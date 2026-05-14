Bukayo Saka considera Max Dowman o maior talento da base do Arsenal, enquanto o atacante inglês escolhe o melhor gol de sua carreira até o momento

Aos 24 anos, com 48 partidas pela seleção inglesa e a Copa do Mundo se aproximando rapidamente, Saka continua sendo uma fonte de inspiração para as estrelas do futuro no Emirates Stadium. Ele trilhou o caminho de jovem promessa das categorias de base até se tornar um ícone da Premier League e da Liga dos Campeões.

Tendo ingressado no Arsenal em 2008, aos sete anos de idade, Saka já soma mais de 300 partidas oficiais pelos Gunners, além de 81 gols. A braçadeira de capitão também já passou por ele em algumas ocasiões, enquanto o veloz ponta busca liderar pelo exemplo.