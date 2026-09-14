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Bruno Fernandes, vilão de pantomima, está afastando os torcedores do futebol? Michael Owen faz alerta alarmante após assistir às "histrionices" do capitão do Manchester United no dia do dérbi
Foden é expulso por chutar Fernandes
O relógio marcava menos de 23 minutos de um encontro carregado entre dois arquirrivais quando aconteceu o primeiro grande lance polêmico da partida. O armador do City, Foden, achou que havia sido derrubado pelo capitão do Manchester United perto da linha lateral.
Fernandes se recusou a entregar a bola e pareceu acertar o adversário com um chute raspado pelo gramado. Como era de se esperar, Foden não gostou da atenção que estava recebendo e, depois de desabar no chão, levantou o pé.
Essa sola perdida acertou Fernandes na altura do abdômen, o que o levou a dar uma queda teatral também. O árbitro Michael Oliver foi até o local e mostrou cartão vermelho para o camisa 47 formado em casa do City. Foden ficou atônito, mas foi obrigado a seguir para o túnel depois que uma revisão do VAR não evitou seu constrangimento. Nenhuma medida foi tomada contra Fernandes.
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VAR validou o controverso gol de Haaland
O United não conseguiu fazer valer a vantagem numérica a partir dali, e Erling Haaland balançou as redes com o que se provou ser o gol da vitória aos 15 minutos do segundo tempo. O lance, porém, não foi sem controvérsia, já que o artilheiro norueguês foi inicialmente flagrado em impedimento\a.
Rapidamente ficou determinado que o tricampeão da Chuteira de Ouro estava, na verdade, em posição legal, mas Enzo Fernandez havia, para além do último defensor, se atirado na bola que passou por ele antes de chegar a Haaland. Os responsáveis pelo VAR determinaram que o meio-campista argentino não estava interferindo nem tentando impactar diretamente a jogada. Desde então, a Pro Ref foi forçada a emitir um pedido de desculpas no qual reconheceu que houve um “erro de julgamento”.
O drama do cartão vermelho e mais inconsistência em relação ao árbitro de vídeo acabaram desviando a atenção daquilo que deveria ser um dos maiores e melhores espetáculos da Premier League, com espectadores acompanhando de todos os cantos do planeta.
Owen dá sua opinião sobre o drama do clássico de Manchester
Questionado sobre sua visão dos acontecimentos e se Fernandes se tornou a figura mais divisiva da elite do futebol inglês, o ex-atacante do United Owen, que agora atua como embaixador do Casino.org, ajudando jogadores britânicos a comparar os melhores cassinos online selecionados para jogadores do Reino Unido, disse à GOAL: “Achei que foi um dia ruim para o futebol, para ser sincero.
“Todos nós amamos futebol. Ganhei a vida com o jogo a minha vida toda. Continuo trabalhando com futebol, mas se você está vendo o jogo pela primeira vez e vê aquilo, provavelmente desliga a TV ao ver o teatro e as provocações, tentando fazer Phil Foden revidar, depois todo o teatro quando você nem está machucado, e então vê o completo show de horrores, na falta de expressão melhor, o pesadelo que eles tiveram com o VAR. Os dois maiores lances daquele jogo, e você provavelmente fica pensando: qual é toda essa fussa em torno do futebol?
“Foi o lado sombrio do jogo em muitos aspectos. E, para um jogo tão grande, com tantos olhos ao redor do mundo assistindo, é simplesmente muito triste que tudo de que estamos falando, e com razão, sejam dois atos diferentes, mas duas atitudes ruins. Tenho amigos que adoravam futebol e não assistem mais exatamente por causa do que aconteceu. E, se você é novo no jogo, não foi um bom dia para o futebol.”
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VAR vira manchete por motivos infelizes na temporada 2026-27
O United terminou o jogo de mãos vazias, com o gol de Haaland garantindo que o City fizesse a curta viagem de volta, atravessando Manchester, para sua casa no Etihad com os três pontos assegurados, preservando no processo seu início 100% na campanha de 2026-27.
Mais perguntas inevitavelmente serão feitas sobre o comportamento de Fernandes, apesar de o enigmático meio-campista não pedir desculpas por quem é e pelo que é, enquanto o VAR volta a ser colocado sob escrutínio pela enésima vez em uma temporada que começou há apenas algumas semanas.
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