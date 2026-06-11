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Bukayo Saka, autor de sete gols, revelou o que precisa melhorar - tendo a lenda do Liverpool, Mohamed Salah, como fonte de inspiração para o artilheiro do Arsenal
Será que Saka precisa marcar mais gols?
O jogador formado na academia de Hale End marcou sete gols na primeira divisão inglesa durante a temporada 2025-26, quando o Arsenal pôs fim a uma espera de 22 anos pelo título. Ele havia marcado apenas seis gols na temporada anterior, após ter alcançado o melhor desempenho de sua carreira com 16 gols na temporada 2023-24.
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Saka foi aconselhado a tomar Salah, ícone do Liverpool, como exemplo a seguir
Questionado sobre se essa é uma área em que Saka precisa melhorar, o ex-jogador da seleção inglesa Waddle — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o NewBettingSites.uk — disse: “Sim, obviamente, pela quantidade de bola que ele recebe e pelo talento que possui. Sabemos que ele gosta de entrar com o pé esquerdo. Fui um pouco crítico nos últimos dois anos, dizendo que ele precisa trabalhar duro com o pé direito, ir pela lateral e não ter medo de cruzar. Mas quando você tem habilidade e sabe como driblar um zagueiro, então o movimento preferido dele é, obviamente, entrar para dentro.
“Mas o futebol hoje em dia é assim — quando eu jogava, era como se não importasse contra quem você jogasse, você tinha que ir para cima deles. Não se fazia o “bus parking” e havia espaço, havia liberdade. Quando você joga pelo Arsenal, que é um time de ponta, muitos times jogam recuados, fazem o “bus parking”, não permitem que ele entre para dentro, então ele acaba cruzando ou passando a bola. Sabemos que ele sofreu muitas lesões este ano, mas é algo que ele precisa incorporar ao seu jogo.
“Ele precisa encontrar uma maneira de entrar na área quando a bola está pelo lado esquerdo. Em vez de [Viktor] Gyokeres ou [Kai] Havertz, se ele estiver jogando, ele precisa estar naquela posição mais recuada entrando na área e assim marcará mais gols.
“Se você quiser olhar para alguém como exemplo, provavelmente alguém que desempenha uma função semelhante, é Mo Salah. Mas ele marca gols. Ele está sempre disposto a arriscar. Tudo bem, ele provavelmente não se esforça tanto quanto Saka na marcação defensiva, mas quando o Liverpool tem a bola, ele está sempre naquela área, procurando um rebote no segundo poste. Ou ele entra com segurança com o pé esquerdo e não tem medo de chutar. Então, talvez ele pudesse dar uma olhada nisso. Mas a maneira como o Arsenal joga é um pouco diferente do Liverpool.”
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Bowen deveria ter sido o reserva de Saka na seleção inglesa para a Copa do Mundo?
Saka, se estiver em condições físicas, ocupará a ala direita do ataque da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. Seu companheiro de clube, Noni Madueke, assumirá a função de reserva nessa posição, apesar de ter marcado apenas três gols na Premier League e de muitas vezes ter que se contentar com um papel de reserva nos planos de Mikel Arteta.
Jarrod Bowen, por outro lado, é o capitão do West Ham e marcou 38 gols na primeira divisão nas últimas três temporadas. Questionado se está surpreso com a escolha de Madueke em detrimento de uma figura emblemática do London Stadium, Waddle acrescentou: “Jarrod Bowen garante gols. Ele provou isso nas últimas duas ou três temporadas no West Ham.
“Sei que o West Ham teve uma temporada decepcionante, sendo rebaixado, algo que eles provavelmente nunca imaginaram que aconteceria. Mas Jarrod Bowen sempre foi um jogador consistente na lateral direita. Ele é um pouco parecido com Mo Salah, é preciso admitir, na maneira como joga — com a quantidade de gols que consegue marcar.
“Acho que Jarrod Bowen é um jogador que poderia ter sido chamado. Se o Saka não estivesse dando conta, ele poderia ter entrado, e sabemos que o Jarrod Bowen marca gols. É uma pena que ele não tenha pelo menos recebido a camisa de reserva.”
Será que Saka vai ser titular pela Inglaterra na estreia na Copa do Mundo contra a Croácia?
A Inglaterra está em plena preparação para a Copa do Mundo, com Thomas Tuchel avaliando todos os jogadores à sua disposição. Ele anunciará o time titular mais forte possível para a estreia no torneio contra a Croácia, no dia 17 de junho.
Saka deve ser escalado, e caberá a ele — já que, em algumas ocasiões, assumiu a braçadeira de capitão no Arsenal — ajudar a fornecer o apoio necessário para que o carismático camisa 9, Harry Kane, brilhe, além de contribuir com alguns gols. Atualmente, ele soma 14 gols em 49 partidas pela seleção principal.