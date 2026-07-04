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Bruno Guimaraes Martin Odegaard GFXGOAL
Krishan Davis

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Bruno Guimarães está provando, com suas atuações pela seleção brasileira na Copa do Mundo, por que é a contratação perfeita para o Arsenal - mas isso não significa que os torcedores do Arsenal devam deixar de lado o astro norueguês Martin Odegaard

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Brasil x Noruega

Haverá um motivo a mais de interesse para os torcedores do Arsenal durante o confronto entre o Brasil e a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Embora grande parte da atenção esteja, sem dúvida, voltada para os atacantes superestrelas Vinicius Júnior e Erling Haaland antes do início da partida no domingo, um subenredo significativo é a disputa entre os meio-campistas atuais e os possíveis futuros jogadores do Arsenal.

Dois dos jogadores mais criativos do torneio até agora, Bruno Guimarães e Martin Odegaard, devem se enfrentar em Nova Jersey, e o duelo individual entre eles pode ajudar a decidir o que, no papel, parece ser um confronto bastante equilibrado, apesar do histórico dos sul-americanos.

Uma disputa acirrada pela Chuteira de Ouro tem dominado as manchetes, mas tanto Bruno (quatro) quanto Odegaard (três) estão entre os cinco primeiros na corrida para se tornar o maior assistente da Copa do Mundo, o que tem sido igualmente emocionante. O majestoso Michael Olise, da França, lidera atualmente com cinco.

O confronto nas oitavas de final entre Brasil e Noruega acontece tendo como pano de fundo a tentativa do Arsenal de contratar o craque do Newcastle, avaliado em 65 milhões de libras (87 milhões de dólares), que vem provando na América do Norte que — ao lado de Odegaard — pode elevar o meio-campo dos Gunners a um novo patamar.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Silenciando seus críticos

    Odegaard teve seus críticos no âmbito do clube na última temporada, com alguns comentaristas e setores da própria torcida do Arsenal pedindo que ele fosse deixado de fora e até mesmo vendido neste verão — o que é ainda mais notável, considerando que ele se tornou o primeiro capitão do clube a conquistar um título em 22 anos.

    A frustração deles se deve, em grande parte, à percepção de que Odegaard costumava optar pela segurança como camisa 10 e tinha a tendência de deixar os jogos passarem por ele, em vez de tomá-los pelas alças. O meia-atacante teve dificuldades para causar impacto em alguns momentos, com pequenas lesões prejudicando seu desempenho, embora tenha encerrado a temporada com sete assistências em 24 partidas da Premier League — um número digno de nota.

    Na Copa do Mundo, porém, Odegaard lembrou a todos do que ele é capaz; jogando com a liberdade de quem não carrega o fardo da pressão de acabar com uma espera agonizante por um título de campeonato em nível de clube, Odegaard mostrou-se muito mais à vontade em três atuações dinâmicas. Ele deve ter feito o suficiente para calar seus críticos e, talvez, convencer o clube de que vendê-lo seria um erro.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Criador-chefe

    O capitão da Noruega soma três assistências em outras tantas partidas disputadas até agora na América do Norte: deu o passe para o cabeceio de Leo Ostigard contra o Iraque a partir de um escanteio, fez um passe milimétrico para Haaland no confronto com o Senegal e encontrou Antonio Nusa na jogada que culminou em seu gol espetacular contra a Costa do Marfim.

    Esse feito significa que Odegaard se tornou apenas o terceiro jogador da seleção masculina a criar um gol em cada uma de suas três primeiras partidas na Copa do Mundo desde o início dos registros, em 1966, e o primeiro a dar assistências em três jogos consecutivos da Copa do Mundo desde Dirk Kuyt, em 2010, segundo a Opta. Nas oitavas de final contra os Elefantes, ele teve 90 toques na bola e fez 18 passes para a frente — mais do que qualquer outro jogador.

    Isso não é novidade para o jogador de 27 anos que veste a camisa da seleção nacional. Apesar de ter perdido três das oito partidas das eliminatórias para o torneio devido a uma lesão, Odegaard ainda deu sete assistências — incluindo três em uma única partida contra Israel. Esse número é maior do que o de qualquer outro jogador na Europa.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Herói anônimo

    O brasileiro Guimarães começou a Copa do Mundo de maneira igualmente brilhante. Ele pode não ser tão talentoso tecnicamente nem tão aclamado quanto os grandes nomes das antigas e gloriosas gerações da Seleção, mas o capitão do Newcastle tem sido, sem dúvida, o jogador mais importante de seu país no torneio até agora.

    O meio-campista somou mais uma assistência do que Odegaard: deu um passe preciso para Vinicius marcar seu sublime gol de empate contra o Marrocos, serviu o ponta novamente para um gol de cabeça contra a Escócia e, mais tarde, driblou a defesa antes de passar a bola para Matheus Cunha finalizar com precisão. Em seguida, ele marcou sua quarta e mais importante assistência ao manter a calma para servir Gabriel Martinelli no dramático gol da vitória do Brasil aos 96 minutos contra o Japão nas oitavas de final.

