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Bruno Guimaraes Arsenal GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

Bruno Guimaraes pode alcançar status de ídolo cult no Arsenal e completa um temível meio-campo do clube: GOAL avalia as maiores contratações da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
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Para alguns torcedores de futebol, o verão é a parte do calendário pela qual eles mais esperam, e não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora de transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes de peso acertando transferências milionárias antes do prazo final de 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam dando certo para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter sido se tivesse tomado uma decisão diferente na mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem levou a melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas para cada transferência fechada à medida que elas acontecerem, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (Chelsea para o Como, £ 30 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará muito satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro integral por um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um prata da casa sair, e Chalobah foi uma opção sólida ao longo de um período desafiador para o clube, inclusive respondendo no momento de maior necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está novamente em forma depois de sua ruptura de LCA, então a venda de jogadores era uma necessidade, já que o clube tinha 10 zagueiros no elenco. Há defensores piores do que Chalobah entre eles, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com uma venda de lucro integral. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de o clube estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. O time italiano já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano e, tecnicamente, Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, porém, quem levará a melhor neste negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros eram mais compreensivos por conta de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e no futebol europeu se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode muito bem favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece este recomeço depois de ter sido mal administrado pelo Chelsea durante vários anos. Há a sensação de que a diretoria dos Blues vem tentando lucrar com ele há algum tempo: ele recusou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto a vendê-lo, e, um ano depois, perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão em seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a perder espaço, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado pelo time na última temporada, e o fato de representar lucro integral obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura definitiva para o defensor, que pode esperar jogar a Champions League e vivenciar uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria nenhuma surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

    • Publicidade
  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões deixou um grande vazio no meio-campo, mas agora ele parece o Springfield Gorge de The Simpsons sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda a turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur preencha a lacuna deixada por Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou apenas uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League passada, com nove gols, e seu total de cinco assistências também foi o maior da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes arrastou seus companheiros pelo cangote. Matthias Jaissle terá um trabalho monumental para estabilizar o meio-campo quando substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto para Guimaraes com a experiência adequada não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar uma missão impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta enquanto busca construir sobre o tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa do capitão do Arsenal. Ele vai injetar mais dinamismo no ataque e mais agressividade na defesa, tendo vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da última temporada. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai se adaptar de imediato, dada sua experiência e o fato de ser uma combinação perfeita para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma razão fundamental para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer adversário doméstico conseguirá superá-lo agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode acontecer na Champions League se voltar a enfrentar o Paris Saint-Germain, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse tão evasivo troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos gigantes da Europa. Ele está em pleno auge, como provou sem deixar qualquer dúvida na Copa do Mundo, ao dar quatro assistências para o Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência decisiva, embora isso tenha vindo antes de uma saída de pesadelo nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia superado o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe dará a plataforma para alcançar o patamar de classe mundial e brigar regularmente pelos maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe mortal e dita o ritmo com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos como um herói cult sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço pago por sua contratação. Nota: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, depois de problemas semelhantes de adaptação com a joia brasileira Endrick. É claro que o clube vai torcer para que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick conseguiu no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga implacável do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, existe o risco de ele voltar a Madri no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real pode seguir sem utilidade para Mastantuono mesmo se ele for bem na Fiorentina, após fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal gerido por seu clube de origem, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reviver sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola, que tenta se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parte significativa de seu salário de €3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará qualidade extra ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estavam errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente para a Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não pertencentes à UE vindos de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a acordos semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono prosperar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com muito alarde, e por uma taxa de €63 milhões que parecia uma pechincha diante da promessa que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelo Real Madrid em 2025-26, mas apenas 17 delas foram como titular, e um retorno irrisório de três gols dificilmente justificou toda a expectativa em torno dele. Mastantuono também sofreu com uma persistente lesão na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma mudança para a Serie A lhe dará espaço para fazer isso longe dos holofotes intensos do Bernabéu. Sem dúvida, é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de ter sucesso na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

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  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (Manchester City para o Leeds, £ 45 mi)

