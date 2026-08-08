Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Bruno Guimaraes Arsenal GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

Bruno Guimaraes pode alcançar status de ídolo cult no Arsenal e completa um meio-campo temível do clube: GOAL dá notas para as maiores negociações da janela de transferências de verão de 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern de Munique
I. Saibari
M. Palestra
Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
PSG
Inter de Milão
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês

Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do calendário pela qual eles mais esperam, e não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes de peso acertando transferências milionárias antes do fechamento da janela em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências dão certo para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter sido se tivesse tomado uma decisão diferente na mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas para cada transferência concluída à medida que ela acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores, e perdedores, da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora ele parece o Springfield Gorge, de Os Simpsons, sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo contratado Sean Steur preencha a lacuna deixada por Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou só uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League na última temporada, com nove gols, e suas cinco assistências também foram o melhor número da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes carregou seus companheiros nas costas. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental pela frente para estabilizar o meio-campo assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto com a experiência adequada para Guimaraes não for encontrado imediatamente, isso pode se provar uma missão impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Uma jogada de mercado muito inteligente de Mikel Arteta, enquanto ele busca dar sequência ao tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa do capitão do Arsenal. Ele dará mais dinamismo ao ataque e mais agressividade à defesa, tendo vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da última temporada. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai começar voando, dada sua experiência e o fato de que ele é uma combinação perfeita para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma razão-chave para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer rival doméstico conseguirá superá-lo agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode acontecer na Champions League se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse tão sonhado troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos gigantes da Europa. Ele está em pleno auge, como provou sem deixar dúvidas na Copa do Mundo, dando quatro assistências para o Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência decisiva, ainda que antes de uma saída desastrosa nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia ultrapassado o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe dará a plataforma para alcançar o nível de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o tom com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos como um herói cult feito sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço pago por ele. Nota: A+

    James Westwood


    • Publicidade
  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, após problemas semelhantes de adaptação do prodígio brasileiro Endrick. Claro, o clube vai torcer para que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick fez no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga implacável do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, há o risco de ele voltar a Madri no próximo verão europeu ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real pode continuar sem ter utilidade para Mastantuono mesmo que ele vá bem na Fiorentina, depois de fechar as contratações de Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal administrado por seu clube de origem, e agora há muitos obstáculos no caminho para reativar sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola em sua tentativa de se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parte significativa de seu salário de €3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará mais qualidade ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estavam errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente da Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não pertencentes à UE vindos de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a acordos semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono brilhar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com muito alarde, em uma transferência de €63 milhões que parecia uma pechincha diante da promessa que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelo Real Madrid em 2025-26, mas apenas 17 delas foram como titular, e uma modesta marca de três gols dificilmente justificou toda a expectativa em torno dele. Mastantuono também enfrentou uma persistente lesão na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma ida para a Serie A lhe dará espaço para fazer isso longe dos intensos holofotes do Bernabéu. Sem dúvida, é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de dar certo na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (do Manchester City para o Leeds, £ 45 mi)

    Para o Man City: É preciso questionar a forma como o City e Pep Guardiola conduziram a situação de James Trafford. Recontratado junto ao Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, finalmente se esperava que ele fosse o camisa 1 no Etihad na temporada passada após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube achou por bem contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, o que imediatamente fez o jovem inglês cair na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar de forma implacável as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro considerável com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas um goleiro de copas sob o comando de Guardiola na temporada passada. É uma pena ver mais um jovem muito bem avaliado, formado na base e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma grande cartada do Leeds, que vem se reforçando silenciosamente neste verão e pode ser um azarão na briga por vaga europeia se jogar as cartas certas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois das contratações do cobiçado agente livre Harry Wilson e do muito bem avaliado defensor da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, oferecendo uma solução de alto nível para o que tem sido uma posição problemática para o Leeds. Visto como o futuro camisa 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle, e poderia ter escolhido entre várias equipes da Premier League. O fato de ele ter escolhido o Leeds é significativo, e ele certamente acredita que o clube pode subir na tabela e evitar uma luta contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira como nada mais do que um reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds poderá muito bem cobrar o dobro desse valor de uma das potências da Europa nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 de um time da Premier League no longo prazo, a menos que aconteça um rebaixamento surpreendente ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de outro recomeço, depois de ter falado abertamente sobre a necessidade de jogar mais na temporada passada, e espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir fazer o Leeds subir na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel no processo, há todas as chances de que receba uma oportunidade, depois de ter sido incluído na convocação do treinador alemão para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de se juntar ao Leeds em vez de clubes como o Newcastle ou os chamados integrantes do “big six”, mas Trafford será o camisa 1 indiscutível em Elland Road e haverá muito menos pressão sobre seus ombros. Ele acreditará, em silêncio, que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda melhores. Nota: B+

