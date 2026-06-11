Bukayo Saka, autor de sete gols, revelou o que precisa melhorar - tendo a lenda do Liverpool, Mohamed Salah, como fonte de inspiração para o artilheiro do Arsenal

Questionado sobre se essa é uma área em que Saka precisa melhorar, o ex-jogador da seleção inglesa Waddle — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o NewBettingSites.uk — disse: “Sim, obviamente, pela quantidade de bola que ele recebe e pelo talento que possui. Sabemos que ele gosta de entrar com o pé esquerdo. Fui um pouco crítico nos últimos dois anos, dizendo que ele precisa trabalhar duro com o pé direito, ir pela lateral e não ter medo de cruzar. Mas quando você tem habilidade e sabe como driblar um zagueiro, então o movimento preferido dele é, obviamente, entrar para dentro.

“Mas o futebol hoje em dia é assim — quando eu jogava, era como se não importasse contra quem você jogasse, você tinha que ir para cima deles. Não se fazia o “bus parking” e havia espaço, havia liberdade. Quando você joga pelo Arsenal, que é um time de ponta, muitos times jogam recuados, fazem o “bus parking”, não permitem que ele entre para dentro, então ele acaba cruzando ou passando a bola. Sabemos que ele sofreu muitas lesões este ano, mas é algo que ele precisa incorporar ao seu jogo.

“Ele precisa encontrar uma maneira de entrar na área quando a bola está pelo lado esquerdo. Em vez de [Viktor] Gyokeres ou [Kai] Havertz, se ele estiver jogando, ele precisa estar naquela posição mais recuada entrando na área e assim marcará mais gols.

“Se você quiser olhar para alguém como exemplo, provavelmente alguém que desempenha uma função semelhante, é Mo Salah. Mas ele marca gols. Ele está sempre disposto a arriscar. Tudo bem, ele provavelmente não se esforça tanto quanto Saka na marcação defensiva, mas quando o Liverpool tem a bola, ele está sempre naquela área, procurando um rebote no segundo poste. Ou ele entra com segurança com o pé esquerdo e não tem medo de chutar. Então, talvez ele pudesse dar uma olhada nisso. Mas a maneira como o Arsenal joga é um pouco diferente do Liverpool.”