    Para o Man City: É preciso realmente questionar a forma como o City e Pep Guardiola conduziram a situação de James Trafford. Recontratado junto ao Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, esperava-se finalmente que ele fosse o número 1 no Etihad na temporada passada após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube decidiu contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, o que imediatamente fez o jovem inglês cair na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar de forma impiedosa as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro relativamente significativo com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas goleiro de copas sob o comando de Guardiola na temporada passada. É uma pena ver mais um jovem formado na base, muito bem avaliado e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma grande tacada do Leeds, que vem se reforçando silenciosamente neste verão e pode ser uma zebra na briga por vaga europeia se fizer tudo certo na próxima temporada. Trafford se junta ao cobiçado agente livre Harry Wilson e ao muito bem avaliado defensor da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic como reforços que chegam a Elland Road, oferecendo uma solução de alto nível para o que vinha sendo uma posição problemática para o Leeds. Visto como um futuro número 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle e poderia ter escolhido entre várias equipes da Premier League. O fato de ele ter escolhido o Leeds é significativo, e ele certamente deve acreditar que o clube pode subir na tabela e evitar uma luta contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira sendo nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem cobrar o dobro desse valor de uma das potências da Europa nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se estabelecer como número 1 de um clube da Premier League a longo prazo, salvo um rebaixamento chocante ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo começo, depois de ter falado abertamente na temporada passada sobre a necessidade de jogar mais, e ele espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como número 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds para cima na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel no processo, há toda chance de que receba uma oportunidade, depois de ter sido incluído no elenco de Copa do Mundo do técnico alemão apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de se juntar ao Leeds em vez de clubes como Newcastle ou dos chamados integrantes do “big six”, mas Trafford será o número 1 absoluto em Elland Road e haverá muito menos pressão sobre seus ombros. Ele acreditará, discretamente, que pode usar essa transferência como trampolim para coisas ainda maiores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Lucrar €120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aprimoraram suas habilidades na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso do clube até agora. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha que levou o Leipzig ao terceiro lugar na Bundesliga na temporada passada e construiu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem os dribles eletrizantes, as finalizações precisas e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig está acostumado a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em breve e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas essa parece ser a única forma de contratar seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno antes de 2027 enquanto segue se recuperando de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o suficiente para atuar em ambas as pontas. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal tenta contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na temporada passada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral Trent Alexander-Arnold em suas subidas ao ataque e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, por ter velocidade e agilidade para desmontar defesas, além de força e intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas já mostrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar PSG e Liverpool na disputa pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid continua sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. Nesta época no ano passado, a maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande, quando ele concluía uma transferência de €20 milhões do Leganes para o Leipzig, após o clube ter sido rebaixado de La Liga em 2024-25. Na verdade, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de começar no time reserva, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente se provou uma descoberta excelente para o clube alemão, registrando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Depois veio a convocação para a Copa do Mundo, e Diomande teve um desempenho admirável no maior palco de todos, enquanto a Costa do Marfim chegava à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jogador de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de clubes de elite da Europa, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria atrás dele. Ainda está por ser visto como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabéu e com uma etiqueta de preço de €140 milhões, mas é realmente notável que ele sequer esteja nessa posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (do Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield ao fim da campanha 2024-25, em alta, de uma forma condizente com a consistência sobre-humana que exibiu com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação de dois anos do clube depois de liderar a campanha rumo ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quão acentuada seria sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a diretoria do clube após ser obrigado a ficar no banco. Vários integrantes do elenco tiveram desempenho muito abaixo, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua atitude ruim. O Liverpool também pareceu melhor sem Salah em campo, porque sua produtividade ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua regra de longa data de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de £400.000 por semana de Salah, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. Não conseguir sequer receber uma taxa de transferência por Salah, que era alvo de longa data da Saudi Pro League, também é uma vergonha. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores cartadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas assinar com o Jogador do Ano da PFA de 2025 por um contrato de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que venceu a Super Lig apenas uma vez neste século e vive firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, o clube terá esperança de reduzir a diferença para seus arquirrivais após contratar um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve aumentar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente extensão de empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na última temporada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles poderão brigar pela liderança e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa como se veja, sair de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é constrangedor para Salah. Ele pagou o preço máximo por se colocar acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, afastando até seus torcedores mais fiéis no processo, e agora está destinado a encerrar sua carreira brilhante sem brilho. Ao que parece, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável dado seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma enorme queda de nível. A mudança não faz nada para melhorar seu legado, e ele certamente deve se arrepender em privado da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um novo e empolgante começo sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de lutar para permanecer relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação curiosa para o Brentford, que dificilmente impediria a saída de Henderson, aos 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar seu caminho ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, uma peça importante do que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na última