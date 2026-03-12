Getty
Bryan Mbeumo dá sua opinião sincera sobre JJ Gabriel após treinar com o jovem prodígio do Manchester United
Da história sub-18 às sessões seniores
Em sua primeira temporada completa, Gabriel marcou 20 gols em 22 partidas pelo time sub-18. Depois de fazer história como o jogador mais jovem a estrear por esse time, com apenas 14 anos, ele agora está convivendo com o time principal em Carrington, provando que consegue lidar com o salto de qualidade com notável facilidade.
A avaliação elogiosa de Mbeumo
Mbeumo é o mais recente jogador titular a comentar sobre o desenvolvimento de Gabriel. Em entrevista ao Zack En Roue Libre, via Metro Sport, Mbeumo disse: “Ele é forte, o garoto é forte. Sim, ele é forte, ele é realmente especial, francamente... Acho que ele tem 15 anos. Você sente que ele deve ser uma criança, mas ele treina bastante conosco e, na verdade, você vê, você pode sentir que o garoto tem algo especial.”
Ele acrescentou que o que Gabriel faz parece “fácil”, apesar de não jogar com sua própria geração: “Na verdade, ele é uma espécie de ponta, é um driblador e, mesmo na frente da área, ainda acho que ele é bom, honestamente.”
Brilho técnico além da sua idade
Mbeumo também elogiou a compostura de Gabriel diante do gol. “Mesmo quando é um contra um, muitas vezes, quando se é jovem... você gagueja, mas acho que ele já tem bom sangue. Vimos ele marcar alguns gols bonitos, ele tem um bom chute. Tecnicamente, ele é forte”, observou.
Construindo para o futuro
Embora os torcedores estejam ansiosos para vê-lo em ação, as restrições de idade significam que a estreia oficial de Gabriel como profissional só acontecerá, no mínimo, na temporada 2026-27. Na quinta-feira, ele participou novamente do treino dos profissionais, enquanto o clube se prepara para o confronto da Premier League contra o Aston Villa, em sua busca contínua por terminar entre os quatro primeiros colocados da Premier League.
