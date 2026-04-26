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Mbeumo hit the buffersGetty/GOAL
Richard Martin

Traduzido por

Bryan Mbeumo está em baixa - será que o Manchester United deve se preocupar com a falta de gols do jogador contratado por 65 milhões de libras?

Análises
Manchester United
B. Mbeumo
Premier League
Manchester United x Brentford
Especiais e Opinião

Quando Bryan Mbeumo se juntou ao Manchester United no verão passado, ele disse que sua mentalidade era “ser sempre melhor do que fui ontem”. Mas, após um início maravilhoso em Old Trafford, o jogador contratado por 71 milhões de libras esbarrou em um obstáculo, e muitos torcedores começaram a se perguntar se ele realmente valeu o investimento.

Nenhum jogador do United marcou mais gols na Premier League do que Mbeumo nesta temporada (nove), mas, ultimamente, os gols têm sido escassos, assim como sua contribuição geral. O atacante camaronês não balança as redes desde que marcou contra o Tottenham em 7 de fevereiro, e não contribui com nenhum gol ou assistência há dois meses.

E assim, enquanto Mbeumo se prepara para enfrentar seu ex-clube, o Brentford, na segunda-feira, muitos torcedores estão pedindo que Michael Carrick o tire da escalação titular.


  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A experiência compensa

    Mbeumo chegou ao United após ter marcado 20 gols no campeonato na temporada anterior pelo Bees, uma marca que nenhum jogador dos Red Devils havia alcançado desde Robin van Persie, na última campanha de Sir Alex Ferguson, em 2012-2013. Parte do apelo de Mbeumo era seu histórico comprovado na Premier League, o que contrastava com Rasmus Hojlund, que havia se juntado ao clube em 2023 e posteriormente enfrentou dificuldades, e com o também recém-chegado Benjamin Sesko.

    E essa aposta na experiência rendeu frutos logo no início, já que Mbeumo marcou seis gols em seus primeiros quatro meses no clube, incluindo um gol na primeira vitória do United em Anfield em 10 temporadas e dois gols uma semana depois contra o Brighton, que garantiram três vitórias consecutivas no campeonato pela primeira vez em mais de um ano.

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Máquina de trabalho"

    Após a vitória por 4 a 2 sobre o Brighton, Mbeumo foi aclamado pelo The Telegraph como a melhor contratação da temporada até então, e era difícil discordar. Apelidado de “máquina de trabalho” pelo então técnico Ruben Amorim, Mbeumo transformou o ataque do United, atuando tanto como um ponto de referência capaz de receber passes longos quanto como um corredor explosivo, capaz de se infiltrar nas defesas para receber passes em profundidade e marcar gols a partir deles.

    O progresso de Mbeumo foi interrompido por sua participação na Copa Africana das Nações em dezembro e, enquanto ele estava fora, Amorim foi demitido, o que significou que ele teve que recomeçar do zero sob o comando de Carrick.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Transição suave

    Essa notícia não deve ter sido fácil de aceitar para Mbeumo, já que Amorim o havia ajudado a dar o melhor de si, e de repente ele teve que se adaptar a uma nova posição: a de centroavante, em vez de atuar como o chamado “10 de recuo” na tão criticada formação 3-4-2-1 do técnico português.

    No entanto, a transição não poderia ter sido mais tranquila, já que foi Mbeumo quem marcou o primeiro gol da era Carrick na impressionante vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City, em janeiro. Ele seguiu em frente marcando o gol de empate na emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Arsenal, quando o United se tornou o primeiro time nesta temporada a vencer no Emirates Stadium, e Mbeumo chegou a três gols em quatro jogos ao abrir o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham.

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Secou

    Mas aquele gol contra o Spurs acabou sendo o mais recente de Mbeumo com a camisa do United. Ele não consegue marcar há oito jogos, sete dos quais foi titular. Ele deu assistências para Sesko contra o West Ham e o Everton, mas não contribuiu para nenhum gol em suas últimas seis partidas.

    A falta de produção ofensiva também não é o único problema. Mbeumo teve uma atuação absolutamente desastrosa na vergonhosa derrota por 2 a 1 para o Newcastle, que estava com 10 jogadores, mandando a bola por cima do gol com a baliza aberta em sua única tentativa da noite.

    Ele não conseguiu nenhum chute a gol no empate por 2 a 2 em Bournemouth, com sua única tentativa sendo bloqueada, e a história se repetiu quando o United virou o jogo e venceu o Crystal Palace. Mbeumo então não conseguiu dar um único chute a gol contra o Chelsea no último sábado, embora não tenha sido o único, já que Matheus Cunha decidiu a vitória apertada por 1 a 0 com o único chute no alvo dos visitantes.


  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Já não é o líder

    A queda de rendimento de Mbeumo não afetou muito os resultados do United, já que o time venceu oito das 12 partidas disputadas desde que Carrick substituiu Amorim, embora tenha conquistado apenas quatro vitórias nas últimas oito partidas desde o último gol de Mbeumo. Os Red Devils chegam ao jogo de segunda-feira contra o Brentford com uma vantagem de oito pontos sobre o Brighton, sexto colocado, na busca por terminar entre os cinco primeiros e se classificar para a Liga dos Campeões, e podem praticamente garantir seu objetivo da temporada se vencerem a equipe de Keith Andrews no Old Trafford.

    Mas a fama de Mbeumo como a melhor contratação da Premier League no verão passado esvaiu-se rapidamente, e ele está até mesmo lutando para manter esse título no United. Senne Lammens certamente merece esse prêmio específico, especialmente quando se considera que ele era relativamente desconhecido quando chegou do Royal Antwerp por apenas 18 milhões de libras.

    Mbeumo pode nem ser o melhor atacante que o United contratou no verão, já que Sesko o alcançou como artilheiro do clube, marcando quatro gols desde o último gol de Mbeumo, e isso apesar de ter sido titular em apenas metade dos jogos.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Outro Hojlund, não

    A indecisão de Carrick quanto a quem deve ser o atacante central é parte do problema. Mbeumo tem sido menos eficaz desde que começou a jogar ao lado de Sesko, não conseguindo rematar nenhuma vez nesses quatro jogos em que foi escalado na ala direita. Esse é um papel muito diferente daquele que desempenhava sob o comando de Amorim, quando desenvolveu uma excelente sintonia com o lateral-ala Amad Diallo.

    Essa amizade, no entanto, se transformou em uma rivalidade pela vaga na ala direita, com Amad impressionando ao sair do banco contra o Chelsea, depois de ter sido o melhor atacante do United na derrota em casa para o Leeds — partida em que Mbeumo começou como reserva, pois se recuperava de uma contusão.

    É claro que Mbeumo está sob enorme pressão para recuperar a forma que tinha no início da temporada, e ele não pode se dar ao luxo de deixar a seca de gols se prolongar até o final da temporada. Se ele não redescobrir seu faro de gol nos últimos cinco jogos do United, terminará a temporada com menos gols do que Hojlund marcou em sua campanha de estreia e seguirá o mesmo caminho preocupante do qual o dinamarquês nunca se recuperou.

    Mbeumo precisa seguir seu próprio mantra e ser muito melhor do que foi ontem; caso contrário, sua transferência dos sonhos para o United pode acabar mais cedo do que o esperado.

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