Como uma das figuras mais experientes em um elenco que passa por uma renovação significativa, Guimaraes abraçou a responsabilidade de orientar a próxima geração. Com jovens talentos como Estevao e Gabriel Bontempo entrando no grupo, ele se vê em transição de estrela em ascensão para veterano experiente. Guimaraes destacou a importância de criar um ambiente acolhedor para os estreantes, lembrando como recebeu apoio quando passou a integrar a seleção principal pela primeira vez, em 2020.

"Acho que o mais importante é passar confiança para os jogadores mais jovens, para aqueles que estão chegando pela primeira vez. Minha primeira convocação foi em 2020 e, desde então, muita coisa aconteceu na minha vida até agora. Quando cheguei, todos os jogadores mais velhos me passaram confiança para que eu pudesse me sentir o mais confortável e em casa possível, para render o meu melhor futebol. Acho que agora estou nessa missão", explicou.

"Os que ficaram da última Copa do Mundo, eu, Gabriel [Magalhaes], Vini Jr, Raphinha, Douglas [Santos], Marquinhos, temos um papel diferente, um papel de liderança, obviamente. Se você olhar para os jogadores novos ali, há jogadores de 18, 19, 20 anos. Tenho 28 e estou me sentindo velho perto desses caras."