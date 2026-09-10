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Bryan Mbeumo relembra trajetória da Ligue 2 até a estreia na Champions League pelo Manchester United
Mbeumo saboreia marco europeu dos sonhos
Bryan Mbeumo está prestes a alcançar uma marca importante na carreira na noite de quinta-feira, quando o Manchester United receber o Sabah na estreia das equipes na fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA. O atacante camaronês se juntou ao técnico Michael Carrick na entrevista coletiva pré-jogo para refletir sobre sua rápida ascensão no futebol europeu.
Tendo iniciado sua carreira profissional na Ligue 2 pelo Troyes, Mbeumo descreveu pisar no maior palco da Europa como uma enorme recompensa pessoal.
O jogador de 27 anos demonstrou enorme empolgação por finalmente competir contra adversários continentais de primeira linha.
- Panoramic by PsnewZ
Atacante valida decisão de transferência para Old Trafford
Ao ser questionado se jogar a Liga dos Campeões justifica sua decisão de se juntar ao Manchester United no último verão europeu, em vez de outros interessados, Mbeumo insistiu que nunca duvidou da trajetória do clube. Ele revelou que mensagens pessoais de jogadores experientes antes de sua chegada o convenceram do potencial de Old Trafford.
Mbeumo sentiu uma conexão imediata com o elenco, o que reforçou sua crença de que eles poderiam conquistar grandes coisas juntos.
"Sair da Ligue 2, na França, para um clube tão grande aqui e jogar a Liga dos Campeões é uma enorme recompensa", declarou Mbeumo. "Eu sabia que poderia ter uma boa conexão com os caras aqui e estava realmente convencido de que poderíamos conquistar algo bom."
Atacante versátil não se incomoda com mudanças de posição
Mbeumo respondeu de forma bem-humorada depois que Carrick brincou com ele sobre suas preferências táticas, explicando que se sente confortável atuando em qualquer função no ataque. Tendo jogado tanto pelo centro quanto pelos lados ao longo da carreira, o atacante reiterou que o desempenho importa muito mais do que a posição.
Depois de marcar dois gols em suas últimas duas partidas, Mbeumo demonstrou estar pronto para liderar o ataque do United contra o Sabah.
"Consigo render jogando pelo centro ou pelos lados, então isso não faz tanta diferença", observou Mbeumo. "Desde que eu possa jogar e render pela equipe, fico feliz."
- Getty Images Sport
Mbeumo se prepara para confronto histórico com Sabah
Ao admitir que costumava assistir ao sorteio da Liga dos Campeões como torcedor pela televisão, Mbeumo agora está ansioso para vivenciar a atmosfera elétrica sob os refletores de Old Trafford. Ele espera um teste duro contra o Sabah, campeão do Azerbaijão que estreia na competição.
O United pretende fazer uma atuação decisiva para iniciar sua campanha europeia com uma vitória.
Mbeumo concluiu: "Cada país e cada time são diferentes, e é sempre bom ir até lá e se testar nesse nível."
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