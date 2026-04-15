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Bukayo Saka corre o risco de perder o confronto decisivo pelo título contra o Man City, enquanto Mikel Arteta dá novas informações sobre a lesão do ponta do Arsenal
A participação de Saka continua sendo uma dúvida
O Arsenal está preocupado com a condição física de Saka, que não joga pelo clube desde a final da Carabao Cup no mês passado. O jogador de 24 anos faltou ao treino antes da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP e vem lutando para superar um problema persistente no tendão de Aquiles. Tendo já perdido três partidas pelos Gunners, sua ausência coincide com uma fase difícil, na qual o líder da Premier League perdeu três dos últimos quatro jogos em todas as competições.
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Arteta espera que ele se recupere
Arteta deu uma atualização cautelosa sobre a recuperação do seu craque, enfatizando que a equipe médica está acompanhando como Saka lida com o aumento da carga de treinos.
O técnico do Arsenal disse: “É algo que ele vem carregando há algum tempo. Era um problema no tendão de Aquiles. Está progredindo, mas esperamos que seja uma questão de dias e não de semanas. Mas ele precisa ver, quando a carga for maior, como reage a esse tipo de progressão.”
Quando questionado se exige que seu elenco supere o desconforto físico, potencialmente arriscando sua condição física a longo prazo nesta fase vital da temporada, o espanhol disse: “Eles estão tentando fazer isso. Sabemos o quanto a disponibilidade é importante neste período crucial da temporada. Obviamente, estamos sem quatro ou cinco titulares há semanas, o que causa um impacto. É por isso que precisamos deles de volta, isso é certo.”
O Arsenal enfrenta uma crise de lesões
A ausência de Saka está causando um impacto significativo no ritmo do Arsenal. Arteta também está lidando com preocupações contínuas em relação a Declan Rice e Jurrien Timber, embora tenha descartado sugestões de frustração da torcida devido à falta de clareza do clube sobre as notícias da equipe.
Defendendo sua abordagem em relação às atualizações sobre lesões e sua conexão com a torcida do Emirates, o espanhol acrescenta: “Não vejo isso de forma alguma nos torcedores e conheço muitos deles — não tenho essa sensação. Dos 60 mil [talvez alguns], mas a maioria está muito feliz em ver o time, independentemente dos jogadores. Nenhum técnico... Acho que se me dessem uma coletiva de imprensa onde [eles] me dessem a escalação, aí estaríamos falando de outra coisa, mas não acho que seja o caso.”
- AFP
Aproxima-se um confronto decisivo
O Arsenal lidera a Premier League com seis pontos de vantagem, mas uma derrota no próximo confronto contra o City poderia reduzir essa diferença pela metade. Arteta está pedindo que seus craques lesionados retornem “imediatamente” para ajudar a reverter a queda de rendimento antes que a disputa pelo título saia de suas mãos. Com o City tendo um jogo a menos, o resultado do confronto deste fim de semana no Etihad Stadium provavelmente determinará o destino do troféu, agora que a temporada entra em suas últimas semanas.