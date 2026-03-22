Bruno Guimarães confirma que está em isolamento após ter sido diagnosticado com uma doença na sequência da viagem a Barcelona com o Newcastle

NGuimaraes confirmou que está atualmente em isolamento após ter sido diagnosticado com caxumba. O meio-campista foi uma ausência notável durante a decepcionante derrota dos Magpies por 2 a 1 para o rival local Sunderland no domingo, resultado selado por um gol de Brian Brobbey no final da partida no St James' Park.

O jogador de 28 anos recorreu às redes sociais para explicar por que não pôde apoiar seus companheiros de equipe nas arquibancadas, revelando que percebeu sintomas físicos logo após retornar da viagem do clube para a Liga dos Campeões no Camp Nou. Guimaraes havia viajado para a Espanha para assistir à derrota do Newcastle por 7 a 2 para o Barcelona, apesar de já estar afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão da coxa sofrida contra o Tottenham em fevereiro.