    Krishan Davis

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Ter um lucro de €120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aprimoraram suas habilidades na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso do clube até agora. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig até o terceiro lugar na Bundesliga na última temporada e construiu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem os dribles eletrizantes, a finalização precisa e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em breve e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou acima do valor por Diomande, mas essa parece ser a única forma de contratar seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno até 2027, enquanto continua sua recuperação de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o bastante para atuar em ambas as pontas. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal pressiona para contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral Trent Alexander-Arnold em suas subidas ao ataque e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, tendo a velocidade e a agilidade para desmontar defesas, além da força e da intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas já mostrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de transição. Superar PSG e Liverpool na disputa pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. Muitos torcedores casuais nem sabiam da existência de Diomande nesta época no ano passado, quando ele concluiu uma transferência de €20 milhões do Leganes para o Leipzig, após o clube ter sido rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de ter começado no time reserva, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente provou ser uma descoberta excelente para o clube alemão, somando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Depois veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande se saiu admiravelmente no maior palco de todos, enquanto a Costa do Marfim chegava à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jogador de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de clubes de elite da Europa, mas provavelmente ainda nunca imaginava que o Madrid viria atrás dele. Ainda resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabéu e com o preço de €140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nesta posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (do Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield ao fim da campanha 2024-25, em alta, como convinha à consistência sobre-humana que havia demonstrado com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação de dois anos do clube depois de liderar a campanha rumo ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quão acentuada seria sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a diretoria do clube após ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram um desempenho muito abaixo do esperado, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua atitude ruim. O Liverpool também pareceu melhor sem Salah em campo, porque sua produção ofensiva secou e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool nunca deveria ter quebrado sua regra de longa data de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de Salah, de £400.000 por semana, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. Não conseguir sequer uma taxa de transferência por Salah, que era um alvo de longa data da Saudi Pro League, também é um escândalo. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores cartadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um acordo de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que só venceu a Super Lig uma vez neste século e vive firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, o clube terá esperança de reduzir a diferença para seus arquirrivais após trazer um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência gratuita dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente renovação de empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na temporada passada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles podem brigar pela liderança e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa como se veja, sair de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia em um intervalo de 12 meses é algo embaraçoso para Salah. Ele pagou o preço máximo por se colocar acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, alienando até mesmo seus torcedores mais fiéis no processo, e agora está destinado a encerrar sua carreira brilhante de forma apagada. Ao que tudo indica, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável dado seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma queda enorme de nível. A mudança não faz nada para melhorar seu legado, e ele certamente deve estar se arrependendo em particular da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um novo começo empolgante sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de penar para seguir relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (do Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação estranha para o Brentford, que dificilmente impediria a saída de Henderson, de 36 anos, quando o Chelsea veio atrás dele, chegando até a facilitar seu caminho ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, uma parte importante daquilo que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na última temporada, fazendo 32 partidas na Premier League e sendo titular na maioria das vezes. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois do que vinha sendo uma janela discreta até aqui, os Bees entraram no mercado com força; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £ 41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, no entanto, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se transferindo para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia de transferências anterior do Chelsea, muito ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e tendo o ex-técnico do Chelsea e agora da Inglaterra, Thomas Tuchel, entre seus muitos admiradores, Henderson levará todas as características que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu muito a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja dúvidas sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bastante claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que oferecerá fora dele. No entanto, ele mostrou na última temporada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea frequentemente vacilou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que ele mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura inusitada no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem sequer terá de mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presume-se que o ex-capitão do Liverpool se tornará imediatamente um dos homens de maior confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será dada no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira brilhante. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele ajude a inaugurar uma nova era também nele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um candidato consistente aos principais títulos. Parece o tipo de missão que Henderson vai abraçar, e não seria surpresa vê-lo ser bem-sucedido. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38, quando muito provavelmente poderá se aposentar, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, valor não divulgado)

