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Bruno Guimarães afirma que o Brasil precisa neutralizar o “astuto” Erling Haaland, enquanto o meio-campista se prepara para a disputa no meio-campo contra Martin Odegaard no confronto contra a Noruega
Jogos psicológicos de Haaland são descartados
Apesar da vantagem histórica da Noruega sobre o Brasil – com duas vitórias e dois empates nos confrontos anteriores –, Haaland classificou publicamente os pentacampeões mundiais como claros favoritos para a partida das oitavas de final. Guimarães, no entanto, não demorou a perceber a intenção do atacante, sugerindo que se trata de uma manobra tática para transferir o peso das expectativas.
Em entrevista à Caze TV, Guimarães disse: “Ele é muito astuto no que diz. Tira toda a responsabilidade deles e coloca sobre nós. Para ser bem sincero, não me importo muito com o que as pessoas fazem. O futebol se decide em campo. Onze contra onze. Vai ser um grande jogo, muito disputado. Eles também têm suas qualidades. Jogadores altos, vão tentar cruzamentos. Temos que ser espertos. Ele é astuto; está tirando a pressão deles. Temos que estar preparados.”
- AFP
O plano tático para neutralizar Haaland
Guimarães enfatizou que o Brasil vem trabalhando duro nos treinos para neutralizar as ameaças específicas da Noruega, principalmente seu jogo físico e seu domínio aéreo. Ele destacou que isolar Haaland — que já marcou cinco gols na Copa do Mundo — do apoio de seus companheiros será um dos principais objetivos da equipe de Carlo Ancelotti.
“Joguei contra ele (Haaland); para mim, ele é um dos melhores atacantes do mundo, junto com Kane”, explicou o meio-campista. “Temos que tentar impedir que a bola chegue até ele. É o que chamamos de ‘marcação no ataque’: sempre alguém colado nele para não dar espaço, porque sabemos que, com uma única bola, ele pode decidir o jogo; não podemos dar essa bola a ele amanhã.”
Domínio no meio-campo e o duelo com Odegaard
Além da ameaça representada por Haaland, a partida apresenta um confronto individual de tirar o fôlego no meio-campo entre Guimarães e o capitão do Arsenal, Odegaard. O meio-campista brasileiro, que já percorreu impressionantes 44,4 km em quatro partidas até agora, está ansioso pela chance de se medir contra a estrela dos Gunners.
“Espero conseguir levar a melhor”, admitiu Guimarães quando questionado sobre o confronto com Odegaard. “O jogo é coletivo, mas esses duelos individuais são importantes. Temos que estar em um bom dia. Tudo pode se decidir em poucos instantes. Eles são um time que, com uma jogada ensaiada ou uma falta, pode decidir o jogo. Quero continuar fazendo história aqui. Acho que será um jogo interessante, e que vença o melhor time — e que sejamos nós.”
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Redenção e motivação histórica
Para Guimarães, a Copa do Mundo representa uma chance de redenção após uma experiência frustrante no Catar, há quatro anos. Agora disputando sua segunda Copa do Mundo aos 28 anos, o meio-campista fez uma avaliação sincera de sua participação no torneio anterior. “Em 2022, não estive à altura do desafio”, admitiu ele, tendo atuado em apenas duas das cinco partidas do Brasil naquele torneio, somando apenas 67 minutos após entrar como reserva.
O meio-campista também observou que o fato de o Brasil nunca ter vencido a Noruega serve de incentivo extra para a equipe, apesar do pequeno número de confrontos entre as duas seleções. “É mais motivação para nós, certo? Para quebrar essa sequência negativa... Sabemos que faz muito tempo que as seleções não se enfrentam; muita coisa aconteceu. É uma motivação. Queremos fazer nossa própria história e gravar nossos nomes na história do Brasil. Amanhã teremos uma oportunidade para isso”, acrescentou.
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