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Bruno Guimarães será titular no Arsenal? Por que Martin Odegaard poderia ser vendido em uma reformulação do meio-campo que levaria a braçadeira de capitão a Declan Rice
Guimarães, estrela do Newcastle, pode custar até 100 milhões de libras
Embora tenham conquistado o primeiro título da primeira divisão em 22 anos, no Emirates Stadium estão cientes da necessidade de continuar se fortalecendo. Não podem se dar ao luxo de ficar parados, com rivais que não medem gastos prontos para começar a persegui-los.
Reforços de todas as posições estão sendo cogitados no norte de Londres, com expectativas de contratações tanto para a defesa quanto para o ataque. O meio-campo também será reforçado, com a possibilidade de trazer mais energia e criatividade para essa área do campo.
É aí que entra Guimarães, o jogador da seleção brasileira que já provou seu valor na Premier League durante cinco anos no St James’ Park. O sul-americano de 28 anos estaria aberto à ideia de enfrentar um novo desafio.
O Arsenal estaria disposto a abrir as portas se um acordo pudesse ser fechado, mas pode ser necessária uma quantia entre 80 milhões de libras (108 milhões de dólares) e 100 milhões de libras (135 milhões de dólares) para convencer os rivais nacionais a venderem o jogador.
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Será que Guimarães entraria no time titular do Arsenal?
Isso seria um grande investimento de confiança e recursos financeiros. Será que Guimaraes conseguiria sequer entrar no time titular dos Gunners, da forma como as coisas estão? Quando essa pergunta foi feita a Aliadiere, o “Invencível” — em entrevista concedida em parceria com a ToonieBet — disse ao GOAL: “É uma questão complicada, porque acabamos de encerrar a temporada com [Martin] Zubimendi, que nem sequer conseguia entrar no time. Myles Lewis-Skelly acabou de chegar e, do nada, assumiu aquela vaga no meio-campo central. Dito isso, porém, acho que Myles provavelmente não vai começar a temporada nessa posição.
“Só acho que, se o Guimarães vier, obviamente tudo vai depender de quem estiver disponível para jogar imediatamente, porque todos aqueles jogadores que estiveram na Copa do Mundo provavelmente vão voltar mais tarde mesmo e talvez não estejam prontos para começar a temporada. Mas acho que o Guimarães é um jogador de ponta, de alto nível.
“Onde ele se encaixaria nesse esquema? É difícil dizer, porque quando você tem o Declan Rice lá, tem o Martin Odegaard, que tem jogado bem, e tem o [Eberechi] Eze, que também pode fazer um ótimo trabalho.
“Então, você o colocaria na posição seis, como o mais defensivo dos três? Não sei, porque o Guimarães também adora avançar, marcar gols e estar lá na frente. Então, não sei. Não sei realmente como eles vão encaixá-lo. Mas olha, acho que é sempre ótimo ter grandes jogadores e boas opções, e o Mikel vai conseguir fazer isso funcionar do jeito que ele achar melhor.”
Odegaard pode ser vendido, enquanto Rice assume a braçadeira de capitão
Como os Gunners também estão sendo associados ao meia-atacante do Aston Villa, Morgan Rogers, há especulações de que o craque norueguês Odegaard poderia ser negociado para liberar espaço em um meio-campo superlotado.
Ele ergueu um título importante como capitão do clube há poucas semanas; seria então uma surpresa vê-lo sendo dispensado? Aliadiere acrescentou, com a possibilidade de a braçadeira de capitão do Arsenal passar para outro jogador de grande ação: “Quando você analisa a carreira de Martin no Arsenal, vê que houve muitos altos e baixos devido a lesões, com uma temporada em que ele não esteve exatamente no seu melhor nível, na qual levou algum tempo para se recuperar de algumas lesões que sofreu.
“Então, sendo ele também o capitão, o que eu estava pensando era: os torcedores do Arsenal têm debatido bastante se ele deveria continuar como capitão ou se deveríamos passar a braçadeira para o Declan Rice. Acho que isso é algo difícil de se fazer em um clube de futebol: trocar o capitão enquanto ele ainda está no clube.
“Então, talvez a solução seja: se ele quiser sair, o clube fica satisfeito em receber uma boa quantia, todo mundo fica feliz; talvez seja a hora de Martin partir, e então a braçadeira de capitão possa ser entregue a Declan Rice.
“Quando você ouve todo esse debate entre os torcedores, tenta pensar qual poderia ser a solução para que todos fiquem satisfeitos. Mas, obviamente, quando o seu capitão acabou de levantar o troféu há alguns meses, você pensa que, com certeza, ele é o principal, é ele quem deve ficar.
“Mas o Arsenal precisa se aprimorar novamente, porque todos os outros também precisam, todos os outros gastam dinheiro. E uma coisa é certa: não dá para ficar parado e manter os mesmos jogadores. É preciso trazer sangue novo, é preciso trazer jogadores novos que tenham aquela vontade de ir ainda mais longe, de conquistar a Premier League novamente. Então, sim, pode ser que o Martin saia e outra pessoa chegue.”
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Jogos do Arsenal: a temporada 2026-27 se aproxima rapidamente
Odegaard ainda tem contrato até o verão de 2028 e tem apenas 27 anos. Esses fatores, no entanto, significam que o Arsenal poderia estabelecer um preço bem alto por ele — o que ajudaria a financiar a contratação de outras opções.
Guimaraes está claramente na mira do Arsenal, mas ainda não se sabe se ele será atraído de Tyneside para o sul antes que a equipe de Arteta inicie a temporada 2026-27 em casa contra o recém-promovido Coventry, no dia 21 de agosto — após enfrentar o Manchester City na Community Shield.
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