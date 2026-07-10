AFP
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Bruno Fernandes “triste, frustrado e desiludido”: o craque do Manchester United reflete sobre a decepção de Portugal na Copa do Mundo
O sonho de Portugal na Copa do Mundo chega ao fim contra a Espanha
Portugal chegou à Copa do Mundo como um dos favoritos, mas foi eliminado pela Espanha nas oitavas de final por um placar apertado de 1 a 0. O meio-campista do Arsenal, Mikel Merino, marcou o gol da vitória nos acréscimos, eliminando a equipe de Roberto Martinez e encerrando sua campanha mais cedo do que o esperado. A derrota teve grande impacto para Portugal, com Martinez deixando o cargo de técnico após o torneio. Fernandes, que havia reiterado várias vezes a confiança na capacidade da equipe de disputar o título, falou agora sobre a decepção após a eliminação da seleção.
Fernandes agradece aos companheiros de equipe e aos torcedores
Fernandes quebrou o silêncio com uma mensagem no X após a eliminação de Portugal. O meio-campista dos Red Devils refletiu sobre a decepção com o resultado, ao mesmo tempo em que prestou homenagem ao grupo que representou a seleção nacional ao longo do torneio.
Ele escreveu: “Triste, frustrado e desiludido. Esse grupo de jogadores elevou minhas expectativas, não só pela qualidade deles, mas também pela incrível equipe que construímos ao longo desses anos.
“Obrigado a todos os jogadores, à comissão técnica e a toda a equipe que nos acompanhou e ajudou todos os dias durante a Copa do Mundo. A todo o povo português, um enorme obrigado pelo apoio e pela confiança.”
Uma campanha promissora termina em decepção
A campanha de Portugal no torneio começou com um empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, seguido por uma vitória por 5 a 0 sobre o Uzbequistão. Em seguida, a equipe empatou sem gols com a Colômbia, garantindo assim a classificação para as oitavas de final, onde a Seleção venceu a Croácia por 2 a 1. No entanto, não conseguiu superar a Espanha nas oitavas de final, e os erros defensivos e a falta de eficiência na finalização acabaram custando caro.
- Getty
A atenção volta a se concentrar no United
Fernandes fará agora uma pausa após o fim da campanha de Portugal na Copa do Mundo, antes de retornar para os preparativos de pré-temporada do United. Espera-se que o meio-campista retorne ao seu clube após o descanso de verão, voltando sua atenção da decepção com a seleção para a nova temporada.
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