Bryan Mbeumo está em baixa - será que o Manchester United deve se preocupar com a falta de gols do jogador contratado por 65 milhões de libras?

A queda de rendimento de Mbeumo não afetou muito os resultados do United, já que o time venceu oito das 12 partidas disputadas desde que Carrick substituiu Amorim, embora tenha conquistado apenas quatro vitórias nas últimas oito partidas desde o último gol de Mbeumo. Os Red Devils chegam ao jogo de segunda-feira contra o Brentford com uma vantagem de oito pontos sobre o Brighton, sexto colocado, na busca por terminar entre os cinco primeiros e se classificar para a Liga dos Campeões, e podem praticamente garantir seu objetivo da temporada se vencerem a equipe de Keith Andrews no Old Trafford.

Mas a fama de Mbeumo como a melhor contratação da Premier League no verão passado esvaiu-se rapidamente, e ele está até mesmo lutando para manter esse título no United. Senne Lammens certamente merece esse prêmio específico, especialmente quando se considera que ele era relativamente desconhecido quando chegou do Royal Antwerp por apenas 18 milhões de libras.

Mbeumo pode nem ser o melhor atacante que o United contratou no verão, já que Sesko o alcançou como artilheiro do clube, marcando quatro gols desde o último gol de Mbeumo, e isso apesar de ter sido titular em apenas metade dos jogos.