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Bukayo Saka está pronto para a Copa do Mundo com a Inglaterra? Thomas Tuchel dá uma atualização cautelosa sobre a condição física do ponta do Arsenal
Gerenciando a preparação física de Saka
Em entrevista coletiva pré-jogo, Tuchel confirmou que a seleção inglesa está acompanhando de perto Saka antes do amistoso desta quarta-feira à noite contra a Costa Rica. O atacante ficou de fora da vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia no fim de semana, após se juntar ao grupo mais tarde devido à participação do Arsenal na final da Liga dos Campeões em 30 de maio. Tendo desistido da convocação para a pausa internacional de março devido a um contratempo, o estado físico do ponta continua sendo uma prioridade. O técnico explicou sua abordagem cautelosa em relação ao jogador que recentemente ajudou seu clube a conquistar a Premier League. “Temos que tomar cuidado com Bukayo, que sofreu uma lesão na concentração de março e a carregou até a campanha do clube”, afirmou Tuchel.
O grupo do Arsenal está pronto para entrar em campo
Apesar da cautela que ainda prevalece, o técnico elogiou a dedicação do ponta durante uma temporada exigente, na qual ele marcou 11 gols e deu nove assistências em 49 partidas pelo Arsenal. “Ele se colocou à disposição e foi brilhante. Fizemos um gerenciamento do seu ritmo entre as partidas – também estamos cuidando da sua recuperação. Isso continua neste momento”, acrescentou. Além do jogador com 48 convocações para a seleção, que marcou 14 gols pelo seu país, o técnico deu notícias positivas sobre o restante do elenco do Arsenal. Declan Rice, Noni Madueke e Eberechi Eze estão em plena forma. O técnico tranquilizou os torcedores, declarando: “Ninguém precisa de descanso. Todos estão disponíveis, o que é uma ótima notícia. Nenhuma queixa de lesão após a primeira partida.”
Ganhar ritmo de jogo
Com a aproximação do torneio, a comissão técnica está aumentando a intensidade. O foco agora é prolongar o tempo de jogo contra a Costa Rica. Tuchel delineou a estratégia de preparação imediata, destacando a resposta positiva do grupo. “[Tivemos] um dia de recuperação e dois bons treinos. Estamos prontos para dar um passo adiante amanhã; ou seja, mais do que 45 minutos. Os jogadores vão jogar 60, talvez 70 minutos. Tomaremos essa decisão à tarde”, detalhou. Antecipando o desempenho, ele acrescentou: “Amanhã, esperamos um esforço físico. Fisicamente, [com] intensidade, estilo e jogo. Queremos dar o próximo passo e nos sentimos prontos para isso.”
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O que vem a seguir para a Inglaterra?
A Inglaterra tem um último amistoso contra a Costa Rica antes de concentrar toda a sua atenção nos primeiros jogos do Grupo L. Saka e seus companheiros de equipe darão início à sua campanha na Copa do Mundo contra a Croácia no dia 17 de junho, seguidos por confrontos contra Gana no dia 23 de junho e contra o Panamá no dia 27 de junho.