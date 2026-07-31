Bruno Guimarães no Arsenal? Entenda por que a transferência pode beneficiar os planos de Ancelotti para a seleção

Bruno Guimarães está muito próximo de trocar o Newcastle pelo Arsenal em uma das maiores transferências da atual janela do futebol europeu. Após mais de um mês de negociações, os dois clubes avançaram para os detalhes finais de um acordo avaliado em cerca de 85 milhões de libras (aproximadamente R$ 586 milhões), colocando o volante brasileiro a caminho do Emirates Stadium.
Além do impacto esportivo para os Gunners, a possível mudança também pode ter reflexos importantes na seleção brasileira. Depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo e do início de um novo ciclo comandado por Carlo Ancelotti, o treinador italiano deixou claro que considera o meio-campo o principal setor a ser reforçado. Nesse cenário, Bruno Guimarães surge como uma das peças capazes de liderar essa reconstrução.