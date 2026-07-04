Bruno Guimarães afirma que o Brasil precisa neutralizar o “astuto” Erling Haaland, enquanto o meio-campista se prepara para a disputa no meio-campo contra Martin Odegaard no confronto contra a Noruega

Apesar da vantagem histórica da Noruega sobre o Brasil – com duas vitórias e dois empates nos confrontos anteriores –, Haaland classificou publicamente os pentacampeões mundiais como claros favoritos para a partida das oitavas de final. Guimarães, no entanto, não demorou a perceber a intenção do atacante, sugerindo que se trata de uma manobra tática para transferir o peso das expectativas.

Em entrevista à Caze TV, Guimarães disse: “Ele é muito astuto no que diz. Tira toda a responsabilidade deles e coloca sobre nós. Para ser bem sincero, não me importo muito com o que as pessoas fazem. O futebol se decide em campo. Onze contra onze. Vai ser um grande jogo, muito disputado. Eles também têm suas qualidades. Jogadores altos, vão tentar cruzamentos. Temos que ser espertos. Ele é astuto; está tirando a pressão deles. Temos que estar preparados.”