    Para o Strasbourg: Segundo informações, o Chelsea pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco junto ao seu clube-irmão, uma quantia significativa diante da falta de experiência do jogador no mais alto nível. Trata-se do 13º negócio fechado entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas o terceiro em definitivo, e o Strasbourg ficará triste ao ver o argentino partir. Barco somou seis participações em gols na Ligue 1 na temporada passada, ajudando a equipe a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano seguido, e também teve papel fundamental na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador recuado quanto como um camisa 8 de área a área, Barco deu ao Strasbourg uma real capacidade de infiltração com seus passes progressivos e cobriu cada centímetro do campo sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea torna inevitável a perda de seus maiores talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial às chances de o clube avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco era uma decisão bastante óbvia para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade mundial depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre de cara como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa de forma ideal no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, com Barco tendo inicialmente construído seu nome como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser desenvolvido. Nota: B+

    Para o Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que chegaria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, este último que o contratou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar a parte física do seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & cia. no intimidador palco da Copa do Mundo também será valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também precise se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se tiver paciência e absorver o máximo possível de conhecimento de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco pode surgir como um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho do golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi, com folga, seu principal artilheiro na última temporada e o terceiro maior goleador, em empate, de toda a sua história. Certamente não vão negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do LCA em dezembro. No momento, o compatriota de Tzimas, Charalampos Kostoulas, e o atacante alemão Georginio Rutter são suas únicas opções, embora Evan Ferguson esteja de volta após seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem eles recorrerão no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, enquanto deixa para trás sua política de transferências voltada à juventude após outra campanha extremamente decepcionante sob a gestão da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso de sobra, apesar de estar na reta final da carreira. Ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de agora ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor campanha artilheira de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui (13), com sua segunda maior marca tendo vindo em 2024-25. Ele inclusive já marcou nove gols e deu duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles pelo Sunderland, lá em 2010, e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele ficará como opção atrás de Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato. Contratar Welbeck é obviamente uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora ele pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular com regularidade, mas há toda a chance de que receba muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de jogar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem teve uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues o mantenham por perto. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (do Manchester City para a Inter, de graça)

    Para o Man City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Man City, mas particularmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que lhe fosse oferecida uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia indicado no início de 2025-26 que Stones teria uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o tirou de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma brilhante passagem de uma década pelo Etihad, tornando-se uma peça-chave na defesa e ajudando o clube a conquistar a histórica tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo ainda sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar indo para um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco significativo envolvido nesta movimentação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube vai esperar ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, que, segundo relatos, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em um bom dia, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é quase um refúgio para jogadores veteranos, e a Inter certamente acredita que o ritmo mais lento na Itália cobrará menos fisicamente de um jogador cujo corpo muitas vezes o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês ainda pode atuar por muitos anos em uma liga menos intensa. Os Nerazzurri também podem muito bem ver isso como uma grande jogada, tendo, segundo relatos, superado nomes como Chelsea e Arsenal pela contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço e vai esperar deixar de vez para trás seus problemas físicos na Itália. Não só esta é uma oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá disputando os principais títulos no cenário nacional e europeu por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Ele talvez ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e vai acreditar em suas chances de começar no sistema com três zagueiros de Cristian Chivu ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje seguir com sua carreira pela Inglaterra após o verão, depois da decepção pela eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, aos 24 anos, então o clube ficará encantado por quase ter triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios dando resultado mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da maneira que eles esperavam, tornando-se peça-chave dos elencos campeões da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com qualidade na saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, estava ciente do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode até achar que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois que o Palace gastou pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue em sua estratégia de adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente reformular seu setor de zaga, já que nenhuma de suas opções atuais, em meio à confusão, se destacava como solução de qualidade a longo prazo, além de Levi Colwill, agora recuperado fisicamente. Tirando o internacional inglês, a situação é um pouco caótica; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos deixaram a impressão de que renderiam mais do que realmente renderam, e seus futuros