Bruno Guimarães quer deixar o Newcastle, enquanto o Arsenal intensifica as negociações para sua contratação

Em um grande revés para os planos de Eddie Howe para a nova temporada, a BBCinforma que Guimarães solicitou sua saída do Newcastle. O jogador de 28 anos, cujo contrato atual vai até o verão de 2028, tem sido o coração do meio-campo dos Magpies desde sua chegada do Lyon em 2022, mas acredita-se que ele esteja buscando agora um novo desafio em um clube da Liga dos Campeões. A notícia chega em um momento difícil para o clube, que já sofreu saídas significativas durante esta janela de transferências.

O Newcastle está, compreensivelmente, relutante em autorizar a venda de seu capitão, especialmente após as saídas de grande repercussão de Sandro Tonali e Anthony Gordon. No entanto, os representantes do jogador já mantiveram conversas sobre seu futuro, e um valor inicial de cerca de 60 milhões de libras foi sugerido como um possível ponto de partida para as negociações. Embora os Magpies lutem para manter seu craque, a pressão vinda da capital está aumentando.



