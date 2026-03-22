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Bruno Guimarães confirma que está em isolamento após ter sido diagnosticado com uma doença na sequência da viagem a Barcelona com o Newcastle
Diagnóstico de caxumba para estrela do Newcastle
NGuimaraes confirmou que está atualmente em isolamento após ter sido diagnosticado com caxumba. O meio-campista foi uma ausência notável durante a decepcionante derrota dos Magpies por 2 a 1 para o rival local Sunderland no domingo, resultado selado por um gol de Brian Brobbey no final da partida no St James' Park.
O jogador de 28 anos recorreu às redes sociais para explicar por que não pôde apoiar seus companheiros de equipe nas arquibancadas, revelando que percebeu sintomas físicos logo após retornar da viagem do clube para a Liga dos Campeões no Camp Nou. Guimaraes havia viajado para a Espanha para assistir à derrota do Newcastle por 7 a 2 para o Barcelona, apesar de já estar afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão da coxa sofrida contra o Tottenham em fevereiro.
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Guimarães confirma o diagnóstico
Ao compartilhar a notícia com seus seguidores, o ex-jogador do Lyon detalhou o rápido início da infecção. “A única razão pela qual não estou no estádio em Newcastle é que, após nosso voo de volta de Barcelona, notei que meu rosto estava inchado e pensei que estivesse tendo uma reação alérgica”, escreveu Guimaraes no Instagram. O inchaço é um sintoma comum da caxumba, que afeta as glândulas salivares.
O meio-campista procurou rapidamente orientação médica, pois o quadro piorou durante a noite. Guimarães acrescentou: “Mas, no dia seguinte, quando acordei, percebi que era muito mais do que isso. Enviei uma foto ao médico e ele veio me examinar. Foi confirmado que estou com caxumba e preciso permanecer em isolamento por cinco dias e ficar longe de atividades físicas por mais algum tempo. Meu foco agora é me recuperar e estar 100% o mais rápido possível.”
As especulações sobre transferências se intensificam
Embora o comunicado sobre seu estado de saúde esclareça sua ausência, ele surge em um momento em que Guimarães é cada vez mais associado a uma saída de Tyneside. O Manchester United estaria em negociações avançadas para garantir seus serviços em uma transação avaliada em aproximadamente 69 milhões de libras, já que os Red Devils buscam reformular seu meio-campo de vista para a próxima temporada.
Casemiro, veterano de Old Trafford, teria recomendado seu companheiro de seleção aos dirigentes do United enquanto se prepara para deixar o clube neste verão. No entanto, qualquer acordo pode ser contestado pelo Real Madrid, com relatos sugerindo que o gigante espanhol vê Guimarães como um sucessor de longo prazo da lendária dupla Luka Modric e Toni Kroos.
- AFP
Repercussão nos planos de Eddie Howe
O momento em que a doença surgiu é mais um golpe para Eddie Howe, que já vem lidando com uma lista crescente de lesionados no St James' Park.
Guimaraes não joga desde 10 de fevereiro, e seu período de isolamento atrasará ainda mais seu retorno aos treinos, enquanto o clube tenta superar uma sequência difícil de resultados na Premier League.
Com os Magpies em busca de recuperação após a eliminação precoce das competições europeias e a derrota no clássico contra o Sunderland, Howe está desesperado para ter seu craque do meio-campo de volta ao time.
Por enquanto, o brasileiro permanece confinado em casa, concentrando-se na recuperação que os torcedores do Newcastle esperam que seja rápida, em meio aos rumores crescentes de uma transferência de alto nível no verão.
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