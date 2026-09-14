Questionado sobre sua visão dos acontecimentos e se Fernandes se tornou a figura mais divisiva da elite do futebol inglês, o ex-atacante do United Owen, que agora atua como embaixador do Casino.org, ajudando jogadores britânicos a comparar os melhores cassinos online selecionados para jogadores do Reino Unido, disse à GOAL: “Achei que foi um dia ruim para o futebol, para ser sincero.

“Todos nós amamos futebol. Ganhei a vida com o jogo a minha vida toda. Continuo trabalhando com futebol, mas se você está vendo o jogo pela primeira vez e vê aquilo, provavelmente desliga a TV ao ver o teatro e as provocações, tentando fazer Phil Foden revidar, depois todo o teatro quando você nem está machucado, e então vê o completo show de horrores, na falta de expressão melhor, o pesadelo que eles tiveram com o VAR. Os dois maiores lances daquele jogo, e você provavelmente fica pensando: qual é toda essa fussa em torno do futebol?

“Foi o lado sombrio do jogo em muitos aspectos. E, para um jogo tão grande, com tantos olhos ao redor do mundo assistindo, é simplesmente muito triste que tudo de que estamos falando, e com razão, sejam dois atos diferentes, mas duas atitudes ruins. Tenho amigos que adoravam futebol e não assistem mais exatamente por causa do que aconteceu. E, se você é novo no jogo, não foi um bom dia para o futebol.”