De acordo com o que foi publicado pelo site "Football Insider", Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw e Marcus Rashford são candidatos a deixar o clube nos próximos meses, dentro de uma ampla onda de mudanças que o clube poderá vivenciar em 2027.

O futuro de Fernandes parece aberto a todas as possibilidades, especialmente por entrar no último ano de seu contrato com o Manchester United, enquanto o especialista em finanças do futebol Stefan Borson apontou que a saída de alguns dos atletas com salários mais altos pode dar ao clube a oportunidade de aliviar seus encargos financeiros.

Borson afirmou, em declarações divulgadas pelo "Football Insider": "É provável que Bruno Fernandes (33 anos) saia ao fim da temporada, e Luke Shaw, Harry Maguire e Marcus Rashford também podem deixar o clube, o que seria algo positivo para a folha salarial, no sentido de reduzir as despesas".

Mas ele alertou que a saída desse número de jogadores colocará o clube diante da difícil tarefa de substituí-los, esclarecendo que os melhores jogadores do mercado já têm preços que chegam a 100 milhões de libras esterlinas, e que evitar entrar nesse mercado exige um trabalho excepcional na escolha das contratações.

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