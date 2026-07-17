Bruno Guimarães será titular no Arsenal? Por que Martin Odegaard poderia ser vendido em uma reformulação do meio-campo que levaria a braçadeira de capitão a Declan Rice

Como os Gunners também estão sendo associados ao meia-atacante do Aston Villa, Morgan Rogers, há especulações de que o craque norueguês Odegaard poderia ser negociado para liberar espaço em um meio-campo superlotado.

Ele ergueu um título importante como capitão do clube há poucas semanas; seria então uma surpresa vê-lo sendo dispensado? Aliadiere acrescentou, com a possibilidade de a braçadeira de capitão do Arsenal passar para outro jogador de grande ação: “Quando você analisa a carreira de Martin no Arsenal, vê que houve muitos altos e baixos devido a lesões, com uma temporada em que ele não esteve exatamente no seu melhor nível, na qual levou algum tempo para se recuperar de algumas lesões que sofreu.

“Então, sendo ele também o capitão, o que eu estava pensando era: os torcedores do Arsenal têm debatido bastante se ele deveria continuar como capitão ou se deveríamos passar a braçadeira para o Declan Rice. Acho que isso é algo difícil de se fazer em um clube de futebol: trocar o capitão enquanto ele ainda está no clube.

“Então, talvez a solução seja: se ele quiser sair, o clube fica satisfeito em receber uma boa quantia, todo mundo fica feliz; talvez seja a hora de Martin partir, e então a braçadeira de capitão possa ser entregue a Declan Rice.

“Quando você ouve todo esse debate entre os torcedores, tenta pensar qual poderia ser a solução para que todos fiquem satisfeitos. Mas, obviamente, quando o seu capitão acabou de levantar o troféu há alguns meses, você pensa que, com certeza, ele é o principal, é ele quem deve ficar.

“Mas o Arsenal precisa se aprimorar novamente, porque todos os outros também precisam, todos os outros gastam dinheiro. E uma coisa é certa: não dá para ficar parado e manter os mesmos jogadores. É preciso trazer sangue novo, é preciso trazer jogadores novos que tenham aquela vontade de ir ainda mais longe, de conquistar a Premier League novamente. Então, sim, pode ser que o Martin saia e outra pessoa chegue.”