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Bukayo Saka England 2026 Costa RicaGetty
Chris Burton

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Bukayo Saka, autor de sete gols, revelou o que precisa melhorar - tendo a lenda do Liverpool, Mohamed Salah, como fonte de inspiração para o artilheiro do Arsenal

B. Saka
Inglaterra
Copa do Mundo
Arsenal
Premier League
M. Salah

Bukayo Saka marcou apenas 13 gols pela Premier League pelo Arsenal nas duas últimas temporadas, e o ex-ala da seleção inglesa Chris Waddle revelou ao GOAL em que o atacante dos Gunners precisa melhorar — tendo Mohamed Salah como fonte de inspiração. Nunca houve dúvidas quanto ao instinto criativo de Saka, mas seu jogo poderia atingir outro patamar se ele conseguisse converter mais jogadas em gols.

  • Será que Saka precisa marcar mais gols?

    O jogador formado na academia de Hale End marcou sete gols na primeira divisão inglesa durante a temporada 2025-26, quando o Arsenal pôs fim a uma espera de 22 anos pelo título. Ele havia marcado apenas seis gols na temporada anterior, após ter alcançado o melhor desempenho de sua carreira com 16 gols na temporada 2023-24.

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  • Bukayo Saka Mohamed Salah Arsenal Liverpool 2025-26Getty/GOAL

    Saka foi aconselhado a tomar Salah, ícone do Liverpool, como exemplo a seguir

    Questionado sobre se essa é uma área em que Saka precisa melhorar, o ex-jogador da seleção inglesa Waddle — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o NewBettingSites.uk — disse: “Sim, obviamente, pela quantidade de bola que ele recebe e pelo talento que possui. Sabemos que ele gosta de entrar com o pé esquerdo. Fui um pouco crítico nos últimos dois anos, dizendo que ele precisa trabalhar duro com o pé direito, ir pela lateral e não ter medo de cruzar. Mas quando você tem habilidade e sabe como driblar um zagueiro, então o movimento preferido dele é, obviamente, entrar para dentro.

    “Mas o futebol hoje em dia é assim — quando eu jogava, era como se não importasse contra quem você jogasse, você tinha que ir para cima deles. Não se fazia o “bus parking” e havia espaço, havia liberdade. Quando você joga pelo Arsenal, que é um time de ponta, muitos times jogam recuados, fazem o “bus parking”, não permitem que ele entre para dentro, então ele acaba cruzando ou passando a bola. Sabemos que ele sofreu muitas lesões este ano, mas é algo que ele precisa incorporar ao seu jogo.

    “Ele precisa encontrar uma maneira de entrar na área quando a bola está pelo lado esquerdo. Em vez de [Viktor] Gyokeres ou [Kai] Havertz, se ele estiver jogando, ele precisa estar naquela posição mais recuada entrando na área e assim marcará mais gols.

    “Se você quiser olhar para alguém como exemplo, provavelmente alguém que desempenha uma função semelhante, é Mo Salah. Mas ele marca gols. Ele está sempre disposto a arriscar. Tudo bem, ele provavelmente não se esforça tanto quanto Saka na marcação defensiva, mas quando o Liverpool tem a bola, ele está sempre naquela área, procurando um rebote no segundo poste. Ou ele entra com segurança com o pé esquerdo e não tem medo de chutar. Então, talvez ele pudesse dar uma olhada nisso. Mas a maneira como o Arsenal joga é um pouco diferente do Liverpool.”

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-WEST HAMAFP

    Bowen deveria ter sido o reserva de Saka na seleção inglesa para a Copa do Mundo?

    Saka, se estiver em condições físicas, ocupará a ala direita do ataque da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. Seu companheiro de clube, Noni Madueke, assumirá a função de reserva nessa posição, apesar de ter marcado apenas três gols na Premier League e de muitas vezes ter que se contentar com um papel de reserva nos planos de Mikel Arteta.

    Jarrod Bowen, por outro lado, é o capitão do West Ham e marcou 38 gols na primeira divisão nas últimas três temporadas. Questionado se está surpreso com a escolha de Madueke em detrimento de uma figura emblemática do London Stadium, Waddle acrescentou: “Jarrod Bowen garante gols. Ele provou isso nas últimas duas ou três temporadas no West Ham.

    “Sei que o West Ham teve uma temporada decepcionante, sendo rebaixado, algo que eles provavelmente nunca imaginaram que aconteceria. Mas Jarrod Bowen sempre foi um jogador consistente na lateral direita. Ele é um pouco parecido com Mo Salah, é preciso admitir, na maneira como joga — com a quantidade de gols que consegue marcar.

    “Acho que Jarrod Bowen é um jogador que poderia ter sido chamado. Se o Saka não estivesse dando conta, ele poderia ter entrado, e sabemos que o Jarrod Bowen marca gols. É uma pena que ele não tenha pelo menos recebido a camisa de reserva.”

  • Será que Saka vai ser titular pela Inglaterra na estreia na Copa do Mundo contra a Croácia?

    A Inglaterra está em plena preparação para a Copa do Mundo, com Thomas Tuchel avaliando todos os jogadores à sua disposição. Ele anunciará o time titular mais forte possível para a estreia no torneio contra a Croácia, no dia 17 de junho.

    Saka deve ser escalado, e caberá a ele — já que, em algumas ocasiões, assumiu a braçadeira de capitão no Arsenal — ajudar a fornecer o apoio necessário para que o carismático camisa 9, Harry Kane, brilhe, além de contribuir com alguns gols. Atualmente, ele soma 14 gols em 49 partidas pela seleção principal.

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