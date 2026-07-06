Bruno Lag... O descobridor de João Félix, que deixou para trás os sonhos do Al-Ahly rumo à Liga Saudita

Após um ano inteiro desde que deixou o Benfica, surgiu para Bruno Lage uma oportunidade de ouro: comandar o Wolverhampton na Premier League, sucedendo ao treinador mais importante da história do clube, seu compatriota Nuno Santo.

A experiência no Wolverhampton não foi a primeira de Bruno Lage na Inglaterra, já que ele atuou como assistente de seu compatriota Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday entre 2015 e 2017, e depois no Swansea City entre 2017 e 2018.

Mas a experiência com os “Lobos” foi a mais difícil, sobretudo porque ele assumiu um cargo de responsabilidade e sucedeu Santo, que havia alcançado resultados excepcionais com a equipe, além de querer mudar o esquema tático de cinco para apenas quatro defensores.

Bruno Lage recuou em seus planos na primeira temporada, mantendo o esquema de cinco defensores, levando o time ao décimo lugar na Premier League, antes de começar a adotar o esquema de quatro defensores na temporada seguinte.

No início de outubro de 2022, o Wolverhampton ocupava a 18ª posição na tabela da “Premier League” e havia marcado apenas três gols, o que levou à demissão oficial de Bruno Lage do cargo.

Em julho de 2023, Bruno Lage assumiu o comando do Botafogo, mas foi demitido rapidamente em outubro do mesmo ano, após oito partidas consecutivas sem vitória.

Um ano depois, em setembro de 2024, Bruno Lage assumiu novamente o comando do Benfica e levou o time à conquista da Supercopa e da Copa da Liga, mas foi demitido após mais um ano devido aos maus resultados.