são incertos por causa disso. Como consequência, foi noticiado que os Blues podem até ir atrás de outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes citados, o que provavelmente significaria a saída de vários integrantes do grupo atual. Os londrinos provavelmente entendem que, embora seja um valor um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um preço razoavelmente justo no mercado atual por um zagueiro com rodagem na Premier League e internacional completo pela França, que está se aproximando do auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para construir em cima. Agora, trata-se de se desfazer do excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele fez mais do que por merecer a oportunidade de dar o salto para um clube do chamado “big six” neste verão, após uma sequência de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele; ele segue na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de nomes como Fofana e Chalobah e a incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou um herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso o faria rapidamente se tornar uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste ao ver Anderson sair, já que ele desempenhou um papel tão importante primeiro na classificação do time para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o fulcro da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, o Forest diz que é a segunda, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Então, embora Anderson claramente faça falta no City Ground, o sentimento predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest passou o City para trás nessa. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri deles. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras as suas intenções, todos os sinais apontam para a saída do vencedor da Bola de Ouro do Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de um sucessor à altura para o trono do jogador de 30 anos de qualquer forma. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes algum dia realmente tivesse convencido na função de camisa 6. Anderson parece ter esse perfil, porém. É um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Simplesmente não dá para negar, porém, que este é o exemplo máximo do “imposto inglês”. Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem de um par de boas temporadas no Forest e ainda nem sequer jogou a Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A decisão certa no momento certo. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma pressão enorme, e Anderson não seria o primeiro jovem e promissor meio-campista inglês a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a grande, grande diferença entre as respectivas situações deles é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga no time titular. Então, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (do Chelsea para o Aston Villa, por empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido se desfazer de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar depois de sua esquecível passagem de uma única temporada pelo oeste de Londres e do alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que os Blues haviam permitido que Garnacho ficasse fora da pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa movimentação rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi informado que essas condições são muito fáceis de serem atingidas, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será o valor, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo que deixará o clube muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma transferência que vai acender o sinal de alerta para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a principal força por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o treinador espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas a sensação é de que há um risco significativo envolvido, devido ao fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da vivacidade e da confiança que fizeram dele um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de replicar os números ofensivos de Rogers, e haverá questionamentos sérios se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por um valor que provavelmente será alto. O acordo também é uma forma bastante descarada de driblar as regras financeiras, já que foi claramente arquitetado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre os valores seria descontada. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira derivar para a mediocridade. Emery tem talento para extrair o melhor de jogadores que anteriormente renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está enganado se pensa que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do “big six”, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos depois de a vaga na Champions League ter sido garantida mais uma vez, algo positivo para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito factível, com obrigação de compra condicional: ele simplesmente precisava fazer 10 aparições na Premier League. No entanto, foi deixado de lado por Emery e raramente foi incluído numa lista de relacionados. O treinador já fez isso antes, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 mi)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com aquela que é uma receita recorde do clube por um jogador que foi contratado por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação que os campeões belgas faziam do ponta. O clube vendedor estava em posição forte depois que Tzolis assinou um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro terá um grande impacto para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge tentará reinvesti-lo de forma inteligente depois de retomar o título do Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a transferência de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche muitos requisitos em termos de reposição. O jogador da seleção grega fez uma excelente temporada individual em 2025-26, acumulando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e a chegar ao mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nessa transferência, mesmo que a taxa pareça um valor razoável no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e o Norwich estivesse condenado ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele conseguirá transportar sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal esperará que Tzolis tenha tirado aprendizados dessa experiência, e o jogador tem a força física e a velocidade para dar certo. O Arsenal talvez tenha de ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele ao menos deve ser inicialmente uma opção útil de rotação. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem frustrada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que estabeleceu no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente o melhor que poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance de ele assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund ficou sem outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder de graça no ano que vem um ativo bastante valioso. Adeyemi obviamente vale mais do que os €22 milhões que o Dortmund receberá de imediato, mas não se deve esquecer que ele teve um número considerável de lesões e lutou por regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também foi bem ao garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Já demos muita pancada no Barça ao longo dos anos pelo seu trabalho no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso dar o devido crédito: isso pode se revelar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande estrela da Alemanha, mas ele ainda tem apenas 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um superstar em formação quando se transferiu do Red Bull Salzburg para o Dortmund em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Houve, sem dúvida, sinais na temporada passada de que ele poderia enfim realizar seu potencial, mas uma ida ao Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da taxa. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve facilitar bastante a vida de Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de um ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulado neste verão. Basicamente, este parece ser o movimento certo na hora certa para Adeyemi, que não terá plataforma melhor para enfim realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £117 milhões)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto na temporada passada, seis posições e 13 pontos à frente do Chelsea, e vai disputar a Liga dos Campeões nesta temporada, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela frente. Ainda assim, os Blues não tiveram absolutamente nenhum poder para impedir que seu bem mais precioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por uma taxa inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que é um dinheiro absurdo e que ajudará muito o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que reforça o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, porque sentem que isso é mais uma evidência de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um grande golpe. A expectativa era de que Rogers rumasse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Liga dos Campeões, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante da “bomb squad” do Chelsea apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa brutalmente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores em termos de encontrar uma nova casa para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou caro demais por um jogador de 23 anos com apenas duas boas temporadas de Premier League no currículo e só um gol em 22 jogos pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar um grande estrago sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde era esperado que ocupasse o lugar de Leandro Trossard, que saiu recentemente, pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele mudou de ideia por causa de Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com nomes como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente de que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em uma equipe mais fraca tenham tido um papel ainda mais decisivo na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Sendo justos, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode dar muito certo para Rogers, principalmente porque agora ele poderá jogar a Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de Manchester nas categorias de base, Palmer. De fato, talvez vejamos várias comemorações “frias” nos jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe amargo. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é fonte de frustração em Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e é impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. A equipe do espanhol sofreu demais enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, assim que ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um golaço na final. Considerando que ele ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35m é realmente muito difícil de aceitar, principalmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito boa. Não havia nenhum indício de que o United estava preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que a transferência estava perto de ser concluída. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão silenciosa. Tielemans claramente não se encaixa no perfil etário que o United buscava neste verão e, certamente, já tem muita rodagem, até mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão grave a serviço do Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar acordo por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador comprovado da Premier League e reforçou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele pensasse que já tivesse passado. Há muito tempo Tielemans é apontado como alguém destinado a se juntar à elite da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso aconteceria nesta fase da carreira do ex-meio-campista do Leicester City, e tudo bem se não acontecesse. O Villa é, por si só, um clube enorme. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro nível em termos de prestígio, o que faz desta uma grande transferência para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de exibir sua maravilhosa variedade de passes e técnica tremenda em um dos maiores palcos do jogo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: O verão estranho do Chelsea continua, já que o clube concordou em vender um de seus jovens jogadores promissores a um rival direto na briga por um lugar no top 4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar se desenvolvendo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para passar a integrar o elenco principal, atuando regularmente ao longo da campanha 2025-26 e muitas vezes impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em bônus, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para ser recusada. Este é o modelo da BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jogador jovem e de alto potencial do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão de negócios cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas o dinheiro substancial oferecido significa que o acordo provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se desenvolver em Old Trafford e virar um talento de nível mundial, este não será um acordo lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que são um pouco intrigantes de todas as partes. Depois de perder os alvos prioritários para o meio-campo Elliot Anderson e Matheus Fernandes para Manchester City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu de forma apressada a Santos enquanto tenta evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando sua pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os dirigentes do United estavam 'calmos' depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é salgado para um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências se encerrar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus para subir. Nota: C

    Para o Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Brasil após uma temporada em que entrou e saiu do time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando o Chelsea em busca de 'minutos regulares no time principal'. Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um novo começo longe do caos no nível da diretoria e da constante troca no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United será capaz de oferecer mais estabilidade a longo prazo. O clube pode, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seus quase ex-empregadores não se classificaram para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma figura-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (do Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de acabar com seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, os torcedores sonhavam com seu clube bancado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, apoiado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na 12ª colocação do time de Eddie Howe na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times possíveis, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que este provavelmente nem será o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os proprietários sauditas do clube reduzindo seus investimentos no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente também será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de fechar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso são sinais de desespero ou demonstrações de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas uma evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não teria um valor semelhante?! O internacional italiano provou, sem qualquer dúvida, ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos frustrados pela abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube deixar rivais da Premier League para trás para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma transferência para lá de inesperada. Presumia-se que, se Tonali deixasse o clube que o apoiou durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que aconteceu? Obviamente, nunca houve chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra ficou compreensivelmente desencorajada pelo preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está prestes a passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança dê certo para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 mi)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele continua sendo, em seus melhores dias, um dos melhores laterais ofensivos em atividade, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. É justo dizer, porém, que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025 antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito inteligente do Real, que vem construindo a reputação de encontrar pechinchas enquanto lida com as rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa quantia está bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid supostamente havia separado para um novo lateral-direito para disputar posição com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que, sem dúvida, é mais eficaz no ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser um bom quebra-galho por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Um movimento desse tipo, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com 55 participações em gols em 207 partidas atuando como ala pela direita, além de ajudar a Nerazzurri a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, e a chegar a duas finais da Champions League. Ele certamente mereceu o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu preço baixo significa que a pressão no Bernabéu será um pouco menor. Será muito interessante ver se ele conseguirá manter Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará bastante a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista de classe que já vinha atraindo muitos olhares admirados de clubes rivais mesmo antes de o destino do time ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não é nenhuma surpresa. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de barganha bem ruim. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece alguns raros elogios. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube fala sério neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma demonstração de intenção, isso está em outro nível. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Pode atuar em várias funções e há muito tempo parece um jogador que prosperaria em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um inegável ar de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos por seu interesse em contratar Sandro Tonali também, está decidido a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo medíocre e, por isso, se mostrou disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, esta transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais um motivo para bater nos donos do clube. De fato, só para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não chega nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma transferência estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer uma mudança um tanto lateral. No entanto, os londrinos do norte devem ser muito mais fortes na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi poderia ajudar a levar a um outro patamar. Deve haver, é claro, alguma preocupação sobre por quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, já que nenhuma das partes é conhecida pela estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não tivesse acontecido em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 milhões)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV, e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre existiu a chance de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de €5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar títulos na Holanda de forma consistente, apesar de ter de vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas devido às suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos de final. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um negócio em que o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não se tratou de uma reação a um jogador aleatório se destacando em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, entrega e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar correndo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concretizou a clássica transferência dos “sonhos” para “um dos maiores clubes do mundo”, embora abrir espaço em uma escalação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa acabar se mostrando um verdadeiro pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão por vir, ele está nas nuvens neste momento e compreensivelmente acredita que pode ser uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 milhões)

    Para a Atalanta: Após seu acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/$62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela base do clube, mas fez apenas algumas aparições pelo time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo e cause impacto no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que Inter e Chelsea, entre outros, manifestaram interesse, sua cabeça mudou e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como técnico do Chelsea, e não apenas treinador. O espanhol teria dado aval a este negócio, e o clube agiu rapidamente para fechar um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira em 24 horas para atravessar a negociação da Inter por Palestra. Era amplamente esperado que ele se juntasse aos vencedores do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, após gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou demais; é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente superando com folga a oferta da Inter, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada na elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base frequentou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a proposta contratual dos Blues, segundo relatos, ser de perto de £100.000 por semana, valendo mais que o dobro do que os Nerazzurri haviam oferecido, pode ajudar a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente aproveitou a oportunidade de se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A no início de suas carreiras. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que pode estar prestes a se tornar uma figura-chave sob o comando do novo técnico. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Jackpot! O campeão europeu vai rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, deveria ser a resposta para o problema de centroavante do PSG, mas passou a vasta maioria do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um ‘falso nove’, o que não depõe muito bem a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano em relação a um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Portanto, os principais times do futebol mundial dificilmente estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e certamente não por absurdos €75 milhões. Com uma negociação sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos esclarecer uma coisa de imediato: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que consegue causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes em três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Como consequência, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para tentar descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, e também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, principalmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, há muito atrasada, para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Achamos que, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante realmente promissor, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, atrasando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para entrar no decorrer da partida, um substituto útil. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência ofensiva de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora esta já seja uma quantia alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, chegou a hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará muito satisfeito por ter gerado uma taxa tão significativa pelo zagueiro holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, esse valor será reinvestido em um substituto de alto potencial, com o destaque ficando para o prospecto do Tottenham Luka Vuskovic, que está no radar do clube em uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O Brighton também não está exatamente carente de opções para a zaga, já que tem Lewis Dunk e Olivier Boscagli em seu elenco, além de Igor Julio, que deve retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke em sua passagem pelo Brighton, fica a sensação de que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato na costa sul. Dá para pensar que um acordo com desconto por um jogador desse calibre deveria realisticamente custar algo na casa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações, e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, teriam interesse em Van Hecke, enquanto o capitão Cristian Romero parece praticamente certo de sair neste verão depois de uma temporada turbulenta, e seu companheiro de zaga Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Ao menos, o Tottenham está contratando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, passa bem a bola e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time vem sentindo muita falta. O internacional holandês pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para voos ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool concretizaram o interesse noticiado, então, se ele quer ser titular garantido em um chamado clube do “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer nenhum tipo de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano temperamental antes, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Na verdade, o único caminho para o Tottenham é para cima depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só €5 milhões, mas o clube de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de 50% sobre uma futura venda em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/US$ 45 milhões) vão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/US$ 17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável depois de uma temporada em que ele teve 12 participações em gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube tinha as mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de mercado entre Liverpool e Newcastle! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se juntou ao Barcelona, mas, percebendo uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu rápido para atravessar o negócio, apesar de as conversas estarem em estágio avançado e de a própria oferta do clube de Tyneside supostamente já ter sido aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de golpe, portanto, mas também ficará encantado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar por qualquer um dos lados, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois de a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike terem deixado um enorme vazio no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo do novo Iraola, com o novo técnico aparentemente pressionando para que o negócio acontecesse. Ele terá, porém, de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube supostamente esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido ofertas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou com o jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma transferência para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será o seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou mais tarde no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz vai esperar se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico perfeito para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá uma disputa pela frente para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo apontado como interessado em buscar o muito bem avaliado mago das pontas do RB Leipzig, Yan Diomande, mas ele ainda assim deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, de graça)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do zagueiro não tivesse sido deixado se aproximar do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo contrato quando ele estava no auge da sua forma durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teria conseguido exigir uma taxa razoável quando chegasse a hora de seguir caminhos diferentes, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que aconteceu, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais de Konate, de arregalar os olhos (supostamente em torno de £250.000 por semana), em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi uma perda enorme de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao alvo de longa data Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar do fato de não pagar uma taxa, representa um risco diante do quão mal o zagueiro atuou durante toda a frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid teria decidido encerrar seu interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que diz muito. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de auge para jogadores da sua posição. O Real está, na prática, apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao continua sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira linha, porém, e isso tem cara de uma movimentação que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto da torcida quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário astronômico que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir recuperar a confiança e sua melhor forma logo no início, então terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Man City: A perda de uma lenda. Bernardo é, simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meia ofensivo maravilhosamente trabalhador e inventivo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a despedida emocionante de Silva no Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas é o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou sem custos um jogador de qualidade extraordinária, como também venceu o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Após meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou até a comentar, uma mudança para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabeu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League na temporada passada que continua capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os integrantes mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, a mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o caminho do Barça e tomou sua contratação do internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A transferência para a Espanha que ele buscava há tanto tempo. Em pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid está passando por um momento difícil, depois de ter sido destronado no topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu lugar de destaque é um desafio que ele sem dúvida vai abraçar, e aproveitar. A disputa por vagas no Real é intensa, e Silva não é mais tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco jardas estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Portanto, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabeu, brilhando na Espanha até o fim dos 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Esta parece uma negociação estranha para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e virou uma peça-chave defensiva dos Blues desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em seu melhor nível, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais em primeiro lugar quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £ 60 milhões ($ 80 milhões), e, como ele supostamente havia sinalizado nos bastidores a intenção de sair e vinha criticando abertamente a forma como o clube está sendo administrado, o time provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £ 52 milhões ($ 69 milhões), após concluir que ele não era intocável. De fato, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso em janelas futuras por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perdeu uma de suas figuras mais rodadas, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é atendido, já que o Real Madrid dá início à sua investida de contratações na janela antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou alto em um lateral-esquerdo ainda no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de gastar pesado em Cucurella, que teria sido identificado como alvo por seu novo (antigo) técnico. Uma taxa de € 60 milhões é muito alta para um time que adotou uma abordagem relativamente econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cujo rendimento caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais os Blancos realisticamente vão conseguir extrair dele um alto nível? Ao menos, ele tem características de um jogador "de Mourinho", com sua energia e agressividade. O Real também agora se vê com quatro laterais-esquerdos de time principal no novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa mudança, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de ficar desiludido com a maneira como a BlueCo vinha conduzindo seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atlético de Madrid. Não surpreende, então, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real o procurou. Considerando que ele aparentemente foi um nome escolhido por Mourinho, ele tem grande chance de se firmar como jogador importante também, com Carreras provavelmente alternando presença no XI do português. No entanto, diante da taxa elevada, ele precisa render de imediato ou corre o risco de ter a notoriamente impaciente torcida do Bernabéu em seu encalço, especialmente por causa de suas conexões com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente está entre as melhores contratações da história do clube, uma figura-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £ 8 milhões junto ao Hull City lá em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não dá para negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, razão pela qual o Liverpool se adiantou para substituí-lo ao contratar Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson durante a janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não está totalmente adaptado em Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 para o Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, só faça o nível cair ainda mais na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma transferência surpreendente. O Spurs obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez estivesse carecendo de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, claro, mas o Spurs ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando, ainda que tardiamente, de graça é um pequeno bônus bem-vindo, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League às vésperas da Copa do Mundo, algo que o Spurs aparentemente estava disposto a lhe oferecer. No fim, Robertson foi titular em mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que ele chega em boa forma à América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha opções além do Spurs, com a Juventus entre os clubes que teriam demonstrado interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na rodada final da temporada. No entanto, Robertson pode realmente considerar o Tottenham uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, dado que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o Spurs ao longo do verão. Ainda assim, não estamos convencidos de que Robertson vá realmente jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que pareça, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, já que a desestabilização causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rapidamente para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção que sugira que vale £69 mi. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Liga dos Campeões a possíveis novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak porta afora em St. James' Park, prova que o Newcastle já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob donos sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo por causa de seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja torrar €80 mi em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar um reforço útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer lugar do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não dá para escapar do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim um olhar mais favorável sobre o preço, enquanto também foi apontado que o scouser marcou 10 vezes nesta edição da Liga dos Campeões, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League é um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Então, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e vá receber um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: Aquilo de que os sonhos são feitos. Apesar de algumas atuações bastante inconsistentes na Premier League, particularmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha desejando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado pelas ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal, para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele iria se juntar ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros recuaram compreensivelmente diante do preço pedido, e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria boa parte dos holofotes do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar seu valor, porque o Barça não pagou €80 mi por um coadjuvante. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai sair de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle