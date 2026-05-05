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Luis Felipe Gonçalves

Bruno Henrique renova contrato com o Flamengo até o fim de 2027; relembre os números do jogador pelo clube

Flamengo
Bruno Henrique

Atacante reforça status de ídolo e se aproxima de encerrar a carreira no Rubro-Negro

O Flamengo oficializou nesta segunda-feira a renovação de contrato de Bruno Henrique. O novo vínculo vai até o fim de 2027 e foi assinado após o treino no Ninho do Urubu, estendendo um contrato que terminaria em dezembro deste ano.

Com o novo acordo, o atacante caminhará para completar nove temporadas no clube. Em reta final de carreira, a renovação foi conduzida de forma rápida, refletindo o interesse mútuo pela continuidade de um dos maiores ídolos da história recente rubro-negra.

As conversas estavam avançadas há cerca de um mês. Nos últimos dias, as partes alinharam os detalhes finais e deixaram apenas a assinatura como etapa pendente até a oficialização.

A diretoria iniciou as tratativas no fim de março. O presidente Luiz Eduardo Baptista já havia se posicionado publicamente a favor da permanência, defendendo que o camisa 27 encerrasse sua trajetória no clube.

Mesmo com o novo contrato, os valores salariais não sofreram alterações. Após a renovação anterior, em 2024, Bruno Henrique figurava entre os mais bem pagos do elenco, cenário que hoje já não se mantém, mas que também não levou a qualquer tentativa de redução por parte do clube ou do estafe.

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    Números pelo Rubro-Negro

    Referência dentro e fora de campo, Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019 e construiu uma trajetória marcada por títulos e protagonismo.

    Com 17 conquistas, o atacante divide com Giorgian de Arrascaeta o posto de maior campeão da história do clube. Ao todo, são 361 jogos, 114 gols e 58 assistências com a camisa rubro-negra.

    Aos 35 anos, o jogador projeta seguir no Flamengo até decidir encerrar a carreira. A aposentadoria chegou a ser cogitada recentemente, mas não é prioridade no momento.

    A identificação com o clube pesa diretamente na decisão. Líder do elenco, Bruno Henrique segue como peça relevante no grupo, sendo visto como um dos pilares do ambiente interno.

    “Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir aqui. Vivi mais do que imaginava e só tenho gratidão. Quero continuar dando alegria ao torcedor e ajudando o clube a conquistar ainda mais”, afirmou o atacante.

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    Homenagem na Gávea

    Além da renovação, Bruno Henrique também será eternizado na história do clube. O atacante receberá um busto na sede da Gávea ainda neste ano.

    A homenagem foi confirmada por Luiz Eduardo Baptista, que destacou a importância de reconhecer ídolos em atividade.

    Bruno Henrique passará a integrar uma galeria histórica que conta com nomes como Zico, Júnior, Leandro, Andrade e Adílio, além de Olivinha, ídolo do basquete rubro-negro.

    “Vamos fazer um busto em homenagem ao Bruno Henrique no aniversário do clube. Acreditamos que ídolos devem ser homenageados em vida, diante da Nação”, afirmou o presidente.

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    Ciclos perto do fim

    Com a situação de Bruno Henrique resolvida, o Flamengo passa a ter outros nomes com contratos próximos do fim.

    Everton Cebolinha já tem destino definido e não permanecerá após 2026. Já o zagueiro Danilo avalia a possibilidade de aposentadoria ao fim da temporada, enquanto Alex Sandro ainda não tem futuro definido.

    A renovação de Bruno Henrique, portanto, não apenas reforça a permanência de um ídolo, mas também marca um momento de transição no elenco rubro-negro, com decisões importantes se aproximando nos bastidores.

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