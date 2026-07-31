Bruno Guimarães no Arsenal? Entenda por que a transferência pode beneficiar os planos de Ancelotti para a seleção

Apesar da identificação construída no Newcastle, Bruno Guimarães entende que chegou o momento de buscar um novo desafio na carreira.

O volante, de 28 anos, ainda possui contrato por mais duas temporadas, mas manifestou o desejo de deixar o clube. A ausência do Newcastle nas competições europeias pesou de forma decisiva para que o brasileiro aceitasse negociar sua transferência.

As conversas entre Arsenal e Newcastle começaram ainda durante a Copa do Mundo. A primeira proposta apresentada pelos londrinos, na casa dos 50 milhões de libras, foi recusada pelos Magpies, que resistiram por semanas antes de aceitar abrir negociações em valores próximos aos 85 milhões de libras.

Enquanto a definição não acontece, Bruno permanece no Brasil ao lado da família e ainda não se apresentou ao elenco do Newcastle, que realiza a pré-temporada na Espanha.