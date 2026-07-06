Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BENFICA-GARABAGHAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Bruno Lag... O descobridor de João Félix, que deixou para trás os sonhos do Al-Ahly rumo à Liga Saudita

Especiais e Opinião
Al Diriyah
B. Lage
Campeonato Saudita
Al Ahly
Arábia Saudita
Portugal
Egito

O técnico português comandará o Al-Dir’iya na próxima temporada

“Ele é a razão de eu ser quem sou hoje”, “Ele é como um pai espiritual para mim”: duas declarações que não vieram de uma única pessoa, mas de dois dos maiores astros do futebol mundial da atualidade, sobre um técnico que exerce grande influência na trajetória de todos aqueles que já trabalharam sob sua orientação.

Bruno Lagu, tornou-se o mais recente nome de destaque internacional a chegar à Liga Saudita, depois que o clube Al-Dir’iya, recém-promovido da Primeira Divisão da Liga Yello, anunciou sua contratação para comandar a equipe na próxima temporada.

  • Quem é Bruno Lag?

    Bruno Lage é um técnico português de 50 anos, nascido em 12 de maio de 1976 na cidade de Setúbal. Seu pai era técnico nas divisões inferiores do campeonato português, o que o ajudou a ingressar no mundo do futebol.

    Lag tentou iniciar sua carreira como jogador, mas atuou em níveis modestos, antes de decidir mudar para a carreira de treinador. Ele começou a treinar com apenas 21 anos, mais precisamente na base do Clube Vitória de Setúbal.

    Sete anos depois, ocorreu o passo mais marcante na carreira de Lag, quando começou a trabalhar na academia do Clube Benficense em 2004, onde assumiu o comando de várias equipes de base e contribuiu para a revelação de muitos talentos que, posteriormente, conquistaram o mundo.

    • Publicidade

  • O descobridor João Félix

    Entre as principais estrelas que passaram pelas mãos de Bruno Lage estão Rubén Díaz, atual zagueiro do Manchester City, e João Cancelo, craque do Al-Hilal emprestado ao Barcelona, que o descreveu como seu mentor.

    Já o talento mais notável foi João Félix, cuja ascensão teve Lag como figura central, quando ele assumiu de forma inesperada o comando do Benfica em janeiro de 2019, substituindo o técnico Rui Vitória, que havia sido demitido.

    Quando Lag foi promovido da equipe de base para comandar temporariamente o time principal, decidiu apostar nos talentos que conhecia das categorias de base, com destaque para João Félix, a ponto de mudar o esquema para um 4-4-1-1 especialmente para ele.

    Félix não decepcionou a aposta do seu técnico: marcou 17 gols e deu 10 assistências em 28 partidas como titular, de um total de 29, sendo descrito como o talento português mais promissor desde Cristiano Ronaldo, e depois foi transferido para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros.

  • Campeão histórico da liga

    As contribuições de “Al-Joya” ajudaram Bruno Lage e o Benfica a conquistar um título histórico, já que a equipe venceu 18 das últimas 19 rodadas e conquistou o título que já parecia perdido na época de Rui Vitória.

    Lag não parou por aí: ele levou o Benfica à conquista da Supercopa de Portugal no início da temporada seguinte, após uma vitória histórica sobre o arquirrival Sporting de Lisboa por 5 a 0.

    Mas as coisas mudaram completamente após a suspensão do Campeonato Português devido à propagação do coronavírus em 2020, quando a equipe voltou dessa pausa de uma forma totalmente diferente daquela que todos conheciam, chegando a conquistar apenas duas vitórias em 13 partidas.

    Lag foi acusado de não ter conseguido substituir João Félix, após a transferência deste para o Atlético de Madrid, e foi oficialmente demitido do cargo em julho de 2020, dando início a uma nova jornada, mas desta vez fora de Portugal.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • O sonho da Premier League

    Após um ano inteiro desde que deixou o Benfica, surgiu para Bruno Lage uma oportunidade de ouro: comandar o Wolverhampton na Premier League, sucedendo ao treinador mais importante da história do clube, seu compatriota Nuno Santo.

    A experiência no Wolverhampton não foi a primeira de Bruno Lage na Inglaterra, já que ele atuou como assistente de seu compatriota Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday entre 2015 e 2017, e depois no Swansea City entre 2017 e 2018.

    Mas a experiência com os “Lobos” foi a mais difícil, sobretudo porque ele assumiu um cargo de responsabilidade e sucedeu Santo, que havia alcançado resultados excepcionais com a equipe, além de querer mudar o esquema tático de cinco para apenas quatro defensores.

    Bruno Lage recuou em seus planos na primeira temporada, mantendo o esquema de cinco defensores, levando o time ao décimo lugar na Premier League, antes de começar a adotar o esquema de quatro defensores na temporada seguinte.

    No início de outubro de 2022, o Wolverhampton ocupava a 18ª posição na tabela da “Premier League” e havia marcado apenas três gols, o que levou à demissão oficial de Bruno Lage do cargo.

    Em julho de 2023, Bruno Lage assumiu o comando do Botafogo, mas foi demitido rapidamente em outubro do mesmo ano, após oito partidas consecutivas sem vitória.

    Um ano depois, em setembro de 2024, Bruno Lage assumiu novamente o comando do Benfica e levou o time à conquista da Supercopa e da Copa da Liga, mas foi demitido após mais um ano devido aos maus resultados.

  • Das propostas do Al-Ahly para Ahlam Roshen

    Antes de deixar o Benfica, o nome de Bruno Lage foi associado ao cargo de técnico do Al-Ahly egípcio na Copa do Mundo de Clubes de 2025, nos Estados Unidos, sucedendo ao técnico suíço Marcel Koller, que foi demitido pouco antes do torneio.

    O Al-Ahly não conseguiu fechar o acordo e acabou contratando o técnico espanhol José Ribeiro, seguido pelo dinamarquês Jes Torup, antes que o nome de Lag voltasse a ser associado ao clube vermelho no final da última temporada.

    Naquela época, o Al-Dir’iya havia chegado à final da repescagem para a promoção à Liga Roshen e conseguiu, de fato, subir de divisão pela primeira vez em sua história, após uma vitória emocionante sobre o Al-Ula.

    Pouco tempo depois da promoção, o Al-Dir’iya anunciou a contratação de Bruno Lag para comandar a equipe na próxima temporada, juntando-se assim a um grupo dos melhores treinadores do mundo na competição da Liga Roshen.