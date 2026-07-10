Bruno Fernandes “triste, frustrado e desiludido”: o craque do Manchester United reflete sobre a decepção de Portugal na Copa do Mundo

Fernandes quebrou o silêncio com uma mensagem no X após a eliminação de Portugal. O meio-campista dos Red Devils refletiu sobre a decepção com o resultado, ao mesmo tempo em que prestou homenagem ao grupo que representou a seleção nacional ao longo do torneio.

Ele escreveu: “Triste, frustrado e desiludido. Esse grupo de jogadores elevou minhas expectativas, não só pela qualidade deles, mas também pela incrível equipe que construímos ao longo desses anos.

“Obrigado a todos os jogadores, à comissão técnica e a toda a equipe que nos acompanhou e ajudou todos os dias durante a Copa do Mundo. A todo o povo português, um enorme obrigado pelo apoio e pela confiança.”