    Com isso, Guimarães se tornou apenas o quarto jogador a dar quatro assistências em uma Copa do Mundo no século XXI, depois do alemão Michael Ballack (2002), do ícone italiano Totti (2006) e do colombiano Juan Cuadrado (2014), embora tenha sido logo acompanhado pelo francês Olise. O brasileiro também é o terceiro meio-campista que mais criou chances nesta Copa do Mundo (nove), e sua incansabilidade se reflete no fato de que, cumulativamente, ele já correu o equivalente a uma maratona em suas quatro partidas até agora (44,4 km).

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  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    'O jogador mais importante'

    O icônico técnico brasileiro Carlo Ancelotti não tem ilusões quanto à importância de Guimarães para a causa de sua equipe, já que um elenco com deficiências busca corresponder às expectativas tipicamente altíssimas do público brasileiro.

    “Bruno é um jogador muito importante, muito consistente em campo, sempre dando uma contribuição excelente tanto na defesa quanto no ataque”, disse o técnico italiano após a vitória sobre o Japão. “Ele deu uma assistência fantástica, e estou muito feliz porque Bruno tem um coração enorme.”

    Esse sentimento foi compartilhado pelo agora ex-companheiro de equipe do meio-campista no Newcastle, Emil Krafth. “Ele é o jogador mais importante da equipe”, disse o zagueiro à BBC. “Ele conduz o jogo muito bem, tanto fisicamente quanto tecnicamente.

    Espero que eles [o Newcastle] consigam mantê-lo. Há muitos rumores em torno dele, o que não é surpreendente, pois ele teve uma boa Copa do Mundo e uma ótima temporada.”

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Jogada inteligente

    Se o Newcastle conseguirá ou não manter seu capitão é agora a grande questão, já que Guimarães só vem reforçando sua reputação como um dos melhores meio-campistas do planeta no maior palco do futebol mundial. No final de junho, soube-se que o Arsenal teve uma proposta informal de cerca de 55 milhões de libras (73 milhões de dólares) rejeitada pelos Magpies, que estão convictos de que seu capitão não está à venda neste verão. No entanto, desde então, há relatos de que o jogador pode ter mudado de ideia.

    A situação do Newcastle não é favorecida pelo fato de Guimaraes estar a serviço da seleção nacional ao lado das estrelas do Arsenal, Martinelli e Gabriel Magalhães, que sem dúvida estarão influenciando sua decisão, e seu atual clube não pode oferecer nenhuma participação em competições europeias na próxima temporada, após terminar em um modesto 12º lugar na Premier League em 2025-26.

    Há indícios de que o clube do norte de Londres acredita que uma oferta aumentada de 65 milhões de libras (87 milhões de dólares) seria suficiente para tirar o brasileiro do St James’ Park, já que seu contrato expira daqui a dois anos e seu 29º aniversário não está muito longe. Esse negócio hipotético seria uma jogada muito astuta do Arsenal, especialmente considerando que seu arquirrival, o Tottenham, está prestes a gastar 100 milhões de libras (133 milhões de dólares) na contratação de Sandro Tonali, companheiro de Guimaraes no Newcastle, que é, sem dúvida, um meio-campista inferior.

    No entanto, resta saber se a receita substancial proveniente da saída de Tonali, bem como a venda de Anthony Gordon ao Barcelona por 69 milhões de libras (93 milhões de dólares), significa que o clube de Newcastle não está sob pressão para vender.

  • Arsenal Mikel Arteta Bruno Guimaraes GFXGetty/ GOAL

    Uma perspectiva de dar água na boca

    Os torcedores do Arsenal, portanto, estarão particularmente atentos a esse confronto nas oitavas de final da Copa do Mundo, já que o capitão do clube enfrentará o jogador que poderia elevar o meio-campo da equipe a um novo patamar.

    Os Gunners já são favoritos para revalidar o tão esperado título da Premier League na próxima temporada, mas a chegada de Guimarães pode garantir o título antes mesmo do pontapé inicial. Contratar o espanhol Martín Zubimendi no verão passado foi uma coisa, mas ter Bruno ao lado de Declan Rice e Odegaard no meio-campo é outra bem diferente.

    Esse trio é uma perspectiva de dar água na boca; Rice continuaria atuando como um meio-campista defensivo, que vai de uma área à outra, Guimaraes pode contribuir com o trabalho sujo, corridas intensas e criatividade como número 8, e Odegaard ficaria livre para criar jogadas na ponta do campo, sabendo que seu time está em boas mãos nas transições e sem a pressão de ter que acabar com a espera do clube por um título.

    Alguns podem ter pensado que a chegada do brasileiro significaria o fim para seu colega norueguês no Emirates, mas ambos estão provando na Copa do Mundo que podem ser peças fundamentais para o futuro do Arsenal, enquanto Mikel Arteta busca construir uma era de domínio nacional.

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