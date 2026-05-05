Bruno Henrique renova contrato com o Flamengo até o fim de 2027; relembre os números do jogador pelo clube

O Flamengo oficializou nesta segunda-feira a renovação de contrato de Bruno Henrique. O novo vínculo vai até o fim de 2027 e foi assinado após o treino no Ninho do Urubu, estendendo um contrato que terminaria em dezembro deste ano.

Com o novo acordo, o atacante caminhará para completar nove temporadas no clube. Em reta final de carreira, a renovação foi conduzida de forma rápida, refletindo o interesse mútuo pela continuidade de um dos maiores ídolos da história recente rubro-negra.

As conversas estavam avançadas há cerca de um mês. Nos últimos dias, as partes alinharam os detalhes finais e deixaram apenas a assinatura como etapa pendente até a oficialização.

A diretoria iniciou as tratativas no fim de março. O presidente Luiz Eduardo Baptista já havia se posicionado publicamente a favor da permanência, defendendo que o camisa 27 encerrasse sua trajetória no clube.

Mesmo com o novo contrato, os valores salariais não sofreram alterações. Após a renovação anterior, em 2024, Bruno Henrique figurava entre os mais bem pagos do elenco, cenário que hoje já não se mantém, mas que também não levou a qualquer tentativa de redução por parte do clube ou do estafe.