temporada, com 32 partidas na Premier League e sendo titular na maioria delas. Sua saída, então, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída definitiva de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois de uma janela discreta até aqui, o Brentford entrou no mercado com força; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £ 41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, no entanto, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se mudando para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, muito criticada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que conta com o ex-técnico do Chelsea e atual treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel, entre seus muitos admiradores, Henderson trará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu profundamente a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja questionamentos sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bastante claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que oferecerá fora dele. No entanto, ele mostrou na última temporada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea frequentemente falhou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura inesperada no braço depois do confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presumivelmente, o ex-capitão do Liverpool se tornará de imediato um dos homens de maior confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será dada no vestiário certamente será muito atraente para ele nesta fase de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele também ajude a conduzir uma nova era fora dele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um candidato constante aos principais títulos. Parece uma missão da qual Henderson vai gostar, e não seria surpresa vê-lo ter sucesso. Um contrato de dois anos, o que o mantém coberto até os 38 anos, quando ele muito bem pode se aposentar de qualquer forma, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentín Barco (Strasbourg para o Chelsea, valor não divulgado)

    Para o Strasbourg: Segundo relatos, o Chelsea pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, um valor significativo diante da falta de experiência do jogador no mais alto nível. Esta é a 13ª negociação concluída entre os dois clubes desde o início da campanha 2025-26, mas apenas a terceira em definitivo, e o Strasbourg ficará triste em ver o argentino partir. Barco somou seis participações em gols na Ligue 1 na temporada passada, ajudando a equipe a terminar no top 8 pelo segundo ano seguido, e também teve papel fundamental na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um meia organizador mais recuado quanto como um camisa 8 de área a área, o passe progressivo de Barco deu ao Strasbourg uma penetração real, e ele cobriu cada centímetro do campo sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea faz com que perder seus principais talentos seja inevitável, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial às chances do clube de avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco foi algo meio óbvio para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade global depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre imediatamente como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa de forma ideal no sistema fluido e voltado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, já que Barco inicialmente ganhou destaque como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser explorado. Nota: B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que chegaria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, este último o contratou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar o lado físico do seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & companhia no intimidador palco da Copa do Mundo também será valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha de se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se tiver paciência e absorver o máximo possível da sabedoria de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco pode surgir como um membro importante do ambicioso projeto BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 mi)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho desse golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi, com folga, seu principal artilheiro na última temporada e o terceiro maior goleador, empatado, de toda a sua história. Certamente o clube não vai negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas isso ainda assim vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, sobretudo com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora depois de sofrer a temida ruptura do ligamento cruzado anterior em dezembro. No momento, seu compatriota Charalampos Kostoulas e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem o clube recorrerá no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem "maduros" e "emocionalmente resilientes", deixando para trás sua política de transferências voltada à juventude após outra campanha muito decepcionante sob o comando da BlueCo. Welbeck certamente oferece tudo isso em abundância, apesar de estar na reta final da carreira. E ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de já ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor temporada goleadora de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui, com 13 gols, e sua segunda melhor marca veio em 2024-25. Ele ainda soma nove gols e duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles tendo saído pelo Sunderland lá em 2010 e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele terá papel secundário em relação a Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes do elenco. Contratar Welbeck é obviamente uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio de sua carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora, ele pode acrescentar o Chelsea ao seu currículo já impressionante, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, ao que tudo indica, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular com regularidade, mas há grandes chances de receber muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve comandar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de jogar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem dividiu uma forte sintonia no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues o mantenham no elenco. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (do Manchester City para a Inter, sem custos)

    Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas especialmente nos dois últimos anos de seu contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-treinador do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma década brilhante no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a histórica tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar de seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo ainda sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente ficará satisfeito por ele também não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco considerável envolvido nesta contratação para a Inter, mesmo que seja uma transferência sem custos. No entanto, o clube vai esperar ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele recebia no Etihad. Agora, a campeã do Scudetto só precisa torcer para que o internacional inglês consiga se manter saudável, já que haverá sérias dúvidas sobre sua durabilidade. Em seus melhores dias, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter precisa acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo muitas vezes o traiu na Premier League. Stones chega para substituir Francesco Acerbi que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente atuar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem enxergar isso como uma espécie de grande golpe de mercado, já que, segundo relatos, superou nomes como Chelsea e Arsenal na disputa pela contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e ele vai esperar deixar de vez seus problemas físicos para trás na Itália. Não só esta é uma oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos, tanto no cenário doméstico quanto na Europa, por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira em mais alguns anos ao trocar o ritmo intenso da Premier League pelo andamento mais lento da Serie A, e, nesta fase já avançada da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele vai se reencontrar com o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deverá acreditar em suas chances de ser titular no sistema com linha de três de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, pode muito bem mantê-lo na disputa por espaço na seleção, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 mi)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix do Wolfsburg, aos 24 anos, então o clube ficará muito satisfeito por ter quase triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios dando resultado novamente. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma que eles esperavam, tornando-se peça-chave dos elencos campeões da Copa da Inglaterra e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com boa saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, estava ciente do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode até sentir que poderia ter conseguido mais, diante do mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de o Palace gastar pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo continua sua investida para adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente reformular suas opções na zaga, já que nenhuma de suas atuais opções confusas se destacava como solução de qualidade a longo prazo, com exceção do Levi Colwill, agora novamente em forma. Tirando o internacional inglês, a situação é meio caótica; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr deram indícios de que poderiam render mais do que entregaram, e seus futuros são incertos como resultado disso. Consequentemente, foi noticiado que o Chelsea pode até buscar outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes ventilados, o que provavelmente significaria a saída de vários membros do grupo atual. O clube do oeste de Londres provavelmente entenderá que, embora seja um pouco alto, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente bom no mercado atual por um zagueiro já testado na Premier League e internacional completo pela França que está se aproximando do auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária em campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com cara de solidez para construir em torno dela. Agora, trata-se de se desfazer do excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele fez mais do que por merecer a oportunidade de dar o salto para um chamado clube do “big six” neste verão, após uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele; ele permanece na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pelo lado direito, dadas as limitações de jogadores como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso faria com que ele rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele desempenhou um papel tão importante primeiro na classificação da equipe para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto de equilíbrio do time. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Ao menos, dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, o Forest afirma que é a segunda, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Portanto, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, o sentimento predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nesta negociação. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um herdeiro à altura do trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivesse convencido na função de camisa 6. Anderson, porém, parece ter o perfil ideal. Ele é um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Ainda assim, simplesmente não dá para negar que este é o exemplo definitivo da "taxa inglesa". Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode eventualmente se tornar um grande jogador. Mas ele vem de apenas algumas boas temporadas no Forest e ainda nem sequer jogou a Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, e não a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A escolha certa no momento certo. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para atuar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma pressão enorme, e Anderson não seria o primeiro jovem meio-campista promissor da Inglaterra a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece ser um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a grande, grande diferença entre as respectivas situações é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga como titular. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para que ele se firme como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido tirar Garnacho de seus livros tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de uma única temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que o Chelsea havia permitido que Garnacho faltasse ao treinamento de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e esse movimento rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi relatado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste estágio qual será a taxa, mas imagina-se que não ficará muito aquém da avaliação do Chelsea, o que deixará o clube muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma movimentação que vai acender o sinal de alerta para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a principal força por trás da busca pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol possa restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, devido ao fato de que Garnacho já há algum tempo parece desprovido da vivacidade e da marra que o tornaram um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de replicar os números de Rogers no ataque, e haverá perguntas sérias a serem respondidas se ele não render enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo no fim da temporada, e por uma taxa que provavelmente será alta. O acordo também é uma forma bastante descarada de contornar as regras financeiras, já que está claramente estruturado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca se o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre as taxas seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Um segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira cair na mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que anteriormente renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino estará enganado se achar que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do “big six”, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos depois que a vaga na Champions League foi garantida mais uma vez, um impulso para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional; ele simplesmente precisava fazer 10 partidas na Premier League. No entanto, foi deixado de lado por Emery e raramente era incluído em uma lista para o dia do jogo. O técnico já tem histórico disso, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador que contratou por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação do campeão belga pelo ponta. O clube vendedor estava em posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro fará uma grande diferença para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo com inteligência após retomar o título do Union Saint-Gilloise na última temporada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a transferência de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche vários requisitos em termos de reposição. O internacional grego fez uma excelente temporada individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando a levar o Brugge ao título da liga e ao mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco ligado a essa mudança, mesmo que a taxa pareça ter bom custo-benefício no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e o Norwich estivesse condenado ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele conseguirá traduzir sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado lições dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil de rotação em um primeiro momento. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem fracassada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais a FC Twente e Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que estabeleceu no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo informações, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente ficará muito satisfeito por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 mi)

