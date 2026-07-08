AFP
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Bruno Guimarães quer deixar o Newcastle, enquanto o Arsenal intensifica as negociações para sua contratação
Guimarães dá sinais de que pretende deixar Tyneside
Em um grande revés para os planos de Eddie Howe para a nova temporada, a BBCinforma que Guimarães solicitou sua saída do Newcastle. O jogador de 28 anos, cujo contrato atual vai até o verão de 2028, tem sido o coração do meio-campo dos Magpies desde sua chegada do Lyon em 2022, mas acredita-se que ele esteja buscando agora um novo desafio em um clube da Liga dos Campeões. A notícia chega em um momento difícil para o clube, que já sofreu saídas significativas durante esta janela de transferências.
O Newcastle está, compreensivelmente, relutante em autorizar a venda de seu capitão, especialmente após as saídas de grande repercussão de Sandro Tonali e Anthony Gordon. No entanto, os representantes do jogador já mantiveram conversas sobre seu futuro, e um valor inicial de cerca de 60 milhões de libras foi sugerido como um possível ponto de partida para as negociações. Embora os Magpies lutem para manter seu craque, a pressão vinda da capital está aumentando.
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O Arsenal acelera os planos de contratação para o meio-campo
Mikel Arteta está determinado a reforçar seu meio-campo com jogadores de alto nível, e o Arsenal está agora pronto para fazer uma nova oferta pelo brasileiro. Os Gunners já haviam sondado a contratação de Tonali antes de sua transferência para o Tottenham, mas agora voltaram suas atenções firmemente para Guimarães. Apesar da recente decepção do jogador na Copa do Mundo, onde ele perdeu um pênalti na surpreendente eliminação do Brasil nas oitavas de final para a Noruega, seu histórico na Premier League continua indiscutível.
O time do norte de Londres está estrategicamente buscando uma contratação de destaque para o meio-campo. Embora opções alternativas, como Alex Scott, do Bournemouth, e Ayyoub Bouaddi, do Lille, tenham sido discutidas, Guimarães é visto como o jogador pronto para o time, capaz de elevar imediatamente o nível do time titular. Como Guimarães completará 29 anos em novembro, os Gunners estão avaliando cuidadosamente a proposta financeira para garantir que a negociação represente um valor a longo prazo.
Impacto no elenco atual do Arsenal
Caso a contratação de Guimaraes seja concretizada, isso inevitavelmente levará a uma reorganização no elenco de Arteta. O clube está disposto a ouvir ofertas pelo meio-campista veterano Christian Norgaard, que, aos 32 anos, é considerado excedente caso chegue uma opção mais jovem e dinâmica. A saída do jogador da seleção dinamarquesa liberaria espaço na folha salarial para a chegada do astro brasileiro.
Além disso, a chegada de Guimarães exerceria uma pressão significativa sobre as funções dos titulares atuais. Mais notavelmente, a posição de Martin Zubimendi como titular fixo na equipe poderia ser questionada. Arteta está empenhado em promover uma cultura de competição acirrada, e a contratação de um jogador do calibre de Guimarães não deixaria margem para complacência no meio-campo do Arsenal na próxima temporada.
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Um verão marcado por grandes mudanças no meio-campo
A tentativa de contratação de Guimarães ocorre em um cenário de extrema volatilidade no mercado de transferências para meio-campistas. O Tottenham já agiu com precisão, garantindo tanto Tonali por 92,5 milhões de libras quanto Mateus Fernandes, do West Ham, por 85 milhões de libras. Enquanto isso, o Manchester City estabeleceu um novo marco ao fechar um acordo de 116 milhões de libras — um recorde do clube — com o Nottingham Forest pelo jogador da seleção inglesa Elliot Anderson.
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