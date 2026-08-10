Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas especialmente nos dois últimos anos de seu contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-treinador do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma década brilhante no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a histórica tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar de seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo ainda sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente ficará satisfeito por ele também não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B
Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco considerável envolvido nesta contratação para a Inter, mesmo que seja uma transferência sem custos. No entanto, o clube vai esperar ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele recebia no Etihad. Agora, a campeã do Scudetto só precisa torcer para que o internacional inglês consiga se manter saudável, já que haverá sérias dúvidas sobre sua durabilidade. Em seus melhores dias, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter precisa acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo muitas vezes o traiu na Premier League. Stones chega para substituir Francesco Acerbi que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente atuar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem enxergar isso como uma espécie de grande golpe de mercado, já que, segundo relatos, superou nomes como Chelsea e Arsenal na disputa pela contratação do defensor. Nota: B
Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e ele vai esperar deixar de vez seus problemas físicos para trás na Itália. Não só esta é uma oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos, tanto no cenário doméstico quanto na Europa, por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira em mais alguns anos ao trocar o ritmo intenso da Premier League pelo andamento mais lento da Serie A, e, nesta fase já avançada da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele vai se reencontrar com o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deverá acreditar em suas chances de ser titular no sistema com linha de três de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, pode muito bem mantê-lo na disputa por espaço na seleção, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A
Krishan Davis