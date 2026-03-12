Bryan Mbeumo dá sua opinião sincera sobre JJ Gabriel após treinar com o jovem prodígio do Manchester United

Mbeumo é o mais recente jogador titular a comentar sobre o desenvolvimento de Gabriel. Em entrevista ao Zack En Roue Libre, via Metro Sport, Mbeumo disse: “Ele é forte, o garoto é forte. Sim, ele é forte, ele é realmente especial, francamente... Acho que ele tem 15 anos. Você sente que ele deve ser uma criança, mas ele treina bastante conosco e, na verdade, você vê, você pode sentir que o garoto tem algo especial.”

Ele acrescentou que o que Gabriel faz parece “fácil”, apesar de não jogar com sua própria geração: “Na verdade, ele é uma espécie de ponta, é um driblador e, mesmo na frente da área, ainda acho que ele é bom, honestamente.”