar, dizendo: "O talento dele é insano. Depende dele até onde vai chegar no futebol. É isso que eu diria. Mas, sim, o talento dele é uma loucura."

  • Reescrevendo os livros de história do Arsenal

    A ascensão de Dowman ao destaque tem sido nada menos que espetacular ao longo do último ano. Ele inicialmente ganhou as manchetes em agosto de 2025, tornando-se o segundo jogador mais jovem da história da Premier League quando saiu do banco aos apenas 15 anos e 235 dias.

    O adolescente então quebrou recordes europeus em novembro do mesmo ano, tornando-se oficialmente o jogador mais jovem a atuar na Champions League.

    Sua notável campanha de estreia finalmente atingiu o auge em março. Ao balançar as redes contra o Everton, Dowman se tornou o artilheiro mais jovem da história da Premier League e do Arsenal, com exatamente 16 anos e 73 dias.

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  • Max Dowman England 2025Getty Images

    Ganhando seus galões na seleção nacional

    Dowman segue acumulando uma valiosa experiência no time principal nesta temporada, enquanto Arteta administra seus minutos. O adolescente já soma 15 partidas pela equipe principal no total, sendo duas delas na campanha atual.

    O jogador de 16 anos está atualmente com a seleção sub-19 da Inglaterra. No entanto, diante de sua rápida trajetória e do desempenho recordista pelo clube, uma promoção para a equipe sub-21 parece completamente inevitável em um futuro muito próximo.

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