    Para o Dortmund: Provavelmente foi o melhor que o clube poderia ter feito nas circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance de assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund ficou sem outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder de graça no próximo ano um ativo bastante valioso. Adeyemi obviamente vale mais do que os € 22 milhões que o Dortmund vai receber de imediato, mas não se deve esquecer que ele sofreu várias lesões e teve dificuldades para manter a regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem ao garantir uma cláusula de venda futura em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Demos ao Barça muitas críticas ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso reconhecer quando merece, porque isso pode se provar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande estrela da Alemanha, mas ele ainda tem apenas 24 anos, o que o torna uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um futuro superastro quando trocou o Red Bull Salzburg pelo Dortmund em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida houve sinais na temporada passada de que ele poderia finalmente atingir seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida muito mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de um ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulado neste verão. Basicamente, este parece ser o movimento certo na hora certa para Adeyemi, que não terá uma plataforma melhor para finalmente atingir seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £ 117 milhões)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na última temporada, seis posições e 13 pontos à frente do Chelsea, e vai disputar a Champions League nesta temporada, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela frente. Ainda assim, os atuais campeões da Liga Europa foram totalmente incapazes de impedir que seu bem mais valioso se transferisse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que é um dinheiro absurdo e ajudará muito o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que reforça o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma evidência de que os ricos proprietários do clube estão sendo prejudicados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um grande golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pela fracassada tentativa de se classificar para a Champions League na última temporada, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todos estão se fazendo agora, com muita gente já esperando que um integrante do "esquadrão bomba" do Chelsea apareça em Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa brutalmente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores na busca por um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou caro demais por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes de Premier League no currículo e apenas um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar muitos problemas sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem via de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde era esperado que ocupasse o lugar do recentemente saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele foi seduzido por Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em um time mais fraco tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Sendo justo, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar funcionando muito bem para Rogers, especialmente porque ele agora poderá jogar a Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de base no Manchester, Palmer. De fato, poderemos ver várias comemorações "geladas" nos jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões já é há muito tempo uma fonte de frustração em Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e é impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. O time do espanhol sofreu demais enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, quando ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no LCA. Nota: D

    Para o United: Uma ótima surpresa. Não havia qualquer indicação de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que a transferência estava perto de ser concretizada. Por isso, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil etário que o United buscava neste verão e certamente já tem bastante rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão séria a serviço do Uruguai e o United ficar sem condições de fechar negócio por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador comprovado de Premier League e reforçou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade tão necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele achasse que já tivesse passado. Há muito tempo Tielemans é apontado como nome para um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e isso não teria sido um problema. O Villa é um clube enorme por si só. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que torna esta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de exibir sua maravilhosa gama de passes e sua técnica tremenda em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 mi)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua, já que o clube concordou em vender um de seus jovens jogadores promissores a um rival direto por um lugar no top 4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para passar a fazer parte do elenco principal, atuando regularmente ao longo da temporada 2025-26 e muitas vezes impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em adicionais, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem de alto potencial do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas a quantia substancial oferecida significa que o negócio provavelmente era bom demais para recusar. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de nível mundial em Old Trafford, este não é um acordo que será lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que causa certa estranheza para todas as partes. Depois de perder os principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Manchester City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos em um movimento de pânico enquanto tenta evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando sua pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os dirigentes do United estavam "calmos" depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador do qual o Chelsea claramente estava disposto a abrir mão. O Manchester United precisa de peças no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências terminar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos níveis a alcançar. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Brasil após uma temporada em que alternou presenças e ausências no time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando os Blues em busca de "futebol regular no time principal". Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes devendo chegar em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos nos bastidores e da constante troca no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United será capaz de oferecer mais estabilidade a longo prazo. Eles podem, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seus quase ex-empregadores não se classificaram para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam com seu clube financiado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gasto bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou no 12º lugar da equipe de Eddie Howe na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é realmente traumatizante para os torcedores é que isso provavelmente nem seja o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os proprietários sauditas do clube reduzindo seu investimento no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem sequer podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que de qualquer forma provavelmente será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Spurs decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se esses movimentos são sinais de desespero ou demonstrações de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas prova de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não teria uma taxa semelhante?! O internacional italiano provou sem dúvida ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Spurs precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos de frustração com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências conduzida pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube deixar rivais da Premier League para trás para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança das mais inesperadas. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que o apoiou durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que explica isso? Obviamente, nunca houve chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao suposto desejo de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali acabou no Tottenham, onde agora está prestes a passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Spurs por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança funcione bem para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter de Milão para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha de 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, em um bom dia, ele continua sendo um dos melhores laterais ofensivos em atividade, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bastante ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha mais dois anos de contrato. É justo dizer, porém, que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025, antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que vem construindo a reputação de caçador de oportunidades enquanto lida com as rigorosas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real, e essa taxa fica bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid, segundo relatos, havia separado para um novo lateral-direito para competir com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que, sem dúvida, é mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma quantia tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser uma boa solução temporária por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries vai ter querido que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com 55 participações em gols em 207 jogos como ala pela direita, além de ajudar os nerazzurri a conquistar o título da Serie A em 2023-24 e 2025-26 e a chegar a duas finais da Champions League. Ele certamente fez por merecer o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu preço baixo significa que a pressão no Bernabéu será um pouco menor. Será muito interessante ver se ele deixará Alexander-Arnold fora do time, tendo supostamente conversado com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará bastante a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que seriam necessárias algumas vendas importantes, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais mesmo antes de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não é nenhuma surpresa. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante ruim. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece um raro crédito. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube está falando sério neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke foi uma demonstração de intenções, isso está em outro patamar. Fernandes é um jogador de 21 anos muito talentoso. Pode atuar em várias funções e há muito tempo parece um jogador que prosperaria em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um inegável ar de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos pelo interesse em contratar Sandro Tonali também, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, se dispôs a pagar acima do valor de mercado por Fernandes para afastar o interesse de times como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais um argumento para atacar os donos do clube. De fato, só para contextualizar os números envolvidos, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não está nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: Um movimento estranho à primeira vista. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer algo como uma troca de lado. No entanto, o clube do norte de Londres deve estar muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi poderia ajudar a levar a um nível completamente diferente. É claro que deve haver alguma preocupação sobre por quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida pela estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não acontecesse em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 milhões)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo antes de definir um preço para Saibari, já que sempre havia a chance de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de €5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar títulos na Holanda de forma consistente, apesar de precisar vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de sua seleção antes de converter o pênalti decisivo na vitória nas dezesseis avos de final sobre a Holanda. No entanto, como o diretor esportivo Max Eberl afirmou quando a transferência foi confirmada, este era um acordo no qual o Bayern vinha trabalhando há algum tempo. Não foi uma medida reativa a um jogador aleatório que se destacou em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a mistura certa de técnica, entrega e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção marroquina muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", mesmo que abrir caminho para um time titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa se revelar um verdadeiro pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à frente, ele está nas nuvens neste momento e acredita, compreensivelmente, que pode se provar uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £47 milhões)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela base do clube, mas fez apenas algumas partidas pelo time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não vá permanecer em Bérgamo e deixar sua marca no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que Inter e Chelsea, entre outros, demonstraram interesse, sua cabeça virou e sempre pareceu que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico. O espanhol supostamente deu o aval para este negócio, e o clube agiu rapidamente para fechar um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira em 24 horas para atravessar a negociação da Inter por Palestra. Havia uma expectativa generalizada de que ele se juntaria ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A em 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e parece bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, após gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais: é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente superando com folga a oferta da Inter, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada no futebol de elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta sobre por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base ele frequentou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a proposta contratual do Chelsea, segundo relatos, ser de quase £100 mil por semana, mais do que o dobro do que a Inter havia oferecido, pode ajudar a explicar. