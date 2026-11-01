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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Bruno na frente: o fantasma da saída ameaça 4 nomes de peso no Manchester United

Chelsea x Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
B. Fernandes
H. Maguire
M. Rashford
L. Shaw
L. Martinez
England
Portugal
Argentina

Possíveis mudanças em 2027 e alerta para missão difícil

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O Manchester United se prepara para amplas mudanças em seu elenco nos próximos meses, que podem incluir a saída de quatro jogadores de destaque, diante do início catastrófico da equipe na temporada 2026-2027.

O United vive um período difícil sob o comando de Michael Carrick, depois de sua série sem vitórias se estender a 9 partidas em todas as competições, ocupando a décima sétima posição na Premier League, em meio a crescentes pressões sobre o treinador e seu futuro em Old Trafford.

Leia também: De atacante a acusado: ex-astro do Liverpool diz que este jogador se tornou um fardo para o Manchester United

  • A saída dos líderes: um alerta sobre uma missão difícil

    De acordo com o que foi publicado pelo site "Football Insider", Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw e Marcus Rashford são candidatos a deixar o clube nos próximos meses, dentro de uma ampla onda de mudanças que o clube poderá vivenciar em 2027.

    O futuro de Fernandes parece aberto a todas as possibilidades, especialmente por entrar no último ano de seu contrato com o Manchester United, enquanto o especialista em finanças do futebol Stefan Borson apontou que a saída de alguns dos atletas com salários mais altos pode dar ao clube a oportunidade de aliviar seus encargos financeiros.

    Borson afirmou, em declarações divulgadas pelo "Football Insider": "É provável que Bruno Fernandes (33 anos) saia ao fim da temporada, e Luke Shaw, Harry Maguire e Marcus Rashford também podem deixar o clube, o que seria algo positivo para a folha salarial, no sentido de reduzir as despesas".

    Mas ele alertou que a saída desse número de jogadores colocará o clube diante da difícil tarefa de substituí-los, esclarecendo que os melhores jogadores do mercado já têm preços que chegam a 100 milhões de libras esterlinas, e que evitar entrar nesse mercado exige um trabalho excepcional na escolha das contratações.

    Leia também: Mourinho retorna ao estádio do Racing após 15 anos: tudo mudou, exceto a bandeira do Barcelona!

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