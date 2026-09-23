Saka expressou sua admiração pela rápida ascensão do adolescente do Arsenal Dowman, enviando uma mensagem forte ao jovem prospecto. O prodígio de 16 anos surgiu com tudo no norte de Londres, chamando a atenção em toda a Europa com uma série de marcas históricas.

Mikel Arteta está integrando Dowman com cuidado ao elenco principal do Arsenal. O jovem talento provou ser um jogador de potencial extraordinário, incluindo uma grande atuação em que marcou dois gols na vitória do Arsenal por 4 a 2 sobre o Ipswich Town na Carabao Cup.