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente aproveitou a oportunidade para se testar na elite do futebol inglês. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A ainda no início da carreira. Ele muito bem pode ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que ele pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Belo negócio! O campeão europeu deve estar rindo à toa por ter encontrado alguém disposto a pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na temporada passada. Vale lembrar que Ramos deveria ser a resposta para o problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um "falso 9", o que não depõe muito a favor do português. Também não ajuda o fato de ele ainda continuar atrás de um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Então, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e muito menos por absurdos €75 milhões. Ainda assim, com um negócio sensacional, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: Impressionante, simplesmente impressionante. Vamos esclarecer uma coisa imediatamente: Ramos é um bom centroavante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG, ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz o menor sentido, especialmente para um Milan que certamente não está nadando em dinheiro. Como consequência, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento tentando entender o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, e também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Mais uma vez, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai marcar gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos não oferece nem de longe a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade há muito esperada para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Achávamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de grande promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, freando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma coleção invejável de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas uma boa opção para entrar no decorrer da partida, um substituto capaz de causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos vai ser a referência de ataque de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora já seja um valor alto de qualquer forma, é absolutamente gigantesco para um time da Serie A. A bola está com você, Goncalo, chegou a hora de provar o seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará satisfeito por ter conseguido uma taxa tão significativa pelo defensor holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, essa quantia será reinvestida em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Spurs Luka Vuskovic, em especial, no radar do clube, no que seria uma transferência separada depois de seu impressionante empréstimo ao Hamburg. O Brighton também não sofre com falta de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli em seu elenco e Igor Julio pronto para retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, é difícil não sentir que o Spurs foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato no sul da costa inglesa. Seria de se pensar que um acordo com desconto por um jogador desse calibre deveria realisticamente ter custado algo na casa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, teriam demonstrado interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece praticamente certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de zaga Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Ao menos, o Tottenham está levando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu o auge, é um ótimo passador e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time tem sentido muita falta. O internacional da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para coisas ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool concretizaram o interesse que teriam demonstrado, então, se ele quer ser titular absoluto em um chamado clube do ‘Big Six’, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer qualquer forma de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano temperamental anteriormente, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. O único caminho realmente é para cima para o Spurs depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que só contratou no verão passado por apenas €5 milhões, mas o time de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de 50% de mais-valia em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões de sua cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/US$ 45 milhões) vão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/US$ 17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável depois de uma temporada em que ele teve participação em 12 gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube tinha as mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de mercado entre Liverpool e Newcastle! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se juntou ao Barcelona, mas, ao perceber uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu rápido para atravessar o negócio apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a própria oferta do clube de Tyneside ter sido supostamente aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de golpe de mercado, então, mas também ficará encantado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar por qualquer um dos lados, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram uma enorme lacuna no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo treinador aparentemente tendo pressionado para que o negócio acontecesse. Ele terá, no entanto, de se certificar de que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha rumo a se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube supostamente esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma ida para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele mais tarde acabou no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz vai esperar se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o treinador ideal para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá uma briga nas mãos para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo esperado na disputa pelo muito bem avaliado mago das pontas do RB Leipzig, Yan Diomande, mas ele ainda assim deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, de graça)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do zagueiro não tivesse sido deixado se aproximar do fim em primeiro lugar. Se os Reds o tivessem amarrado a um novo vínculo quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teriam conseguido exigir uma taxa razoável quando chegasse a hora de se separar, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido absolutamente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais exorbitantes de Konate, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi um enorme desperdício de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao alvo de longa data Konate o tipo de salário astronômico que ele procura, o que, apesar do fato de não pagar uma taxa, representa um risco, dado o quão mal o zagueiro atuou durante toda a frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que os Blancos supostamente haviam decidido encerrar o interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está efetivamente apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do seu melhor momento, Eder Militao segue sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira classe, no entanto, e isso tem cara de uma movimentação que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa vigilância em torno dos Blancos, tanto da torcida quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que deve conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário astronômico que tanto deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como um potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir recuperar sua confiança e sua melhor forma logo no início, então terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no Real reformulado de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é, simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente incansável e inventivo que foi absolutamente fundamental para o período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia após nove anos de serviço estelar. