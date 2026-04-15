Bukayo Saka corre o risco de perder o confronto decisivo pelo título contra o Man City, enquanto Mikel Arteta dá novas informações sobre a lesão do ponta do Arsenal

Arteta deu uma atualização cautelosa sobre a recuperação do seu craque, enfatizando que a equipe médica está acompanhando como Saka lida com o aumento da carga de treinos.

O técnico do Arsenal disse: “É algo que ele vem carregando há algum tempo. Era um problema no tendão de Aquiles. Está progredindo, mas esperamos que seja uma questão de dias e não de semanas. Mas ele precisa ver, quando a carga for maior, como reage a esse tipo de progressão.”

Quando questionado se exige que seu elenco supere o desconforto físico, potencialmente arriscando sua condição física a longo prazo nesta fase vital da temporada, o espanhol disse: “Eles estão tentando fazer isso. Sabemos o quanto a disponibilidade é importante neste período crucial da temporada. Obviamente, estamos sem quatro ou cinco titulares há semanas, o que causa um impacto. É por isso que precisamos deles de volta, isso é certo.”