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Gabriel Marin

Bruno Guimarães no Arsenal? Entenda por que a transferência pode beneficiar os planos de Ancelotti para a seleção

B. Guimaraes
Arsenal
C. Ancelotti
Brasil

Negociação milionária com o Newcastle ganha força e mudança de clube pode representar um passo importante para o meio-campista recuperar protagonismo e liderar o novo ciclo da seleção brasileira

Bruno Guimarães está muito próximo de trocar o Newcastle pelo Arsenal em uma das maiores transferências da atual janela do futebol europeu. Após mais de um mês de negociações, os dois clubes avançaram para os detalhes finais de um acordo avaliado em cerca de 85 milhões de libras (aproximadamente R$ 586 milhões), colocando o volante brasileiro a caminho do Emirates Stadium.

Além do impacto esportivo para os Gunners, a possível mudança também pode ter reflexos importantes na seleção brasileira. Depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo e do início de um novo ciclo comandado por Carlo Ancelotti, o treinador italiano deixou claro que considera o meio-campo o principal setor a ser reforçado. Nesse cenário, Bruno Guimarães surge como uma das peças capazes de liderar essa reconstrução.

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  • Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Saída do Newcastle atende desejo do jogador

    Apesar da identificação construída no Newcastle, Bruno Guimarães entende que chegou o momento de buscar um novo desafio na carreira.

    O volante, de 28 anos, ainda possui contrato por mais duas temporadas, mas manifestou o desejo de deixar o clube. A ausência do Newcastle nas competições europeias pesou de forma decisiva para que o brasileiro aceitasse negociar sua transferência.

    As conversas entre Arsenal e Newcastle começaram ainda durante a Copa do Mundo. A primeira proposta apresentada pelos londrinos, na casa dos 50 milhões de libras, foi recusada pelos Magpies, que resistiram por semanas antes de aceitar abrir negociações em valores próximos aos 85 milhões de libras.

    Enquanto a definição não acontece, Bruno permanece no Brasil ao lado da família e ainda não se apresentou ao elenco do Newcastle, que realiza a pré-temporada na Espanha.

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    • Publicidade
  • Bruno Guimarães e Mikel ArtetaGetty/GOAL

    De capitão e ídolo a reforço estratégico do Arsenal

    Desde que chegou ao Newcastle, em 2022, Bruno Guimarães transformou-se em um dos principais jogadores da equipe inglesa.

    Além do desempenho técnico, assumiu papel de liderança dentro do elenco e passou a usar a braçadeira de capitão. Foi ele quem levantou a taça da Copa da Liga Inglesa conquistada na temporada 2024/25, encerrando um longo jejum de títulos do clube.

    No Arsenal, o brasileiro chegaria para integrar um dos elencos mais competitivos da Europa. A negociação é conduzida pelo diretor esportivo Adriano Berta, admirador declarado do futebol do volante.

    O dirigente italiano acompanha Bruno há vários anos. Em 2020, ainda no Atlético de Madrid, tentou contratá-lo antes mesmo da ida do brasileiro ao Lyon, mas acabou derrotado na disputa pelo clube francês.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Novo ambiente pode fortalecer candidatura à seleção

    A possível transferência também ganha importância sob a ótica da seleção brasileira.

    Embora tenha sido um dos destaques do Brasil durante a Copa do Mundo, distribuindo quatro assistências, Bruno encerrou o torneio marcado pelo pênalti desperdiçado na eliminação para a Noruega, nas oitavas de final.

    Mesmo assim, o volante segue como um dos principais nomes da geração brasileira e pode se beneficiar de uma temporada disputando novamente competições de alto nível na Europa.

    Atuar por um clube que disputa os principais títulos do continente aumenta a exposição, eleva o nível de competitividade semanal e pode oferecer ao jogador um ambiente ideal para recuperar confiança e manter ritmo de elite até as próximas convocações.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Ancelotti admite carência no meio-campo

    Após o encerramento da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti fez uma análise do desempenho da seleção e deixou claro que o setor que mais necessita de renovação é justamente o meio-campo.

    Embora tenha defendido o trabalho realizado ao longo do último ano, o treinador reconheceu que a equipe perdeu o controle emocional e tático diante da Noruega, fator determinante para a eliminação.

    "Não podemos jogar tudo no lixo pelo resultado contra a Noruega, porque o trabalho feito em um ano foi bom. Temos que seguir trabalhando, mas levando em conta os erros cometidos nesse jogo".

    Ao projetar o próximo ciclo, Ancelotti foi ainda mais direto ao apontar a principal prioridade da comissão técnica.

    "Temos que buscar meio-campistas. Hoje faltam meio-campistas. Temos perfis jovens que podem progredir. Há jogadores no Campeonato Brasileiro e outros na base que podem chegar, mas esse é o foco".

    A declaração reforça a importância de jogadores experientes como Bruno Guimarães dentro do processo de reconstrução da equipe nacional.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    Bruno reúne características valorizadas pelo treinador

    Muito além da capacidade de marcação, Bruno Guimarães oferece características que se encaixam no perfil desejado por Ancelotti.

    O volante alia intensidade defensiva, qualidade na saída de bola, capacidade para acelerar a construção das jogadas e experiência em grandes competições. Além disso, exerce liderança dentro de campo, aspecto valorizado pelo treinador italiano para o novo ciclo.

    Caso a transferência para o Arsenal seja confirmada, Bruno passará a disputar regularmente partidas de alto nível na Premier League e nas competições europeias, cenário que tende a favorecer sua evolução técnica e tática.

    Ainda que Ancelotti tenha sinalizado a necessidade de observar novos talentos para o futuro da seleção, o comandante também precisará de jogadores capazes de servir como referência durante a transição. Nesse contexto, Bruno Guimarães aparece como um dos nomes mais preparados para assumir esse protagonismo.

    Se a negociação for concretizada, o volante iniciará um novo capítulo na carreira em um dos principais clubes da Europa. Para a seleção brasileira, a mudança pode representar mais do que uma transferência milionária: pode significar o fortalecimento de uma peça considerada estratégica justamente no setor que Carlo Ancelotti entende ser o mais carente para o próximo ciclo mundial.

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