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Duas razões para comemorar. O Real Madrid não apenas garantiu de graça um jogador de qualidade excepcional, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua contratação. Após meses de especulação, parte da qual o próprio Bernardo chegou a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva, sem dúvida, já ficaram para trás, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League na temporada passada que segue capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os integrantes mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o negócio do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A ida para a Espanha que ele buscava há tanto tempo. Em pelo menos as últimas três janelas de verão, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como fazê-lo mudar de ideia, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, tendo sido destronado do topo do futebol espanhol pelo Barcelona, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo em seu lugar de destaque é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e do qual vai gostar. A disputa por vagas no Real é intensa e Silva não é mais tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco jardas estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Assim, embora talvez seja uma pena que ele não tenha ido para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim da casa dos 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Parece um negócio estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se transformou em uma peça defensiva-chave dos Blues desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. No seu melhor nível, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais quando contratou o espanhol do Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões), e, como ele supostamente havia sinalizado nos bastidores a intenção de sair e vinha criticando abertamente a forma como o clube está sendo administrado, o time provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), depois de considerar que ele não era intocável. De fato, o clube talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso em janelas futuras por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perdeu uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que, aconteça o que acontecer, o que Jose Mourinho diz é lei, já que o Real Madrid inicia sua campanha de reforços nesta janela antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou alto com um lateral-esquerdo já no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabeu, vindo do Benfica, mas isso não o impediu de abrir os cofres por Cucurella, que supostamente foi identificado como alvo por seu novo (velho) treinador. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para uma equipe que adotou uma abordagem relativamente econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos de alto nível os Blancos realisticamente ainda vão contar com ele? Ao menos, ele tem as características de um jogador “à la Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real agora também se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal no novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de ficar desiludido com a maneira como a BlueCo vinha conduzindo seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabeu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, então, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real apareceu. Considerando que aparentemente foi um nome escolhido por Mourinho, ele tem grande chance de se firmar como peça importante também, com Carreras provavelmente entrando e saindo do XI do português em sistema de rodízio. No entanto, à luz da taxa elevada, ele precisa render imediatamente ou corre o risco de ter a famosa torcida impaciente do Bernabeu em seu encalço, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, sem custos)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente está entre as melhores contratações da história do clube, uma peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £ 8 milhões junto ao Hull City lá em 2017 e, no auge, era discutivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não dá para negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, e foi por isso que o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao trazer Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 do Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, só faça o nível cair ainda mais na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham pode ter carecido de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza acabara de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente de graça é um pequeno bônus interessante, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League na preparação para a Copa do Mundo, algo que aparentemente o Tottenham estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou começando mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que está em boa forma ao seguir para a América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam demonstrado interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até achar que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente os Spurs ao longo do verão. Ainda assim, não estamos convencidos de que Robertson realmente vá jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

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    29 de maio: Anthony Gordon (Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, já que a perturbação causada pelo sueco artilheiro não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rapidamente para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção para sugerir que valha £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não será nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora da porta em St. James' Park, prova que o Newcastle já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob donos sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar alto em jogadores há algum tempo devido aos seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom presságio que seu primeiro movimento, depois de finalmente colocar a casa em ordem, seja gastar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer lugar do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não há como fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim o preço sob uma luz mais favorável, enquanto também foi apontado que o Scouser marcou 10 vezes na Champions League desta temporada, mas seis desses gols foram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade saiu em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League é um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Portanto, embora Gordon tenha mais chance de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia melhor custo-benefício em outros lugares, sugerindo que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações seriamente inconsistentes na Premier League, particularmente ao longo dos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que vinha claramente cobiçando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal, para o qual também torcia quando era menino, enquanto inicialmente parecia que ele iria para o Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern compreensivelmente recuou diante do preço pedido, e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um jogador de papel secundário. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time estrelado, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai sair de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle