Bruno Guimarães está provando, com suas atuações pela seleção brasileira na Copa do Mundo, por que é a contratação perfeita para o Arsenal - mas isso não significa que os torcedores do Arsenal devam deixar de lado o astro norueguês Martin Odegaard

Dois dos jogadores mais criativos do torneio até agora, Bruno Guimarães e Martin Odegaard, devem se enfrentar em Nova Jersey, e o duelo individual entre eles pode ajudar a decidir o que, no papel, parece ser um confronto bastante equilibrado, apesar do histórico dos sul-americanos.

Uma disputa acirrada pela Chuteira de Ouro tem dominado as manchetes, mas tanto Bruno (quatro) quanto Odegaard (três) estão entre os cinco primeiros na corrida para se tornar o maior assistente da Copa do Mundo, o que tem sido igualmente emocionante. O majestoso Michael Olise, da França, lidera atualmente com cinco.

O confronto nas oitavas de final entre Brasil e Noruega acontece tendo como pano de fundo a tentativa do Arsenal de contratar o craque do Newcastle, avaliado em 65 milhões de libras (87 milhões de dólares), que vem provando na América do Norte que — ao lado de Odegaard — pode elevar o meio-campo dos Gunners a um novo patamar.