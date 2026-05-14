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Chris Burton

Traduzido por

Bukayo Saka considera Max Dowman o maior talento da base do Arsenal, enquanto o atacante inglês escolhe o melhor gol de sua carreira até o momento

B. Saka
Arsenal
M. Dowman
Premier League

O atacante do Arsenal, Bukayo Saka, considera Max Dowman a estrela mais promissora a surgir do lendário sistema de formação Hale End dos Gunners. O jogador da seleção inglesa também escolheu seu gol favorito de uma carreira de destaque no norte de Londres e contou a Adebayo Akinfenwa qual foi o melhor conselho que já recebeu dos treinadores com quem trabalhou.

  • Saka é uma fonte de inspiração para os jovens talentos da base do Arsenal

    Aos 24 anos, com 48 partidas pela seleção inglesa e a Copa do Mundo se aproximando rapidamente, Saka continua sendo uma fonte de inspiração para as estrelas do futuro no Emirates Stadium. Ele trilhou o caminho de jovem promessa das categorias de base até se tornar um ícone da Premier League e da Liga dos Campeões.

    Tendo ingressado no Arsenal em 2008, aos sete anos de idade, Saka já soma mais de 300 partidas oficiais pelos Gunners, além de 81 gols. A braçadeira de capitão também já passou por ele em algumas ocasiões, enquanto o veloz ponta busca liderar pelo exemplo.

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  • Bukayo Saka Max Dowman Arsenal 2025-26Getty

    Dowman faz história com o Arsenal na temporada 2025-26

    Saka seguiu os passos de heróis da casa, como Tony Adams, Ray Parlour, Paul Merson, Ashley Cole e Cesc Fàbregas. Essa linha de produção não dá sinais de desacelerar, com o jovem sensação Dowman fazendo história durante a temporada 2025-26 como o jogador mais jovem a ser titular em uma partida dos Gunners e a marcar um gol na Premier League.

    Quando questionado por Akinfenwa sobre quem seria o “jogador de Hale End a ser observado” em 2026 durante sua participação no podcast Beast Mode On, Saka indicou Dowman.

  • Saka considera o gol espetacular contra o Manchester United como o seu melhor pelos Gunners

    Durante uma rápida sessão de perguntas e respostas, Saka também comentou, quando questionado sobre o “melhor ambiente” em que já jogou: “Eu diria que provavelmente foram os jogos fora de casa contra o PSG ou o Real Madrid na temporada passada — ambos tiveram um ambiente incrível.”

    Ele escolheu seu gol espetacular de 25 metros contra o Manchester United em janeiro de 2023 — no qual ele cortou pela esquerda antes de chutar no canto inferior — como o “melhor gol” que marcou pelo Arsenal até hoje.

    Quando se trata do melhor conselho que um técnico já lhe deu, Saka respondeu: “Se você não chutar, não marca!”

  • Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com o convidado Bukayo Saka


    Confira todos os episódios do podcast Beast Mode On no canal oficial do YouTube.

    Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.

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