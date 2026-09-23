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Bruno Guimaraes ainda é assombrado por pênalti crucial perdido na Copa do Mundo enquanto o Brasil busca redenção contra a Austrália
Guimaraes aborda as cicatrizes do fracasso na Copa do Mundo
A dor de uma saída precoce do maior palco do futebol raramente passa rápido e, para Guimaraes, as lembranças da derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas de final seguem dolorosamente vívidas. O meio-campista do Arsenal, que recentemente concluiu uma transferência de grande repercussão vinda do Newcastle United, viu-se no centro da frustração da seleção nacional quando o pênalti que desperdiçou contribuiu para a derrota por 2 a 1. Enquanto a Seleção se reorganiza em Queensland para amistosos contra a Austrália, o jogador de 28 anos foi sincero sobre o peso emocional que carrega desde aquela noite.
Falando à imprensa, Guimaraes admitiu que “sofreu” significativamente no período posterior. “Foi uma sensação terrível. Você nunca está realmente preparado para algo assim acontecer. É uma cicatriz, e ela ainda está muito fresca, mas cicatriza com o tempo. Aconteceu, e isso faz parte do jogo”, revelou Guimaraes.
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Transformando momentos sombrios em crescimento
Apesar da dor persistente, o ex-jogador do Newcastle está determinado a fazer com que a experiência sirva como um catalisador para o crescimento, e não como um revés permanente. Ele segue desafiador em relação às suas responsabilidades em campo, insistindo que não fugiria dos holofotes se uma situação parecida acontecesse no futuro.
"Quero aprender com os meus erros. Sempre focamos em vencer, mas normalmente é a derrota, as coisas que não deram certo, que mais nos ensinam. É aí que eu posso crescer. Se houvesse outro pênalti amanhã, eu não hesitaria. Eu assumiria a cobrança mil vezes, se fosse preciso. Sigo comprometido, mas foi um momento sombrio, e eu sofri muito", disse.
Um novo cargo de liderança
Como uma das figuras mais experientes em um elenco que passa por uma renovação significativa, Guimaraes abraçou a responsabilidade de orientar a próxima geração. Com jovens talentos como Estevao e Gabriel Bontempo entrando no grupo, ele se vê em transição de estrela em ascensão para veterano experiente. Guimaraes destacou a importância de criar um ambiente acolhedor para os estreantes, lembrando como recebeu apoio quando passou a integrar a seleção principal pela primeira vez, em 2020.
"Acho que o mais importante é passar confiança para os jogadores mais jovens, para aqueles que estão chegando pela primeira vez. Minha primeira convocação foi em 2020 e, desde então, muita coisa aconteceu na minha vida até agora. Quando cheguei, todos os jogadores mais velhos me passaram confiança para que eu pudesse me sentir o mais confortável e em casa possível, para render o meu melhor futebol. Acho que agora estou nessa missão", explicou.
"Os que ficaram da última Copa do Mundo, eu, Gabriel [Magalhaes], Vini Jr, Raphinha, Douglas [Santos], Marquinhos, temos um papel diferente, um papel de liderança, obviamente. Se você olhar para os jogadores novos ali, há jogadores de 18, 19, 20 anos. Tenho 28 e estou me sentindo velho perto desses caras."
- AFP
Respeito pela Austrália, mas o foco continua interno
Apesar do respeito que o Brasil tem pela Austrália, a potência sul-americana está tratando estes amistosos principalmente como um exercício de aprimoramento próprio. A chegada da equipe a Townsville marca o início de um novo capítulo em que a disciplina tática e a força mental são as prioridades.
"Estamos aqui pensando um pouco mais nestes amistosos em nós mesmos, mas, claro, respeitamos a Austrália e esperamos fazer um grande jogo. As coisas não têm sido boas recentemente, mas, da minha perspectiva, a única maneira de mudar a situação é jogando bem e vencendo jogos. Sabemos que os torcedores estão muito machucados depois de tudo o que aconteceu. Só vamos conseguir fazer isso jogando bem, com boas atuações, vencendo jogos", concluiu Guimaraes.
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