Bukayo Saka está pronto para a Copa do Mundo com a Inglaterra? Thomas Tuchel dá uma atualização cautelosa sobre a condição física do ponta do Arsenal

Em entrevista coletiva pré-jogo, Tuchel confirmou que a seleção inglesa está acompanhando de perto Saka antes do amistoso desta quarta-feira à noite contra a Costa Rica. O atacante ficou de fora da vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia no fim de semana, após se juntar ao grupo mais tarde devido à participação do Arsenal na final da Liga dos Campeões em 30 de maio. Tendo desistido da convocação para a pausa internacional de março devido a um contratempo, o estado físico do ponta continua sendo uma prioridade. O técnico explicou sua abordagem cautelosa em relação ao jogador que recentemente ajudou seu clube a conquistar a Premier League. “Temos que tomar cuidado com Bukayo, que sofreu uma lesão na concentração de março e a carregou até a campanha do clube”, afirmou Tuchel.